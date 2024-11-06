عن الانتخابات الرئاسية الأميركية، ونحن..! (1)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لا تحظى انتخابات
أي دولة في العالم بأي شيء يقترب من اهتمام العرب بالانتخابات الرئاسية الأميركية. يظهر ذلك في تخصيص الإعلام الرئيسي تغطيات كاملة بالبث المباشر لكل حيثيات هذه الانتخابات، حتى مع- وربما أكثر الآن بسبب- الأحداث المروعة التي تشهدها منطقتنا. وليس هذا اهتمامًا بلا سبب. ثمة قناعة مبررة بأن قرارات السياسة الخارجية الأميركية بشأننا هي التي تحدد سيرورات وصيرورات الشرق الأوسط وأهله، ومنها بالتأكيد مآلات الكارثة الحالية.
بالنسبة للعرب، تحظى الانتخابات الأميركية باهتمام مبالغ فيه باعتبارها فرصةً متصوَّرة لتغيير قرارات هذه السياسة تجاه الشرق الأوسط. لكن هذا يتجاهل ما أظهره التاريخ من أن الرؤساء الأميركيين، بغض النظر عن انتمائهم الحزبي، يعتبرون أمن الكيان الصهيوني واستدامته ركيزة أساسية لسياساتهم تجاه المنطقة، استرشادًا بدوره الوظيفي الحاسم الذي لا يجدون غنى عنه. وفي الانتخابات الأخيرة، على الرغم من اختلاف هاريس وترامب في الأساليب والنبرة، فإن أياً منهما لم يعرض تنازلات جوهرية بشأن التطلعات العربية والفلسطينية. وهذا متوقع: لم يحدث شيء، أو لم يفعل العرب أي شيء، لزحزحة الدعم الأميركي الثابت للكيان الصهيوني وأخذهم على أنهم أي شيء غير أنهم شأن مفروغ منه- كما هم.
أما عندما يتعلق الأمر بالناخبين الأميركيين العاديين، الذين يحددون هم صاحب البيت الأبيض، فالسياسة الخارجية، التي نحن جزء صغير منها، هي آخر شواغلهم لدى تعبئة بطاقة الاقتراع. إن العامل الرئيسي في الاختيار هو، كما يختصره البعض، هو سعر الغالون عند محطة البنزين؛ الاقتصاد. ربما حلُم البعض منّا في أن تؤثر مواقف مرشحَي الحزبين من الصراع المحتدم عندنا على حظوظهم الانتخابية، لكننا كان يجب أن نعرف أفضل ولا نبالغ في تقدير حجم الوعي الناشئ في أميركا بالقضايا العربية، أو ثقل أصوات العرب الأميركيين في رسم الخريطة. ما يزال الموقف السائد في الولايات المتحدة وفيًا للتاريخ، أيًا يكن الحزب الكاسب: الازدراء المطلق لشعوب الشرق الأوسط، وخاصة العرب، والإبداع فقط في إدارة تكريس الهيمنة عليهم والمزيد من تجاهل قضاياهم وضمان إخضاعهم. ثم هناك الخيار الذي لا يَدَ لأنصار القضايا العربية في أميركا في تحديه، خاصة وأنه ليس لديهم ((لوبي)) فاعل. ولذلك، كان الخيار هو معاقبة الديمقراطيين على سياستهم المنحازة ضد العرب وإشرافهم على الإبادة الجماعية، إما بالتصويت للخصم مع معرفة أنه ألعن؛ أو الامتناع عن التصويت بحيث يكون حاصل التأثير الانتخابي صفرًا.
بطبيعة الحال، مهما كانت محاولات البعض للتقليل من شأن القضية الفلسطينية والتنظير لتهميشها لدى رسم مسارات المنطقة، فإنها هي العنوان الذي يندرج تحته كل شيء عندما يتعلق الأمر بعلاقة الولايات المتحدة بالشرق الأوسط. وسوف يجد المراقب نفسه وهو ينظر إلى موقف الحكومة الأميركية من الكيان الصهيوني والحقوق الفلسطينية ليعرف وضع العالم العربي والمنطقة في مخططاتها. وكان السؤال الرئيسي عندما يتعلق الأمر بنتائج انتخابات أميركا، وما يزال، ليس ما إذا كان الدعم الأميركي الساحق للكيان الصهيوني سيتغير، وإنما شكل هذا الدعم وطرائقه من حيث شدة أو اعتدال الألم الذي سيلحقه بالجسم والنفس العربيين.
اتبعت كامالا هاريس، كنائبة للرئيس، نفس سياسات إدارة بايدن تجاه الشرق الأوسط تقريبًا، أي التمسك الشديد بالدعم القوي للكيان الصهيوني وأفعاله وتمكينه من لعب دوره الخادم لمصالح واشنطن. (نفس سياسات ((جو الإبادة الجماعية))). وشدّدت تصريحاتها العامة على ((التزام أميركا الراسخ)) بأمن الكيان. وعلى الرغم من أن إدارة بايدن عبّرت أحياناً عن ((القلق)) بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية، فإن هذه التعبيرات كانت باهتة، مكشوفة وبلا مضمون. وقد أظهرت هاريس تردداً واضحًا في الحديث عن تغييرات جوهرية يمكن توقعها في السياسة الأميركية الشرق-أوسطية إذا فازت.
في تصريحاتها السابقة، أعربت هاريس عن تأييدها لحل الدولتين- من دون ذكر أي خطوات ملموسة لتحقيقه. وقد تجنبت انتقاد توسيع المستوطنات الصهيونية، وبالكاد انتقدت الرد العسكري الوحشي في غزة. وأشار نهج هاريس إلى أنها، في حال فوزها، ستستمر على الأرجح في اتباع سياسة بايدن من حيث مواصلة الدعم القوي للكيان، وإبداء اهتمامٍ خجولٍ بحقوق الفلسطينيين، واستخدام دعم حل الدولتين كشعارٍ دبلوماسي لا يُترجم إلى تغييرات حقيقية على الأرض.
أما دونالد ترامب، فمجرَّب. إنه الرئيس الأميركي الذي اتخذ في فترة ولايته خطوات غير مسبوقة في إعادة تشكيل علاقات أميركا بالكيان الصهيوني. وتضمنت قرارات إدارته الاعتراف بالقدس كعاصمة أبدية للكيان ونقل السفارة الأميركية إلى هناك، ودعم اتفاقيات ((أبراهام)) التطبيعية من دون ترتيب أي كلفة على الكيان. كما أعلن دعمه لسيادة الكيان الصهيوني على مرتفعات الجولان المحتلة، وتخلى عن الإطار التقليدي لحل الدولتين، واصفاً إياه بأنه غير واقعي لحل النزاع. وكانت ((صفقة القرن)) التي طرحها منحازةً تماماً لصالح الكيان الصهيوني ومن دون الالتفات إلى مطالب الفلسطينيين الأساسية، مثل حق العودة والسيادة على القدس الشرقية. وكرست هذه الخطوات إرث ترامب كأحد أقوى داعمي الكيان في التاريخ السياسي الأميركي. ولم تفصح تصريحاته بشأن الأزمة الحالية عن تغيير محتمل.
وبالنسبة للبنان، عبّر كلٌ من هاريس وترامب عن قلقهما تجاه ما يحدث هناك، ولو كان كلٌ منهما من منظور مختلف. بالنسبة لهاريس، يمثل لبنان مسألة أمنية مركزها ((حزب الله))، الذي تصنّفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية. ولو فازت، لكان يغلب أن تستمر في نهج إدارة بايدن المتمثل في تقديم مساعدات إنسانية للبنان مع فرض عقوبات على الجهات المرتبطة بـ))حزب الله)). ولم تكن ستتدخل على الأغلب لإيقاف حرب الكيان على لبنان قبل تحقيق غاياته. وربما كانت ستركز أكثر على المشاركة الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اللبناني وهياكل الحكم هناك، من دون المساس بالالتزامات الأميركية تجاه الكيان الصهيوني.
أما ترامب، فقد اعتبر لبنان مسرحًا لما يراه المواجهة الأوسع مع إيران. وقد اعتمدت إدارته نهجًا أكثر تشددًا، يعتمد ممارسة ضغطٍ مكثف على ((حزب الله)) وتقييد الدعم للحكومة اللبنانية نظراً لعلاقاتها مع الحزب. ويغلب أن يدفع فوزه بالرئاسة الثانية إلى ممارسة ضغط أكبر على لبنان، مما يفاقم عدم الاستقرار في البلاد، ويقلص من دوره في السياسة الإقليمية، وينعكس سلبًا وضع اللاجئين الفلسطينيين ودعم القضية الفلسطينية داخل الحدود اللبنانية.
وعندما يتعلق الأمر بحصار غزة وتدميرها، لم يكن من المحتمل أن يُزال شيء أو يُخفف في ظل أي من الإدارتين. ربما كانت هاريس ستوفر بعض المساعدات الإنسانية واعترافاً عابراً بمعاناة غزة، بينما يواصل ترامب دعم السياسات الأمنية الصارمة للكيان الصهيوني، مع نفس التجاهل المطلق لحقوق الفلسطينيين ووجودهم كله.
حتى كتابة هذه السطور، يبدو أن دونالد ترامب هو الذي فاز بالبيت الأبيض، وثمة تصورات تشترك في الأساسيات حول ما يمكن انتظاره من إدارته، والتي ليست مشرقة بأي درجة يمكن تصورها.
MENAFN06112024000072011014ID1108858133