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الخطوط السعودية للشحن تعين المهندس لؤي مشعبي رئيسًا تنفيذيًا للشركة

11/6/2024 2:36:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن عن تعيين المهندس لؤي بن عمر مشعبي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة والعضو المنتدب اعتبار من مطلع يناير 2025 ، خلفًا للسيد تيدي زيبتز الذي انضم لعضوية مجلس الإدارة في الشركة ، بدوره قدم مجلس الادارة شكره للسيد تيدي على مجهوداته ومسيرته التي كانت حافلة بالإنجازات منذ انضمامه للشركة في العام 2017.
وانضم مشعبي إلى مجلس إدارة الشركة منذ أغسطس 2021م ثم شغل منصب العضو المنتدب لها منذ أكتوبر 2023 م، إذ يمتلك مسيرة مهنية حافلة بالتجارب والخبرات في اهم القطاعات حيث تولى منصب وكيل وزارة النقل للخدمات اللوجستية بين العامين 2021 و2023 ووكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك للتخطيط والتنمية والرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والمشاريع في احدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، كما يحمل الرئيس التنفيذي الجديد للسعودية للشحن درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال.
وتسجل السعودية للشحن حضورا فاعلاً في قطاع الشحن والخدمات للوجستية باعتبارها الناقل الوطني الذي يغطي مجموعة من واسعة من الوجهات العالمية عبر اسطول طائراتها القادر على نقل أنواع الشحنات بالإضافة إلى دورها المحوري في الربط بين المملكة ومختلف قارات العالم تحقيقا لرؤية المملكة 2030 في جعلها مركزاً لوجستياً عالميا لحركة البضائع واستثمارا لموقعها الحيوي في قلب خطوط التجارة العالمية.

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