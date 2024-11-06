تحول هيدروكسي كلوروكين من علاج مثير للجدل إلى علاج واعد للسرطان

(MENAFN
- Al Watan)
في تطور علمي مثير، بدأ الأطباء في اكتشاف طرق جديدة لتحويل هيدروكسي كلوروكين، الدواء الذي أثار الجدل خلال جائحة كوفيد 19، إلى علاج
واعد للسرطان. هذه النتائج تأتي في وقت يشهد فيه الباحثون سباقًا محمومًا للبحث عن أدوية جديدة لمكافحة السرطان، حيث يسلط الضوء على الدواء القديم الذي تم استخدامه سابقًا لعلاج الملاريا.
نتائج جديدة
أظهرت الأبحاث التي قادها الدكتور جو ديلاني من جامعة
كارولينا الجنوبية الطبية أنه على الرغم من أن الخلايا السرطانية قد تصبح مقاومة لهيدروكسي كلوروكين، إلا أن النتائج الجديدة تشير إلى إمكانية تطوير علاجات مركبة أكثر فعالية. واكتشف الباحثون كيفية استخدام هذا الدواء بالتعاون مع علاجات أخرى تستهدف نقاط الضعف التي قد تعاني منها الخلايا السرطانية.
تعمل هيدروكسي كلوروكين عن طريق تعطيل قدرة الخلايا السرطانية على إعادة تدوير الموارد الحيوية، ولكن التجارب السريرية السابقة أظهرت نتائج مخيبة للآمال، حيث وجدت الخلايا السرطانية طرقًا للتغلب على تأثيرات الدواء. وقد أشار الدكتور ديلاني إلى أن الفهم الجديد للآليات التي تجعل الخلايا مقاومة للدواء هو خطوة مهمة نحو تحسين فعالية العلاج.
طرق شاملة
استخدم فريق البحث طرقًا شاملة لفهم كيفية تكيف الخلايا السرطانية مع التعرض المستمر لهيدروكسي كلوروكين، بدلاً من التركيز على البروتينات الفردية، قاموا بتحليل التغيرات الجينية على مستوى واسع، مما أظهر أن الخلايا السرطانية لم تعدل فقط عمليات إعادة التدوير، بل غيرت أيضًا آليات الانقسام الخلوي والتمثيل الغذائي.
تعتبر هذه النتائج بمثابة خطوة هامة نحو تطوير علاجات مركبة جديدة يمكن أن تعزز من فعالية هيدروكسي كلوروكين، من خلال دمج الدواء مع أدوية تستهدف مسارات الخلايا السرطانية التي تعتمد عليها، يأمل الباحثون في منع ظهور المقاومة، وأشار ديلاني إلى أنه يمكن أن تكون بعض أنواع السرطان، التي تعاني بالفعل من عيوب في هذه المسارات، أكثر عرضة لتأثيرات هيدروكسي كلوروكين.
آفاق جديدة
أكد الباحثون أن هذه التطورات تفتح آفاقًا جديدة أمام المرضى الذين يعانون من السرطان، حيث يمكن أن تؤدي الأبحاث الحالية إلى خيارات علاجية أكثر فعالية، ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن الدراسة اعتمدت على نوعين فقط من خطوط خلايا السرطان، مما يعني أن النتائج قد لا تنطبق على جميع أنواع السرطانات، كما أن استخدام الخلايا المزروعة في المختبر يؤدي أحيانًا إلى نتائج مختلفة عن تلك التي تحدث في الجسم البشري.
مع استمرار البحث عن علاجات فعالة للسرطان، تظل الأدوية المعاد استخدامها مثل هيدروكسي كلوروكين مسارًا واعدًا يستحق الاستكشاف، من خلال فهم أفضل لكيفية تكييف الخلايا السرطانية مع العلاجات، يمكن للباحثين تحسين استراتيجيات العلاج وتقديم أمل جديد للمرضى.
هيدروكسي كلوروكين هو دواء يُستخدم بشكل أساسي لعلاج بعض الأمراض المناعية والالتهابية، مثل:
الملاريا: يُستخدم لعلاج ومنع الإصابة بالملاريا.
الذئبة الحمراء: يُستخدم لتخفيف الأعراض المرتبطة بهذا المرض المناعي.
التهاب المفاصل الروماتويدي: يُستخدم في إدارة هذا النوع من التهاب المفاصل.
MENAFN06112024000089011017ID1108858087