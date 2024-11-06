سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته كاسبا أكثر من 70 نقطة

سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته كاسبا أكثر من 70 نقطة
التاريخ
11/6/2024 2:36:49 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأخضر كاسبا 78 نقطة عند مستوى 12,093 نقطة وبتداولات تجاوزت 7 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 168 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 60 شركة على تراجع.
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