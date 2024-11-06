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تحول هيدروكسي كلوروكين من علاج مثير للجدل إلى علاج واعد للسرطان

11/6/2024 2:36:49 PM
(MENAFN- Al Watan) في تطور علمي مثير، بدأ الأطباء في اكتشاف طرق جديدة لتحويل هيدروكسي كلوروكين، الدواء الذي أثار الجدل خلال جائحة كوفيد 19، إلى علاج واعد للسرطان. هذه النتائج تأتي في وقت يشهد فيه الباحثون سباقًا محمومًا للبحث عن أدوية جديدة لمكافحة السرطان، حيث يسلط الضوء على الدواء القديم الذي تم استخدامه سابقًا لعلاج الملاريا.
نتائج جديدة
أظهرت الأبحاث التي قادها الدكتور جو ديلاني من جامعة كارولينا الجنوبية الطبية أنه على الرغم من أن الخلايا السرطانية قد تصبح مقاومة لهيدروكسي كلوروكين، إلا أن النتائج الجديدة تشير إلى إمكانية تطوير علاجات مركبة أكثر فعالية. واكتشف الباحثون كيفية استخدام هذا الدواء بالتعاون مع علاجات أخرى تستهدف نقاط الضعف التي قد تعاني منها الخلايا السرطانية.
تعمل هيدروكسي كلوروكين عن طريق تعطيل قدرة الخلايا السرطانية على إعادة تدوير الموارد الحيوية، ولكن التجارب السريرية السابقة أظهرت نتائج مخيبة للآمال، حيث وجدت الخلايا السرطانية طرقًا للتغلب على تأثيرات الدواء. وقد أشار الدكتور ديلاني إلى أن الفهم الجديد للآليات التي تجعل الخلايا مقاومة للدواء هو خطوة مهمة نحو تحسين فعالية العلاج.
طرق شاملة
استخدم فريق البحث طرقًا شاملة لفهم كيفية تكيف الخلايا السرطانية مع التعرض المستمر لهيدروكسي كلوروكين، بدلاً من التركيز على البروتينات الفردية، قاموا بتحليل التغيرات الجينية على مستوى واسع، مما أظهر أن الخلايا السرطانية لم تعدل فقط عمليات إعادة التدوير، بل غيرت أيضًا آليات الانقسام الخلوي والتمثيل الغذائي.
تعتبر هذه النتائج بمثابة خطوة هامة نحو تطوير علاجات مركبة جديدة يمكن أن تعزز من فعالية هيدروكسي كلوروكين، من خلال دمج الدواء مع أدوية تستهدف مسارات الخلايا السرطانية التي تعتمد عليها، يأمل الباحثون في منع ظهور المقاومة، وأشار ديلاني إلى أنه يمكن أن تكون بعض أنواع السرطان، التي تعاني بالفعل من عيوب في هذه المسارات، أكثر عرضة لتأثيرات هيدروكسي كلوروكين.
آفاق جديدة
أكد الباحثون أن هذه التطورات تفتح آفاقًا جديدة أمام المرضى الذين يعانون من السرطان، حيث يمكن أن تؤدي الأبحاث الحالية إلى خيارات علاجية أكثر فعالية، ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن الدراسة اعتمدت على نوعين فقط من خطوط خلايا السرطان، مما يعني أن النتائج قد لا تنطبق على جميع أنواع السرطانات، كما أن استخدام الخلايا المزروعة في المختبر يؤدي أحيانًا إلى نتائج مختلفة عن تلك التي تحدث في الجسم البشري.
مع استمرار البحث عن علاجات فعالة للسرطان، تظل الأدوية المعاد استخدامها مثل هيدروكسي كلوروكين مسارًا واعدًا يستحق الاستكشاف، من خلال فهم أفضل لكيفية تكييف الخلايا السرطانية مع العلاجات، يمكن للباحثين تحسين استراتيجيات العلاج وتقديم أمل جديد للمرضى.
هيدروكسي كلوروكين هو دواء يُستخدم بشكل أساسي لعلاج بعض الأمراض المناعية والالتهابية، مثل:
الملاريا: يُستخدم لعلاج ومنع الإصابة بالملاريا.
الذئبة الحمراء: يُستخدم لتخفيف الأعراض المرتبطة بهذا المرض المناعي.
التهاب المفاصل الروماتويدي: يُستخدم في إدارة هذا النوع من التهاب المفاصل.

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