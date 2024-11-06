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عن الانتخابات الرئاسية الأميركية، ونحن..! (1)

11/6/2024 2:43:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








لا تحظى انتخابات أي دولة في العالم بأي شيء يقترب من اهتمام العرب بالانتخابات الرئاسية الأميركية. يظهر ذلك في تخصيص الإعلام الرئيسي تغطيات كاملة بالبث المباشر لكل حيثيات هذه الانتخابات، حتى مع- وربما أكثر الآن بسبب- الأحداث المروعة التي تشهدها منطقتنا. وليس هذا اهتمامًا بلا سبب. ثمة قناعة مبررة بأن قرارات السياسة الخارجية الأميركية بشأننا هي التي تحدد سيرورات وصيرورات الشرق الأوسط وأهله، ومنها بالتأكيد مآلات الكارثة الحالية.
بالنسبة للعرب، تحظى الانتخابات الأميركية باهتمام مبالغ فيه باعتبارها فرصةً متصوَّرة لتغيير قرارات هذه السياسة تجاه الشرق الأوسط. لكن هذا يتجاهل ما أظهره التاريخ من أن الرؤساء الأميركيين، بغض النظر عن انتمائهم الحزبي، يعتبرون أمن الكيان الصهيوني واستدامته ركيزة أساسية لسياساتهم تجاه المنطقة، استرشادًا بدوره الوظيفي الحاسم الذي لا يجدون غنى عنه. وفي الانتخابات الأخيرة، على الرغم من اختلاف هاريس وترامب في الأساليب والنبرة، فإن أياً منهما لم يعرض تنازلات جوهرية بشأن التطلعات العربية والفلسطينية. وهذا متوقع: لم يحدث شيء، أو لم يفعل العرب أي شيء، لزحزحة الدعم الأميركي الثابت للكيان الصهيوني وأخذهم على أنهم أي شيء غير أنهم شأن مفروغ منه- كما هم.
أما عندما يتعلق الأمر بالناخبين الأميركيين العاديين، الذين يحددون هم صاحب البيت الأبيض، فالسياسة الخارجية، التي نحن جزء صغير منها، هي آخر شواغلهم لدى تعبئة بطاقة الاقتراع. إن العامل الرئيسي في الاختيار هو، كما يختصره البعض، هو سعر الغالون عند محطة البنزين؛ الاقتصاد. ربما حلُم البعض منّا في أن تؤثر مواقف مرشحَي الحزبين من الصراع المحتدم عندنا على حظوظهم الانتخابية، لكننا كان يجب أن نعرف أفضل ولا نبالغ في تقدير حجم الوعي الناشئ في أميركا بالقضايا العربية، أو ثقل أصوات العرب الأميركيين في رسم الخريطة. ما يزال الموقف السائد في الولايات المتحدة وفيًا للتاريخ، أيًا يكن الحزب الكاسب: الازدراء المطلق لشعوب الشرق الأوسط، وخاصة العرب، والإبداع فقط في إدارة تكريس الهيمنة عليهم والمزيد من تجاهل قضاياهم وضمان إخضاعهم. ثم هناك الخيار الذي لا يَدَ لأنصار القضايا العربية في أميركا في تحديه، خاصة وأنه ليس لديهم ((لوبي)) فاعل. ولذلك، كان الخيار هو معاقبة الديمقراطيين على سياستهم المنحازة ضد العرب وإشرافهم على الإبادة الجماعية، إما بالتصويت للخصم مع معرفة أنه ألعن؛ أو الامتناع عن التصويت بحيث يكون حاصل التأثير الانتخابي صفرًا.
بطبيعة الحال، مهما كانت محاولات البعض للتقليل من شأن القضية الفلسطينية والتنظير لتهميشها لدى رسم مسارات المنطقة، فإنها هي العنوان الذي يندرج تحته كل شيء عندما يتعلق الأمر بعلاقة الولايات المتحدة بالشرق الأوسط. وسوف يجد المراقب نفسه وهو ينظر إلى موقف الحكومة الأميركية من الكيان الصهيوني والحقوق الفلسطينية ليعرف وضع العالم العربي والمنطقة في مخططاتها. وكان السؤال الرئيسي عندما يتعلق الأمر بنتائج انتخابات أميركا، وما يزال، ليس ما إذا كان الدعم الأميركي الساحق للكيان الصهيوني سيتغير، وإنما شكل هذا الدعم وطرائقه من حيث شدة أو اعتدال الألم الذي سيلحقه بالجسم والنفس العربيين.
اتبعت كامالا هاريس، كنائبة للرئيس، نفس سياسات إدارة بايدن تجاه الشرق الأوسط تقريبًا، أي التمسك الشديد بالدعم القوي للكيان الصهيوني وأفعاله وتمكينه من لعب دوره الخادم لمصالح واشنطن. (نفس سياسات ((جو الإبادة الجماعية))). وشدّدت تصريحاتها العامة على ((التزام أميركا الراسخ)) بأمن الكيان. وعلى الرغم من أن إدارة بايدن عبّرت أحياناً عن ((القلق)) بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية، فإن هذه التعبيرات كانت باهتة، مكشوفة وبلا مضمون. وقد أظهرت هاريس تردداً واضحًا في الحديث عن تغييرات جوهرية يمكن توقعها في السياسة الأميركية الشرق-أوسطية إذا فازت.
في تصريحاتها السابقة، أعربت هاريس عن تأييدها لحل الدولتين- من دون ذكر أي خطوات ملموسة لتحقيقه. وقد تجنبت انتقاد توسيع المستوطنات الصهيونية، وبالكاد انتقدت الرد العسكري الوحشي في غزة. وأشار نهج هاريس إلى أنها، في حال فوزها، ستستمر على الأرجح في اتباع سياسة بايدن من حيث مواصلة الدعم القوي للكيان، وإبداء اهتمامٍ خجولٍ بحقوق الفلسطينيين، واستخدام دعم حل الدولتين كشعارٍ دبلوماسي لا يُترجم إلى تغييرات حقيقية على الأرض.
أما دونالد ترامب، فمجرَّب. إنه الرئيس الأميركي الذي اتخذ في فترة ولايته خطوات غير مسبوقة في إعادة تشكيل علاقات أميركا بالكيان الصهيوني. وتضمنت قرارات إدارته الاعتراف بالقدس كعاصمة أبدية للكيان ونقل السفارة الأميركية إلى هناك، ودعم اتفاقيات ((أبراهام)) التطبيعية من دون ترتيب أي كلفة على الكيان. كما أعلن دعمه لسيادة الكيان الصهيوني على مرتفعات الجولان المحتلة، وتخلى عن الإطار التقليدي لحل الدولتين، واصفاً إياه بأنه غير واقعي لحل النزاع. وكانت ((صفقة القرن)) التي طرحها منحازةً تماماً لصالح الكيان الصهيوني ومن دون الالتفات إلى مطالب الفلسطينيين الأساسية، مثل حق العودة والسيادة على القدس الشرقية. وكرست هذه الخطوات إرث ترامب كأحد أقوى داعمي الكيان في التاريخ السياسي الأميركي. ولم تفصح تصريحاته بشأن الأزمة الحالية عن تغيير محتمل.
وبالنسبة للبنان، عبّر كلٌ من هاريس وترامب عن قلقهما تجاه ما يحدث هناك، ولو كان كلٌ منهما من منظور مختلف. بالنسبة لهاريس، يمثل لبنان مسألة أمنية مركزها ((حزب الله))، الذي تصنّفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية. ولو فازت، لكان يغلب أن تستمر في نهج إدارة بايدن المتمثل في تقديم مساعدات إنسانية للبنان مع فرض عقوبات على الجهات المرتبطة بـ))حزب الله)). ولم تكن ستتدخل على الأغلب لإيقاف حرب الكيان على لبنان قبل تحقيق غاياته. وربما كانت ستركز أكثر على المشاركة الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اللبناني وهياكل الحكم هناك، من دون المساس بالالتزامات الأميركية تجاه الكيان الصهيوني.
أما ترامب، فقد اعتبر لبنان مسرحًا لما يراه المواجهة الأوسع مع إيران. وقد اعتمدت إدارته نهجًا أكثر تشددًا، يعتمد ممارسة ضغطٍ مكثف على ((حزب الله)) وتقييد الدعم للحكومة اللبنانية نظراً لعلاقاتها مع الحزب. ويغلب أن يدفع فوزه بالرئاسة الثانية إلى ممارسة ضغط أكبر على لبنان، مما يفاقم عدم الاستقرار في البلاد، ويقلص من دوره في السياسة الإقليمية، وينعكس سلبًا وضع اللاجئين الفلسطينيين ودعم القضية الفلسطينية داخل الحدود اللبنانية.
وعندما يتعلق الأمر بحصار غزة وتدميرها، لم يكن من المحتمل أن يُزال شيء أو يُخفف في ظل أي من الإدارتين. ربما كانت هاريس ستوفر بعض المساعدات الإنسانية واعترافاً عابراً بمعاناة غزة، بينما يواصل ترامب دعم السياسات الأمنية الصارمة للكيان الصهيوني، مع نفس التجاهل المطلق لحقوق الفلسطينيين ووجودهم كله.
حتى كتابة هذه السطور، يبدو أن دونالد ترامب هو الذي فاز بالبيت الأبيض، وثمة تصورات تشترك في الأساسيات حول ما يمكن انتظاره من إدارته، والتي ليست مشرقة بأي درجة يمكن تصورها.

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