Saturday, 09 November 2024 03:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


154 متخصصا في صناعة الملابس العسكرية

11/6/2024 2:36:49 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفل مصنع بصمة للملابس العسكرية التابع لجمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن بجازان بتخريج 154 شابًا وشابة من خريجي برنامج كوادر الإنجاز الذي تم تنفيذه في المصنع.
قصص نجاح
بدأ الحفل بعرض مرئي لبرنامج كوادر الانجاز تلاه العديد من الفقرات، ومنها جلسة حوارية تضمنت قصص نجاح لنماذج من الخريجين يمثلون مختلف الفئات المشاركة، واختتم الحفل بتكريم الداعمين والمتدربين.
من المفرج عنهم
أوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية المشرف العام على مصنع بصمة، عائشة الشبيلي، أن الجمعية تحتفي بتخرج 154 متدربًا ومتدربة من السجناء المفرج عنهم والمتعافين من الإدمان وأسر الشهداء والسجناء والضمانيين، وذوي الإعاقة، والذين أكملوا مراحل التأهيل في مجال خياطة الملابس العسكرية والزي الموحد.
تمكين المستفيدين
أشارت الشبيلي إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين المستفيدين لسوق العمل، وصرف مكافآت مالية للكوادر الخريجة من المتعافين من الإدمان بشراكة مع جمعية صواب وسجون جازان.
رعاية رسمية
حضر الحفل مدير إدارة السجون بالمنطقة، اللواء الدكتور شائع القحطاني، والدكتور إبراهيم السعدان، مستشار جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري للتنمية والتمكين، والمهندس أحمد الفرحان مدير الإدارة المالية والشؤون الإدارية بجمعية الملك سلمان للإسكان الخيري، وأحمد عزيز مدير مركز التنمية الاجتماعية، وأقيم الحفل على مسرح غرفة جازان. وقدمت الشبيلي شكرها لداعمي المصنع شركة أرامكو السعودية، ومؤسسة أحياها الإنسانية، ورعاة الحفل مؤسسة محمد ربيع للتجارة، ومطعم شيف اللؤلؤة للأكلات الشعبية، ومؤسسة المتنبك للمقاولات.

MENAFN06112024000089011017ID1108858088

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث