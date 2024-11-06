Saturday, 09 November 2024 03:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وادي الأردن: بداية مبشرة للموسم الزراعي

11/6/2024 2:41:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






وادي الاردن– رغم غياب التصدير وتراجع الكميات الموردة من المنتجات الزراعية، لكن أسعار بيع الخضراوات في سوق العارضة المركزي، تعتبر جيدة مقارنة بالمواسم الماضية، اذ يرى مزارعون بان اسعار بيعها تعد الأفضل منذ سنوات، فمعظم الاصناف تباع بأسعار جيدة، واصفين بداية الموسم الزراعي بالمبشرة.
وبحسب مدير سوق العارضة احمد الختالين، فانه بدأ يستقبل منذ فترة وجيزة، باكورة الإنتاج الخضري في وادي الأردن، لافتا الى ان الكميات الحالية ما تزال متواضعة مقارنة بالمواسم الماضية، وقاربت على 100 طن يوميا.
وبين الختالين، أن الكميات الواردة ستشهد ارتفاعا تدريجيا مع بدء الإنتاج الفعلي للمساحات المزروعة، موضحا ان الحركة النشطة دفعت التجار واصحاب الشركات الزراعية لفتح محالهم في السوق، ما سيدفع غالبية المزارعين إلى توريد إنتاجهم، وسيضاعف النشاط التجاري في السوق.
وتابع الختالين، إنه "برغم ان الكميات الحالية لا تمثل الإنتاج الحقيقي في الوادي، لكن البداية الجيدة تشكل دافعا قويا للمزارعين، للمضي قدما بتقديم الرعاية الفضلى لمحاصيلهم"، موضحا "أن استقرار أسعار البيع على مستويات جيدة بالنسبة للمزارع، ستشجع الشركات الزراعية والتجار على تقديم الدعم للمزارعين طوال فترات الموسم".
ويرى أن أسعار البيع الجيدة، مردها انتهاء معظم الانتاج في المناطق الشفوية وقلة الإنتاج الغوري وجودته، مقارنة بالمناطق الاخرى، متوقعا استقرار أسعار البيع على مستويات جيدة بالنسبة للمزارعين مع انخفاض درجات الحرارة الفترة المقبلة.
وأبدى مزارعون تفاؤلهم من البداية الجيدة لأسعار البيع في السوق، ما سيمنحهم الفرصة لتعويض خسائر المواسم الماضية وسداد أجزاء من ديونهم، مشيرين إلى أن ارتفاع الكميات مع بدء الإنتاج الفعلي في الوادي، سيجذب التجار والمصدرين للسوق، ويؤدي لتحسن الأسعار.
ويؤكد المزارع نواش اليازجين أن 20 % من الأراضي المجهزة للزراعة فقط هي ما ينتج حاليا، في حين أن معظم المزارعين فضلوا تأخير زراعة أراضيهم لفترة لاحقة، في ظل الأوضاع الأمنية وإغلاق طرق التصدير للأسواق الخارجية، مضيفا أن هذا الأمر يعلل سبب ارتفاع أسعار الخضراوات في السوق.
ويأمل استمرار وتيرة الأسعار لأطول فترة ممكنة، ليتسنى للمزارع الاستفادة قبل ارتفاع الإنتاج الغوري الى مستويات، قد تعيده الى سكة الخسائر في ظل انعدام حركة التصدير للاسواق الخارجية، موضحا أن الأسابيع المقبلة تشكل طوق نجاة للمزارعين الذين استطاعوا زراعة أراضيهم، وحافزا لبقية المزارعين لزراعة أراضيهم للاستفادة من الأسعار الجيدة.
وكشف المزارع وليد الفقير، أن المؤشرات تدل على أن أسعار المنتوجات الزراعية ستشهد تحسنا ملحوظا مع بداية الموسم الحالي، بخاصة وأن الموسم الشفوي قارب على الانتهاء، مشيرا إلى أن وجود مساحات كبيرة مخصصة للزراعات التعاقدية، سيبقي على الكميات الموردة للأسواق المركزية ضمن حدود متوسطة، ما سيؤدي لاستقرار أسعار البيع على مستويات جيدة بالنسبة للمزارع.
ويأمل أن يسهم ارتفاع الكميات في الأسابيع المقبلة، مع بدء الإنتاج الفعلي في الوادي، بجذب التجار والمصدرين للسوق، ما سيحسن الأسعار الفترة المقبلة، موضحا أن تأخر الموسم الزراعي الغوري جاء نتيجة الأوضاع الصعبة التي يمر بها المزارع، لعدم توافر السيولة وامتناع الشركات عن دعمه، وصعوبات أخرى كنقص الأيدي العاملة، ما أدى لتراجع الكميات المنتجة لمستويات أقل بكثير من المواسم الماضية.

MENAFN06112024000072011014ID1108858130

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث