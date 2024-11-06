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مجلس شؤون الأسرة يختتم أعمال ملتقى التكامل مع القطاع غير الربحي 2024

11/6/2024 2:39:31 PM
(MENAFN- Al Watan) اختُتم مساء أمس ملتقى التكامل مع القطاع غير الربحي 2024، الذي نظمه مجلس شؤون الأسرة تحت شعار "تكامل لأجل كبار السن"، بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأهيل والتوجيه الاجتماعي أحمد الحديثي، وممثل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مدير عام التسجيل والتراخيص عبدالعزيز الشمري، وعدد من قادة وممثلي أكثر من 150 جهة غير ربحية تقدم خدماتها لكبار السن حول المملكة، إلى جانب عدد من المهتمين والمتخصصين في الشأن الاجتماعي والأسري.
وخلال افتتاح الملتقى، أكدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. ميمونة آل خليل، أن المجلس يحرص على هذا الحدث السنوي مستهدفًا في كل عام شريحة من شرائح الأسرة، من منطلق دوره ومجالات اختصاصاته الرامية إلى تنسيق الجهود المبذولة لأفراد الأسرة من مختلف الجهات، مؤكدةً أن التكامل بين القطاعات هو السبيل لتعظيم الأثر وتحصيل المنافع؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جانبه، ألقى مدير عام التسجيل والتراخيص في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي كلمة المركز التي ثمّن خلالها خطوة مجلس شؤون الأسرة في إقامة الملتقى، ودورها في تعزيز مساعي التكامل لتطوير خدمات المنظمات غير الربحية المقدمة لشرائح المجتمع بمختلف فئاتهم.
وتضمن الملتقى 4 جلسات حوارية، شهدت نقاشات معمقة حول الفرص المتاحة لتعزيز التكامل في الجهود لرفع جودة حياة كبار السن، واستعراض أبرز البرامج والممكّنات المقدمة من الجهات الحكومية لدعم القطاع غير الربحي، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب في تقديم الخدمات من قبل الجمعيات الأهلية المساندة لكبار السن، كما تخلّل الملتقى فقرة تكريم للفائزين في مسابقة (أنفعهم للناس) التي أطلقتها لجنة كبار السن بمجلس شؤون الأسرة في مارس 2024 بحثًا عن أفضل الخدمات التطوعية لكبار السن في المجتمع.
وفي ختام أعماله، خصّص الملتقى جلسة للنقاش المفتوح مع قيادات الجهات غير الربحية المشاركة، تحت عنوان "حوار التكامل"، بهدف دعم جهود التحسين والتطوير، وتعزيز التواصل والتشاركية، بما يعود بالنفع والفائدة على كبار السن.

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