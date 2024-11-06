تجارب تقنية جديدة لسائحي الأحساء

(MENAFN
- Al Watan)
كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية السياحية
((ملفانا)) في الأحساء شاكر العليو، عن تقديم تجارب جديدة ومبتكرة للسائحين، ومن بينها: استخدام التكنولوجيا الحديثة ((التطبيقات الذكية، والواقع الافتراضي))، وتشغيل عربات ((كلوب كار)) سياحية في ((حارات)) وسط الهفوف التاريخي، لتعزيز التجربة السياحية، من خلال تقديم جولات مريحة وممتعة للسائحين.
سهولة الوصول
تعتمد الفكرة على استخدام عربات ((كلوب كار)) للتنقل بين المعالم السياحية في حي الكوت التاريخي، والمواقع المجاورة كسوق القيصرية وغيرها، وفي ذلك، سهولة للوصول، وزيادة في الإقبال، والترويج للمواقع التاريخية، والتنوع في الخدمات.
مزرعة الورد السياحية
شدد على حرص الجمعية، بالتعاون مع الشركاء ((منظمي الرحلات والمرشدين السياحيين))، والشركات المحلية، والفنانين والحرفيين لإعادة تعريف تجربة السياحة من خلال الفعاليات والأسواق المحلية، وإنشاء مناطق للجلوس أو الاستراحة للسائحين في مختلف المواقع السياحية، وإضافة متاجر صغيرة لبيع الحرف المحلية والورود والهدايا التذكارية. موضحًا أن من بين المقترحات التطويرية لمزرعة الورد السياحية في واحة الأحساء الزراعية، تخصيص موقع لتناول الوجبات، وإعادة طلاء المزرعة بأشكال ورسومات جمالية، وتركيب إنارة جمالية، وإضافة ديكورات جمالية في جلسة العريش، وتطوير بعض المرافق في المزرعة، وإضافة المزيد من الجلسات، وتخصيص موقع للتصوير، وتصميم لوحات ارشادية وتعريفية في الموقع، وتصميم ((كشك)) لمنتجات المزرعة، بالإضافة إلى تقديم ورش في زراعة الورد، والعناية بها لجذب الزوار، وتنظيم كرنفالات للزهور لزيادة الوعي بالمزرعة، وورش في تنسيق الزهور.
الطابع الثقافي والتقليدي
لفت العليو إلى أن من بين المقترحات التطويرية لمصنع الفخار في الواحة، إعادة ترتيب الموقع، وتوزيع مواقع الإنتاج والتخزين والعرض بطريقة مبتكرة، واختيار ألوان وديكورات تعكس الطابع الثقافي والتقليدي للمصنع لتعزيز الهوية البصرية، واستخدام إضاءة وتهوية لتحسين بيئة العمل، وإضافة جلسات للاسترخاء وتناول المشروبات، وتقديم ورش في صناعة الفخار، ولوحات تعريفية باللغتين العربية والإنجليزية عن صناعة الفخار، بالإضافة إلى التحول في ابتكار وتصنيع منتجات جديدة.
MENAFN06112024000089011017ID1108858089
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.