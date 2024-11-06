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فرح دون مدعوين

11/6/2024 2:36:50 PM
(MENAFN- Al Watan) يعزف بعض المدعوين عن حضور الأعراس ،رغم توجيه الدعوة إليهم على وجه التحديد. يعزف هؤلاء عن الحضور مع قدرتهم على المجيء والقدوم،ومع عدم وجود مانع يعيقهم عن تلبية الدعوة ، هذا الإحجام يزعج صاحب الدعوة دون شك ،ويجعله مستاءاً إلى حد كبير ، فالأمر يبعث على الشعور بالوحدة والخذلان وعدم التقدير .
إن مشاركة الآخرين أفراحهم تبهجهم بالضرورة ،وتدخل في نفوسهم الفرح والسرور ،لاسيما حين تأتي الإستجابة والمشاركة من الأشخاص الذين خصهم العريس بعينهم بتوجيه الدعوة إليهم عبر الاتصال المباشر أو من خلال إرسال رسالة نصية شخصية .
حقيقة يحز في نفسي كثيراً وأشعر بالأسى عندما ألبي دعوة مناسبة فرح ما ،ثم أتفاجأ بأن عدد الحضور قليل ،وإقبال المدعوين ضعيف ، بحيث لا يتناسب مع حجم المناسبة.على غير العادة في توافد الحشود في مثل هذا الليلة السعيدة. شعور مؤلم سوف يعتري صاحب الدعوة وذويه ، فغياب المدعوين دون مراعاة شعور الداعي يترك أثراً غائراً في نفسه بلاشك. في هذا السياق حضرت قبل أيام مناسبة فرح في قاعة أفراح كبيرة نسبيًا ،وكان اللافت في هذه الأمسية هو عدد الحضور المحدود، قاعة الأفراح كانت شبه خالية من المدعوين، عدد الموجودين حول طاولة وليمة العشاء قليل جداً، هناك سفر طعام لم يجلس عليها أحد لقلة الحضور، كما أن حالة التوتر بدت واضحة على العريس وأسرته، موقف محبط يشعر بخيبة الأمل.

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