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أشجار الشوارع في العقبة تعتدي على الأرصفة والمارة.. فمن يقلمها؟

11/6/2024 2:41:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة- برغم منظرها الجمالي في شوارع وأحياء مدينة العقبة وندرة وجودها في باقي المحافظات، لكن بعضا من أشجار المدينة، بات يشكل خطرا على المارة والسائقين ويهدد حياتهم، نظرا لعدم رفعها وتقليمها.
سكان في عدة مناطق بالمدينة السياحية، اشتكوا من وجود أشجار معمَّرة ذات مناظر خلّابة ونادرة، تغلق الأرصفة وتربك المارة وتعرقل حركتهم وتججب الرؤية عن السائقين، مناشدين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومديرية الزراعة، القيام بقص لأجزاء منها، بخاصة الطاغية على ممر المشاة.
ويشير السكان إلى أن سلطة العقبة عادة ما تعتني بالأشجار في مناطق العقبة الرئيسة والسكنية كافة، فتقوم بسقايتها وتقليمها، لكن في بعض المناطق، تبقى الأشجار على ما هي عليه، وتشكل فعليا خطرا على المارة، بخاصة مع بدء موسم الشتاء وهبوب الرياح التي قد تؤدي لسقوط أغصان الأشجار على المارة او السيارات والممتلكات الخاصة.
وبين المواطن محمد الرياطي، أن الأشجار جزء من هوية المدينة السياحية، بخاصة أشجار النخيل وبعض الأشجار ذات التي تزرع عادة في المدن الساحلية، ما يمنح المكان جماليات فريدة، قد لا توجد في أي محافظات أخرى، لكن تلك الأشجار عادة ما تتكاثف اغصانها وتتطاول، دون وجود رعاية لها من الجهات المختصة، وهو ما نعاني منه في مناطقنا السكنية، إذ يتعرض المارة لعرقلة حركتهم وتحرمهم أحيانا من مشاهدة حركة السيارات القريبة منهم، مناشدا الجهات المعنية باتخاذ إجراءات لتقليمها أو إزالة بعضها، بعدما تغوّل حجمها وأصبح يشكل خطرا.
واشار المواطن عبد الله الفيومي، إلى أن سلطة العقبة لم تقصر في يوم من الايام عن خدمة أهالي المنطقة في أحيائهم السكنية كافة، من حيث تعبيد الشوارع وتلبية متطلبات البنية التحتية للأحياء والمناطق الرئيسة والحساسة في المدينة السياحية، مؤكداً أن الأشجار في المدينة زرعت بطريقة حضارية، ووفق مخطط جمالي، لكن بعضها في الأحياء السكنية تعالت أغصانها وتمددت دون قص ورعاية، مشيرا الى أنها مع أول مواجهة مع تقلبات الجو، لم تصمد كثيرا، معربا عن تخوفه من سقوطها في قادم الأيام على مارة أو ممتلكات.
ويشير مواطنون إلى أن ترك تلك الأشجار من دون عناية او تقليم، قد يتسبب بحوادث كما تسببت به في سنوات مضت، وتساقطت أجزء منها على مركبات في الشوارع وتسببت بخسائر لأصحابها، مناشدين الجهات المختصة والمعنية، سرعة التحرك وتقليمها.
يذكر أن الأشجار في العقبة، هي جزء من تاريخ وتراث وثقافة المنطقة، وكل مدينة لها هويتها الخاصة وتاريخيها، وشخصيتها المستقلة التي تنفرد بها عن غيرها من المدن والمناطق، وقد تعبر عن هذه الشخصية من خلال ملامحها وظواهرها الطبيعية والجغرافية والأثرية، أو عبر قيمها وموروثها الثقافي والتراثي، أو عن طريق أهلها ومنجزاتهم وما يترجم من سلوكياتهم، وفق الباحث في التراث العقباوي عبد الله منزلاوي.
ويقول منزلاوي إن من أنواع الأشجار في العقبة؛ النخيل البلدي، ونخيل الدوم، والسدر، وأشجار ونباتات برية وحقلية تنبت في مثل بيئة العقبة.
ويبين مدير زراعة العقبة ياسين كساسبة، أن المديرية أعطت موافقة لسلطة منطقة العقبة بتقليم أشجار المدينة المنتشرة في الشوارع الرئيسة او بالمناطق السكنية وفي إطار الملكية العامة، مشيرا إلى أن المديرية تمنح العناية الكاملة لأشجار المدينة ومحيطها، في وقت أكد فيه مصدر في سلطة منطقة العقبة ان كادر مركز خدمات المدينة، يتفقد مناطق المدينة وأشجارها ويتابع الملاحظات ويحلها في حينه، لا سيما ملاحظة وجود أشجار تعرقل حركة المواطنين وتحجب الرؤية.

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