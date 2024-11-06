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الشرطة المجتمعية في المفرق.. مبادرة ميدانية لحماية طلاب المدارس وتعزيز السلامة المرورية

11/6/2024 2:41:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعاء الزيود

نظمت الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة محافظة المفرق، بالتعاون مع مديرية تربية قصبة المفرق وبلدية المفرق الكبرى، فعالية توعوية مرورية تفاعلية أمام عدد من المدارس الواقعة على شارع حيوي يشهد كثافة في حركة الطلاب والمركبات. وجاءت الفعالية بإشراف ميداني من مدير شرطة محافظة المفرق العميد عوض اللبابدة، ومدير تربية قصبة المفرق الأستاذ أيوب المشاقبة، ومدير دائرة المرور في بلدية المفرق الكبرى المهندس رائد القلاب.

وتهدف هذه الفعالية، التي تأتي ضمن حملة "الشتاء الآمن" التي أطلقتها مديرية الأمن العام، إلى رفع الوعي المروري لدى السائقين وتعزيز إجراءات السلامة على الطرق. كما تضمنت الفعالية تفقد الحالة الفنية للمركبات، مع التركيز على ضمان صلاحية أجزائها الأساسية لمواجهة تحديات الطقس الشتوي.

وفي سياق الفعالية، تم تسهيل عملية عبور الطلاب بسلام وأمان إلى مدارسهم، مع تذكير السائقين بضرورة الانتباه والالتزام بإعطاء الأولوية للطلاب والكادر التعليمي عند استخدام الطرق المحيطة بالمدارس.

وقال العميد عوض اللبابدة: "إن البرامج التوعوية والثقافية التي تنفذها الشرطة المجتمعية تأتي ضمن توجيهات مديرية الأمن العام، وتهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي والمسؤولية المجتمعية لتجنب الحوادث والمخالفات المرورية.".

من جانبه، أشاد مدير التربية أيوب المشاقبة ومدير دائرة المرور المهندس رائد القلاب بـ"جهود رجال الأمن العام في المفرق،" داعين الجميع إلى "الالتزام بقواعد المرور والسلامة العامة، حفاظاً على سلامة الجميع، وتجنباً للحوادث والمخالفات الخطرة."

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