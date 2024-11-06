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التغافل سر السعادة المستدامة

11/6/2024 2:36:50 PM
(MENAFN- Al Watan) في عالم يزداد فيه التوتر والضغوطات، سواء من مواقع التواصل الاجتماعي أو في الحياة الواقعية، أصبح التغافل سلاحًا مهمًا للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية. مع وجود المتنمرين والحاسدين، أصبح من الضروري عدم الانشغال بما يؤذي العقل والروح، لأن ذلك يؤثر بشكل مباشر في الصحة الجسدية. التغافل عن الأمور التي تثير الغضب والقلق يعد وسيلة فعالة للوقاية من الكثير من الأمراض المزمنة
تشير الدراسات إلى أن الصحة النفسية لها تأثير كبير في الصحة الجسدية، والعديد من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري ترتبط بشكل مباشر بالتوتر والانفعالات. الغضب، على وجه الخصوص، يُعد أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم هذه الأمراض. رأيت هذا الأمر بشكل مباشر في تجربة شخصية مع والدتي. كانت تعاني من مرض السكري، وعندما اكتشف الطبيب وجود ماء أبيض في عينها، نصحها بإجراء عملية لإزالته. لكن عند التحضير للعملية، ظهر أن مستويات السكر في الدم كانت مرتفعة جدًا، على الرغم من محاولات الطبيب خفضها عبر زيادة جرعة الأنسولين. لم يكن السكر يستجيب للعلاج، حتى أدرك الطبيب أن والدتي تشعر بالخوف والقلق الشديد من العملية
بعد أن تحدث معها وطمأنها بأن الأمور ستكون على ما يرام، بدأ مستوى السكر في الدم بالانخفاض تدريجيًا حتى وصل إلى المستوى المطلوب لإجراء العملية بنجاح. هذا المثال يوضح مدى تأثير القلق والخوف على الصحة الجسدية، وكيف أن الهدوء النفسي يمكن أن يؤدي إلى تحسين الحالة الجسدية بشكل ملحوظ
الصحة النفسية هي العمود الفقري للحفاظ على الجسد. فالأفكار السلبية والضغوط النفسية تؤدي إلى استنزاف طاقة الجسم وتفاقم الأمراض. لذلك، التغافل عن الأمور التي تثير القلق والغضب ليس فقط سلوكًا حكيمًا، بل هو ضرورة للحفاظ على صحة القلب والعقل . لا يجب أن نسمح للأمور السلبية أن تستنزفنا سواء كانت كلمات جارحة أو مواقف مزعجة من الآخرين
التغافل هنا لا يعني التجاهل الكامل للأمور المهمة، بل يعني التركيز على ما هو مفيد وترك ما يعكر صفو حياتنا دون جدوى. فالله سبحانه وتعالى هو الأعلم بحالنا، ولذا فإن التسليم للأمور التي لا نملك تغييرها والابتعاد عن كل ما يؤذي النفس يعتبران من أسمى صور القوة النفسية. علينا أن نتذكر دائمًا أن العناية بصحتنا النفسية والجسدية تأتي قبل كل شيء، وأن التسامح مع النفس ومع الآخرين هو الطريق الأمثل للعيش بسلام داخلي.
التغافل هو فن يحتاج إلى تدريب وممارسة، لكنه مفتاح أساسي للحفاظ على حياة مليئة بالصحة والراحة النفسية. لاتضيع وقتك وصحتك في الانشغال بما لا يهم، واترك كل شيء في يد الله، فهو القادر على تدبير الأمور.

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