154 متخصصا في صناعة الملابس العسكرية

(MENAFN
- Al Watan)
احتفل مصنع
بصمة للملابس العسكرية التابع لجمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن بجازان بتخريج 154 شابًا وشابة من خريجي برنامج كوادر الإنجاز الذي تم تنفيذه في المصنع.
قصص نجاح
بدأ الحفل بعرض مرئي لبرنامج كوادر الانجاز تلاه العديد من الفقرات، ومنها جلسة حوارية تضمنت قصص نجاح لنماذج من الخريجين يمثلون مختلف الفئات المشاركة، واختتم الحفل بتكريم الداعمين والمتدربين.
من المفرج عنهم
أوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية المشرف العام على مصنع بصمة، عائشة الشبيلي، أن الجمعية تحتفي بتخرج 154 متدربًا ومتدربة من السجناء المفرج عنهم والمتعافين من الإدمان وأسر الشهداء والسجناء والضمانيين، وذوي الإعاقة، والذين أكملوا مراحل التأهيل في مجال خياطة الملابس العسكرية والزي الموحد.
تمكين المستفيدين
أشارت الشبيلي إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين المستفيدين لسوق العمل، وصرف مكافآت مالية للكوادر الخريجة من المتعافين من الإدمان بشراكة مع جمعية صواب وسجون جازان.
رعاية رسمية
حضر الحفل مدير إدارة السجون بالمنطقة، اللواء الدكتور شائع القحطاني، والدكتور إبراهيم السعدان، مستشار جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري للتنمية والتمكين، والمهندس أحمد الفرحان مدير الإدارة المالية والشؤون الإدارية بجمعية الملك سلمان للإسكان الخيري، وأحمد عزيز مدير مركز التنمية الاجتماعية، وأقيم الحفل على مسرح غرفة جازان. وقدمت الشبيلي شكرها لداعمي المصنع شركة أرامكو السعودية، ومؤسسة أحياها الإنسانية، ورعاة الحفل مؤسسة محمد ربيع للتجارة، ومطعم شيف اللؤلؤة للأكلات الشعبية، ومؤسسة المتنبك للمقاولات.
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