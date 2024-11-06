تشجير الشقيق

(MENAFN
- Al Watan)
شرعت بلدية مركز الشقيق شمال منطقة جازان في أعمال تشجير وزراعة واسعة ومكثفة لعدد من الشتلات والأشجار المتنوعة وبعدد من المواقع المختلفة.
وأوضحت البلدية أن عملية التشجير والزراعة التي تقوم بها توزعت ما بين زراعة أشجار البونسيانا من دوار التحلية إلى الدرب بأكثر من 400 شجرة، وزراعة أشجار الغضروفيا بالشارع العام بأكثر من 300، وزراعة أشجار الأكاسيا جلوكا بالواجهة البحرية بأكثر من 200 شجرة، كما تم زراعة نخيل واشنطونيا بطريق الملك عبدالعزيز والواجهة البحرية، وتم أيضا صيانة المسطحات الخضراء بالكورنيش الجنوبي لأكثر من 15000 م2، و3500 شتلة موزعه في الأحواض الزراعية بالشارع العام وطريق الواجهة البحرية.
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