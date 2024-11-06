وزير التجارة يكرّم بنك التنمية الاجتماعية لرعايته التنموية في بيبان24

(MENAFN
- Al Watan)
كرّم وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد القصبي، الرئيس التنفيذي المهندس سلطان الحميدي ممثل
بنك التنمية الاجتماعية الراعي التنموي لملتقى بيبان24، إثر انطلاق فعاليات الملتقى اليوم في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "وجهة عالمية للفرص".
وتأتي مشاركة بنك التنمية الاجتماعية بصفته الراعي التنموي للملتقى، بهدف إبراز أهمية الحلول التمويلية المبتكرة والخدمات الاستشارية التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقًا من جهوده المستمرة لدعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وممارسي العمل الحر في المملكة، كما يعكس دوره في تحسين بيئة الأعمال من خلال شراكات تكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص، تسهم في توفير بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية السعودية 2030.
وفي هذا السياق أوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية أن مشاركة البنك تأتي كراعٍ تنموي في ملتقى "بيبان 24" تأكيدًا على التزام البنك بدعم المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال وتوفير حلول تمويلية متكاملة لتطوير أعمالهم وتلبية احتياجاتهم، مما يبرز دور البنك المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المملكة.
وتعكس هذه الجهود والبرامج التزام بنك التنمية الاجتماعية برفع مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد الوطني، ودعم المحتوى المحلي وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية لريادة الأعمال، إلى جانب دعم القطاعات الواعدة مثل التقنيات المالية والرياضات والألعاب الإلكترونية.
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