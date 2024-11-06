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كبار السن بلا حماية

11/6/2024 2:43:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






يبدو أن الحماية الاجتماعية لكبار السن في الأردن، كمثيلاتها من الحمايات الاجتماعية الأُخرى، بحاجة إلى الكثير من السياسات والإجراءات والقرارات الجريئة التي تحتاج إلى إرادة صلبة وقوية لتحقيقها على أرض الواقع، ويلمس نتائجها من هم في خريف أعمارهم.
عدد كبار السن في الأردن، وبمعنى أصح أعداد المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم الستين عامًا، يبلغ نحو 615 ألف شخص، أقل من نصفهم فقط من لديه راتب تقاعدي، وهذا ما أشارت إليه دراسة حديثة لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية.
والجميع يعلم بأننا في الأردن نفتقر إلى قاعدة بيانات وأرقام في كُل المجالات، وإن وجدت فهي خجولة، فالخوف أن يكون الرقم أكثر من ذلك وبكثير.. وللمُتابع أن يُقدر الآثار السلبية لذلك وقتها.
ولنفرض أن ذلك الرقم صحيح، فهذا يعني بأن هُناك ما يقرب من الـ350 ألف مواطن، من كبار السن، بلا أي دخل، إلا ما يتحصل عليه إما عن طريق جمعيات خيرية خاصة، أو أهل الإحسان، أو ما يأخذه من ذوي قُربى، أو ما ينتفع به من برامج صندوق المعونة الوطنية، وهؤلاء يتجاوز عددهم 40 ألفا فقط.
نقطة ثانية في غاية الأهمية، تتمثل بقيمة الراتب التقاعدي الذي يحصل عليه ذلك المواطن، ممن تجاوز عمره الستين عامًا، وهذه أيضًا غير معلومة بالكامل، فآخر الدراسات أثبتت أن 70 بالمائة من المواطنين الذين يحصلون على راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي دون خط الفقر، والذي تُقدره الجهات الرسمية بـ480 دينارًا، مع أن البنك الدولي يُقدره بنحو 800 دينار.
وذلك يعني تحديا آخر، فعندما يوجد راتب تقاعدي تكون قيمته دون خط الفقر، في حال تحصل عليه من ((الضمان))، وفي حال تحصل عليه من ((المعونة الوطنية)) فإن قيمته ما دون خط الفقر المطلق.
ثم إن ذلك ينطبق على ممن عمل في قطاع رسمي أو مُنظم، فما بالك بأولئك الذين لم يعملوا في قطاعات غير رسمية، أو ما يُسمى بالعمل غير المُنظم؟.
صحيح أن هُناك إستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية، لكن يبدو أنها بحاجة إلى الكثير من الإجراءات والسياسات والقرارات، للتخفيف من وطأة الفقر والحاجة والعوز التي تجتاح مُعظم مناطق المملكة.
فمن أجل خفض نسبة الفقر بين كبار السن، وتحسين ظروفهم المعيشية، فإن ذلك يتطلب العديد من الخطوات والإجراءات والسياسات، أهمها إنشاء قاعدة بيانات لهذه الفئة، لمعرفة أعدادهم بشكل دقيق وأين يقطنون، ورفع القيمة المادية المُقدمة لفئة كبار السن.
ومن الإجراءات أيضًا، إدراج كُل من لا يملك راتبًا تقاعديًا ضمن المُستفيدين من برامج ((المعونة الوطنية))، وحث مؤسسات وشركات القطاع الخاص على ضرورة تخصيص جزء من أرباحها لهذه الفئة، من باب المسؤولية المُجتمعية.
إذا لم يحصل كبار السن على تقاعد أو مبلغ مالي، يضمن لهم حياة كريمة في سن الشيخوخة، فلا داعي للحديث عن إستراتيجيات وطنية أو حمايات اجتماعية، فلا يُعقل ونحن في القرن الواحد والعشرين أن تكون تلك الفئة بلا أي دخل، وإلا فلا وجود لمعنى حماية اجتماعية.
فهذه المُشكلة، إذا ما جاز التعبير أن نُسميها كذلك، ستزداد حدتها في قادم الأعوام، خصوصًا أن المؤشرات الديمغرافية تتوقع أن تصل أعداد تلك الفئة إلى حوالي 2.15 مليون شخص، لتُشكل نحو 16.6 بالمائة من إجمالي سكان المملكة!.

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