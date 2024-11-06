تدشين حملة التحصين ضد الحصبة بجازان
التاريخ
11/6/2024 2:36:50 PM
(MENAFN
- Al Watan)
دشن مدير فرع وزارة الصحة بجازان د. عواجي بن قـاسم النعمي ((الحملة الوطنية للتحصين ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف 2024-2025م))، والتي تستهدف الفئة العمرية من 6 شهور إلى 6 سنوات في مرحلتها الأولى ومن 7سنوات إلى 18 سنة.
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