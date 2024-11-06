Saturday, 09 November 2024 03:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ثلوثية الحميد تستضيف المصور أحمد نيازي

11/6/2024 2:36:50 PM
(MENAFN- Al Watan) عقدت ثلوثية الأديب محمد بن عبدالله الحميد لقاءها الشهري مع المصور الفوتوغرافي والمهتم بتصوير حركة الطيور أحمد نيازي، التي تعرض فيها قصة الطير المحلي والمهاجر إلى عسير، وتنوع أصنافه وألوانه وأشكاله، وتخصصه في رصده بالمنطقة، حيث إنها جاذبة تقع على طريق الطيور المهاجرة من أرجاء مختلفة من العالم.
موضحًا أن الطيور الموجودة على عدة أصناف: منها المحلي والمهاجر والبري والبحري، موضحًا أن الطير أمة من الأمم باختلاف الأشكال والألوان والأحجام، وكذا التصرفات والأصوات غضبًا ورضا، نداءً وتحذيرًا، تحببًا وكرهًا، وطريقة أكلها وتزاوجها وبناء أعشاشها، وكيفية طيرانها عند هجرتها، والمسافات الهائلة التي تقطعها.
إنشاء متحف
كما استعرض أسباب كثرة بعضها وندرة بعضها، مبينًا طريقة تصويره لها وما يبذله من جهد كبير ووقت طويل في سبيل ذلك. ثم شاهد الجميع عرضًا مرئيًا مشوقًا تعريفيًا بأبرز الطيور التي تم التقاط صورها، مصحوبًا بأصواتها. وقد حاز اللقاء على إعجاب الحاضرين، وثمن الحاضرون جهد الضيف، منوهين بقيمة عمله. وأجمعوا على حاجة المجتمع إلى عمل يبرز هذا الجهد من إنشاء متحف أو حديقة تهتم بأصناف الطيور والنباتات والحيوانات التي تنفرد بها منطقة عسير، وقيام دراسات جادة، ممثلة في جامعة الملك خالد والهيئات المختصة بهذا الجانب. وشهد اللقاء مداخلات عديدة واستفسارات عن حياة الطيور والوقت الأنسب لتصويرها.
وفي الختام قدم الدكتور عبدالله الحميد، المشرف على الثلوثية، درع الثلوثية للضيف بعد شكره على تقديم المحاضرة القيمة.

MENAFN06112024000089011017ID1108858090

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث