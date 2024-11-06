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تجارب تقنية جديدة لسائحي الأحساء

11/6/2024 2:36:49 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية السياحية ((ملفانا)) في الأحساء شاكر العليو، عن تقديم تجارب جديدة ومبتكرة للسائحين، ومن بينها: استخدام التكنولوجيا الحديثة ((التطبيقات الذكية، والواقع الافتراضي))، وتشغيل عربات ((كلوب كار)) سياحية في ((حارات)) وسط الهفوف التاريخي، لتعزيز التجربة السياحية، من خلال تقديم جولات مريحة وممتعة للسائحين.
سهولة الوصول
تعتمد الفكرة على استخدام عربات ((كلوب كار)) للتنقل بين المعالم السياحية في حي الكوت التاريخي، والمواقع المجاورة كسوق القيصرية وغيرها، وفي ذلك، سهولة للوصول، وزيادة في الإقبال، والترويج للمواقع التاريخية، والتنوع في الخدمات.
مزرعة الورد السياحية
شدد على حرص الجمعية، بالتعاون مع الشركاء ((منظمي الرحلات والمرشدين السياحيين))، والشركات المحلية، والفنانين والحرفيين لإعادة تعريف تجربة السياحة من خلال الفعاليات والأسواق المحلية، وإنشاء مناطق للجلوس أو الاستراحة للسائحين في مختلف المواقع السياحية، وإضافة متاجر صغيرة لبيع الحرف المحلية والورود والهدايا التذكارية. موضحًا أن من بين المقترحات التطويرية لمزرعة الورد السياحية في واحة الأحساء الزراعية، تخصيص موقع لتناول الوجبات، وإعادة طلاء المزرعة بأشكال ورسومات جمالية، وتركيب إنارة جمالية، وإضافة ديكورات جمالية في جلسة العريش، وتطوير بعض المرافق في المزرعة، وإضافة المزيد من الجلسات، وتخصيص موقع للتصوير، وتصميم لوحات ارشادية وتعريفية في الموقع، وتصميم ((كشك)) لمنتجات المزرعة، بالإضافة إلى تقديم ورش في زراعة الورد، والعناية بها لجذب الزوار، وتنظيم كرنفالات للزهور لزيادة الوعي بالمزرعة، وورش في تنسيق الزهور.
الطابع الثقافي والتقليدي
لفت العليو إلى أن من بين المقترحات التطويرية لمصنع الفخار في الواحة، إعادة ترتيب الموقع، وتوزيع مواقع الإنتاج والتخزين والعرض بطريقة مبتكرة، واختيار ألوان وديكورات تعكس الطابع الثقافي والتقليدي للمصنع لتعزيز الهوية البصرية، واستخدام إضاءة وتهوية لتحسين بيئة العمل، وإضافة جلسات للاسترخاء وتناول المشروبات، وتقديم ورش في صناعة الفخار، ولوحات تعريفية باللغتين العربية والإنجليزية عن صناعة الفخار، بالإضافة إلى التحول في ابتكار وتصنيع منتجات جديدة.

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