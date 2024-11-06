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تدشين حملة التحصين ضد الحصبة بجازان

11/6/2024 2:36:50 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن مدير فرع وزارة الصحة بجازان د. عواجي بن قـاسم النعمي ((الحملة الوطنية للتحصين ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف 2024-2025م))، والتي تستهدف الفئة العمرية من 6 شهور إلى 6 سنوات في مرحلتها الأولى ومن 7سنوات إلى 18 سنة.

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