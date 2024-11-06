Saturday, 09 November 2024 03:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتراق الوظيفي في بيئة المطارات

11/6/2024 2:36:50 PM
(MENAFN- Al Watan) لن أتحدث عن مفهوم الاحتراق الوظيفي والذي أصبح متعارفا عليه،ولا الخوض في تفاصيله بقدر التطرق إلى مفهوم الاحتراق الوظيفي في بيئة المطارات.
إن خبرتي في العمل بالمطار في مجال الاتصال المؤسسي كونت لدي زخما هائلا من الوقوف على العديد من حالات الاحتراق الوظيفي لمن يسلم نفسه طواعية له.
حيث إن العمل في المطارات يغلب عليه الدوام بنظام الورديات، تارة يكون صباحاً، وأخرى عصراً، وختاماً نوبة الليل، مثل عمل الأطباء في المستشفيات والطيارين تشاركاً في مبدأ تقلبات أوقات الدوام.
وسوف تجد من يداوم بطريقة منتظمة صباحاً فقط، وأوردت هذا التفصيل حتى أوضح بأن العمل وفق نظام الورديات متعب على صعيد أنك ستفقد ساعتك البيولوجية والتي من سماتها الاستيقاظ المبكر في الصباح.
وعليه فإن وجود ضغوطات في بيئة لا تخضع لمعايير إفراز هرمون الميلاتونين الذي يفرز في الليل، ويمنحك النوم العميق، وبالتالي سوف يؤثر فيك بشكل قطعي من الناحية النفسية والتي بدورها ستمخض أبعادها العضوية على جسدك.
العمل تحت رحمة مدير يستغل نقص العدد في تكليفك بمهام إضافية سوف يعظم من ذلك الاحتراق، فالحمدالله لم أعان من الاحتراق الوظيفي في بيئة المطارات، بسبب عملي مع قيادات أكن لها الشكر والعرفان، ولكن في المقابل عملي في الاتصال المؤسسي وتواصلي مع العديد من الموظفين وجدت أن الاحتراق الوظيفي مسؤولية شخصية.
نعم إنها مسؤولية شخصية في حالة الاستشعار بأن العمل أكبر قيمة في الحياة، وأنه شغلك الشاغل ومخلصك الوحيد، وإهمال الجوانب الأخرى التي تبلورعجلة الحياة، ستكون النتيجة بأنك لن تستطيع الوفاء بمتطلباتك الوظيفية، وسوف يفنى جسمك ولديك الكثير من العمل الذي سيتقاسمه زملائك من بعد رحيلك عن الحياة.
صحتك أغلى من تلك الساعات الإضافية التي تعمل بها بعد الدوام، فالحل هنا يكمن في إدارة وقتك بطريقة صحيحة وفعالة، حتى تنهي مهامك على الوقت المحدد، فالوقت هو المادة الخام للحياة، وعدم اخذ مهام زملائك تحت بند المبادرة ما لم يطلب منك بشكل رسمي.
ذلك سبب رئيس في الاحتراق الوظيفي النشاط والحماس الزائد بتحميل نفسك مالا طاقة لك به هو ما يدخلك في تلك المصيدة، أكثر حالات الاحتراق الوظيفي على مستوى العالم هي بسب قرارات شخصية للوصول إلى القمة في بيئة عمل مسمومة ومركزية لا يغلب عليها روح الفريق والمشاركة من جميع الموظفين.
وهذا جزء آخر من الصورة حيث إن البيئة غير (المحفزة والسامة) تعجل في تلك الاحتراقات الوظيفية لذلك اختار محيطك بعناية وأن تعمل في مجال تملك رصيد عالي من الشغف والابداع.
لأن استمرارك في مجال بعيد عنك ولا تستطيع أن تبرز قدراتك فيه، سوف يكبلك عن النجاح وهو بدوره من علامات الاحتراق الوظيفي.
وهنا تبرز أهمية التخطيط المهني دون وجود خطة واضحة المعالم لمسارك المهني، تضع فيها اهدافك بعناية، والدورات التدريبة التي تريد الالتحاق بها ستكون أشبه بعجلة الهامستر الدائرية نحو حلقات مفرغة إلى ما لا نهاية.
ولا يكفي التخطيط فقط، بل إيجاد الحلول وتحديث الخطة ومرونتها لتُحدث جغرافية بوصلة خارطة الطريق المهنية إلى الرفاه الوظيفي المنشود.
وكما يقول الفيلسوف أفلاطون (جوهر التخطيط يكون في إيجاد صيغ عملية لجعل أنشطتنا اليومية تسهم في بناء الصورة التي نرغب عليها في نهاية حياتنا).
بيئة المطارات متسارعة التغيير لمواكبة آخر التحديثات العالمية، لذلك العمل يحتاج إلى تطوير مستمر وشغف، وتذكر أن الانشغال ليس وسام شرف ترتديه فالإنتاجية والتوازن هو أساس الاستدامة.

MENAFN06112024000089011017ID1108858092

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث