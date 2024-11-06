الشرطة المجتمعية في المفرق.. مبادرة ميدانية لحماية طلاب المدارس وتعزيز السلامة المرورية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعاء الزيود
نظمت الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة محافظة المفرق، بالتعاون مع مديرية تربية قصبة المفرق وبلدية المفرق الكبرى، فعالية توعوية مرورية تفاعلية أمام عدد من المدارس الواقعة على شارع حيوي يشهد كثافة في حركة الطلاب والمركبات. وجاءت الفعالية بإشراف ميداني من مدير شرطة محافظة المفرق العميد عوض اللبابدة، ومدير تربية قصبة المفرق الأستاذ أيوب المشاقبة، ومدير دائرة المرور في بلدية المفرق الكبرى المهندس رائد القلاب.
وتهدف هذه الفعالية، التي تأتي ضمن حملة "الشتاء الآمن" التي أطلقتها مديرية الأمن العام، إلى رفع الوعي المروري لدى السائقين وتعزيز إجراءات السلامة على الطرق. كما تضمنت الفعالية تفقد الحالة الفنية للمركبات، مع التركيز على ضمان صلاحية أجزائها الأساسية لمواجهة تحديات الطقس الشتوي.
وفي سياق الفعالية، تم تسهيل عملية عبور الطلاب بسلام وأمان إلى مدارسهم، مع تذكير السائقين بضرورة الانتباه والالتزام بإعطاء الأولوية للطلاب والكادر التعليمي عند استخدام الطرق المحيطة بالمدارس.
وقال العميد عوض اللبابدة: "إن البرامج التوعوية والثقافية التي تنفذها الشرطة المجتمعية تأتي ضمن توجيهات مديرية الأمن العام، وتهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي والمسؤولية المجتمعية لتجنب الحوادث والمخالفات المرورية.".
من جانبه، أشاد مدير التربية أيوب المشاقبة ومدير دائرة المرور المهندس رائد القلاب بـ"جهود رجال الأمن العام في المفرق،" داعين الجميع إلى "الالتزام بقواعد المرور والسلامة العامة، حفاظاً على سلامة الجميع، وتجنباً للحوادث والمخالفات الخطرة."
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