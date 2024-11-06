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أسس الخراب.. تمييع الهوية وتدمير الإنتاج

11/6/2024 2:43:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








ربما لم ينته حتى اليوم الشكل الكلاسيكي للعمالة بتعريفها الثوري، ولكنها لم تعد تقف عن هذا التعريف فقد توسعت كثيرا بالاستناد إلى ثلاثة معطيات تشكلت خلال العقود الأخيرة، وهي العولمة، الشركات العابرة للحدود، وثورة الاتصال الحديثة.
في مفهومها الثقافي، تعني العولمة انتقال الأفكار والمعاني والقيم إلى جميع أنحاء العالم لتوسيع وتعزيز العلاقات الاجتماعية. لكن هذا المفهوم يبدو مخادعا، فالأفكار والقيم القادرة على الانتقال هي ما يمثله الغرب فقط، القادر على فرض قيمه، فيما تعاني ثقافات العالم الأخرى من الاضمحلال والتلاشي لصالح القيم الجديدة، ما يعني أن العالم يتشكل وفق ما تفرضه الإمبريالية الغربية، ولعل هذا واضح اليوم بالعديد من الأفكار التي تنتشر في العالم وتواجه وجدان المجتمعات وثوابتها الأخلاقية.
وتأتي في المرتبة الثانية الشركات العابرة للحدود، والتي باتت لبنة أخرى في تعزيز القيم الغربية، وأنماط الاستهلاك القائمة على ((الموضة)) أو ((الترند))، لتزيد من تسمين تلك المنشآت الرأسمالية الضخمة، ليصبح لها حصة واضحة من الناتج المحلي الإجمالي في كل دولة.
أما ثورة الاتصال، فقد جاءت تعزيزا للعولمة والشركات العابرة، وتسهم في الانصياع للنمط الاستهلاكي وترويجه بما يجعله وجهة أساسية للمجتمعات التي تتعرض للغزو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وبذلك تكتمل حلقة الحصار على تلك المجتمعات، والتي تضطر إلى أن تنجر إلى ثقافة استهلاكية بحتة لا تتوقف.
للأسف الشديد، فقد سهلنا، في العالم العربي، مهمة عمل هذه الجهات الثلاث، ولم نلجأ إلى بناء منظومة ثقافة مقاومة لمواجهتها، وتمييز كيفية الاستفادة من إيجابياتها ورفض سلبياتها.
حتى المعرفة التي ينتجها الغرب فنحن لا نستوردها لكي نحاول تسكينها، بل نستورد المنتج أو المنجز النهائي منها كمستهلكين في آخر حلقة من السلسلة، واضعين أنفسنا في حلقة ضعيفة وظيفتها تدمير الموارد.
ومن المؤسف أننا خسرنا نمط الإنتاج المميز لهويتنا، فنحن لم ننجح في إتمام إنجاز نمطنا الخالص، والذي غلبت عليه سمة الزراعي الرعوي، كما فشلنا في التحوّل إلى أنماط أخرى وفرت لها الثورة التقنية فرصا لا بأس بها للظهور والازدهار.
خلال محاولتنا غير الجادة لتشكيل هوية إنتاجية خاصة، لم نجد أمامنا سوى بيع الخدمات، وهو القطاع الذي توسعنا فيه كثيرا على حساب القطاعات الإنتاجية، ليتحول اقتصادنا إلى خدمي. أما القطاعات الإنتاجية، فنحن لم نكن جادين لتطويرها، خصوصا القطاع الزراعي الذي لم يخرج عن تقليديته حتى اليوم، وجميع المحاولات التي جرت من أجل إدخاله في الثورة التكنولوجية الحديثة اصطدمت بعدم جدية المؤسسات الرسمية في هذا السياق، واعتبرت أن تدمير الأراضي الزراعية لمصلحة العمران أكثر جدوى من الإنفاق الرأسمالي على تطوير قطاع مهم يحقق للمجتمعات أمنها الغذائي.
حتى التعليم، فنحن حولناه إلى مجرد خدمة نقدمها بجودة متغيرة وفق معطيات إنفاق المستفيد منها، فيما غالبيتها يتأسس وفق أنظمة التلقين، كما أننا لم نلجأ إلى ربطه بأساسين مهمين، هما: حاجة المجتمع، والبحث العلمي. لذلك بات التعليم إنجازا فوق مجتمعي، بينما التخصص الجامعي أصبح فاقدا للأهلية، ولا يؤدي في كثير من الأحيان إلى توفير التوظيف أو التشغيل. كل ذلك قاد إلى تعظيم شأن الوظيفة، فنرى في النهاية نسبة كبيرة من المشتغلين يقضون حياتهم العملية كلها في وظيفة واحدة.
إن كنا سنضع خطة إستراتيجية حقيقية للنهضة والتنمية، فينبغي علينا العمل الجاد على تطوير آليات الدفاع عن أنفسنا ضد الغزو الثقافي الذي يفتك بكل المجتمعات الرخوة الفاقدة لهويتها الفكرية، وينبغي أن نعيد الجدل المنتج حول آثار العولمة والشركات العابرة للحدود واقتصاد السوق. كما لا بد من تعظيم سبل الإنتاج وعدم الاكتفاء باقتصادات مبنية على بيع الخدمات، والتي يصعب تعافيها عند الحروب والأزمات. أما التعليم فهو الأساس الحقيقي لأي تغيير، وعندها سنكف عن قول إن الناجحين هم مشاريع فردية.

MENAFN06112024000072011014ID1108858134

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