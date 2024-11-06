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تشجير الشقيق

11/6/2024 2:36:50 PM
(MENAFN- Al Watan) شرعت بلدية مركز الشقيق شمال منطقة جازان في أعمال تشجير وزراعة واسعة ومكثفة لعدد من الشتلات والأشجار المتنوعة وبعدد من المواقع المختلفة.
وأوضحت البلدية أن عملية التشجير والزراعة التي تقوم بها توزعت ما بين زراعة أشجار البونسيانا من دوار التحلية إلى الدرب بأكثر من 400 شجرة، وزراعة أشجار الغضروفيا بالشارع العام بأكثر من 300، وزراعة أشجار الأكاسيا جلوكا بالواجهة البحرية بأكثر من 200 شجرة، كما تم زراعة نخيل واشنطونيا بطريق الملك عبدالعزيز والواجهة البحرية، وتم أيضا صيانة المسطحات الخضراء بالكورنيش الجنوبي لأكثر من 15000 م2، و3500 شتلة موزعه في الأحواض الزراعية بالشارع العام وطريق الواجهة البحرية.

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