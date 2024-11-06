كبار السن بلا حماية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يبدو أن الحماية الاجتماعية لكبار السن في الأردن، كمثيلاتها من الحمايات الاجتماعية الأُخرى، بحاجة إلى الكثير من السياسات والإجراءات والقرارات الجريئة التي تحتاج إلى إرادة صلبة وقوية لتحقيقها على أرض الواقع، ويلمس نتائجها من هم في خريف أعمارهم.
عدد كبار السن في الأردن، وبمعنى أصح أعداد المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم الستين عامًا، يبلغ نحو 615 ألف شخص، أقل من نصفهم فقط من لديه راتب تقاعدي، وهذا ما أشارت إليه دراسة حديثة لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية.
والجميع يعلم بأننا في الأردن نفتقر إلى قاعدة بيانات وأرقام في كُل المجالات، وإن وجدت فهي خجولة، فالخوف أن يكون الرقم أكثر من ذلك وبكثير.. وللمُتابع أن يُقدر الآثار السلبية لذلك وقتها.
ولنفرض أن ذلك الرقم صحيح، فهذا يعني بأن هُناك ما يقرب من الـ350 ألف مواطن، من كبار السن، بلا أي دخل، إلا ما يتحصل عليه إما عن طريق جمعيات خيرية خاصة، أو أهل الإحسان، أو ما يأخذه من ذوي قُربى، أو ما ينتفع به من برامج صندوق المعونة الوطنية، وهؤلاء يتجاوز عددهم 40 ألفا فقط.
نقطة ثانية في غاية الأهمية، تتمثل بقيمة الراتب التقاعدي الذي يحصل عليه ذلك المواطن، ممن تجاوز عمره الستين عامًا، وهذه أيضًا غير معلومة بالكامل، فآخر الدراسات أثبتت أن 70 بالمائة من المواطنين الذين يحصلون على راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي دون خط الفقر، والذي تُقدره الجهات الرسمية بـ480 دينارًا، مع أن البنك الدولي يُقدره بنحو 800 دينار.
وذلك يعني تحديا آخر، فعندما يوجد راتب تقاعدي تكون قيمته دون خط الفقر، في حال تحصل عليه من ((الضمان))، وفي حال تحصل عليه من ((المعونة الوطنية)) فإن قيمته ما دون خط الفقر المطلق.
ثم إن ذلك ينطبق على ممن عمل في قطاع رسمي أو مُنظم، فما بالك بأولئك الذين لم يعملوا في قطاعات غير رسمية، أو ما يُسمى بالعمل غير المُنظم؟.
صحيح أن هُناك إستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية، لكن يبدو أنها بحاجة إلى الكثير من الإجراءات والسياسات والقرارات، للتخفيف من وطأة الفقر والحاجة والعوز التي تجتاح مُعظم مناطق المملكة.
فمن أجل خفض نسبة الفقر بين كبار السن، وتحسين ظروفهم المعيشية، فإن ذلك يتطلب العديد من الخطوات والإجراءات والسياسات، أهمها إنشاء قاعدة بيانات لهذه الفئة، لمعرفة أعدادهم بشكل دقيق وأين يقطنون، ورفع القيمة المادية المُقدمة لفئة كبار السن.
ومن الإجراءات أيضًا، إدراج كُل من لا يملك راتبًا تقاعديًا ضمن المُستفيدين من برامج ((المعونة الوطنية))، وحث مؤسسات وشركات القطاع الخاص على ضرورة تخصيص جزء من أرباحها لهذه الفئة، من باب المسؤولية المُجتمعية.
إذا لم يحصل كبار السن على تقاعد أو مبلغ مالي، يضمن لهم حياة كريمة في سن الشيخوخة، فلا داعي للحديث عن إستراتيجيات وطنية أو حمايات اجتماعية، فلا يُعقل ونحن في القرن الواحد والعشرين أن تكون تلك الفئة بلا أي دخل، وإلا فلا وجود لمعنى حماية اجتماعية.
فهذه المُشكلة، إذا ما جاز التعبير أن نُسميها كذلك، ستزداد حدتها في قادم الأعوام، خصوصًا أن المؤشرات الديمغرافية تتوقع أن تصل أعداد تلك الفئة إلى حوالي 2.15 مليون شخص، لتُشكل نحو 16.6 بالمائة من إجمالي سكان المملكة!.
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