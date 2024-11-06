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وزير التجارة يكرّم بنك التنمية الاجتماعية لرعايته التنموية في بيبان24

11/6/2024 2:36:49 PM
(MENAFN- Al Watan) كرّم وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد القصبي، الرئيس التنفيذي المهندس سلطان الحميدي ممثل بنك التنمية الاجتماعية الراعي التنموي لملتقى بيبان24، إثر انطلاق فعاليات الملتقى اليوم في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "وجهة عالمية للفرص".
وتأتي مشاركة بنك التنمية الاجتماعية بصفته الراعي التنموي للملتقى، بهدف إبراز أهمية الحلول التمويلية المبتكرة والخدمات الاستشارية التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقًا من جهوده المستمرة لدعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وممارسي العمل الحر في المملكة، كما يعكس دوره في تحسين بيئة الأعمال من خلال شراكات تكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص، تسهم في توفير بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية السعودية 2030.
وفي هذا السياق أوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية أن مشاركة البنك تأتي كراعٍ تنموي في ملتقى "بيبان 24" تأكيدًا على التزام البنك بدعم المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال وتوفير حلول تمويلية متكاملة لتطوير أعمالهم وتلبية احتياجاتهم، مما يبرز دور البنك المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المملكة.
وتعكس هذه الجهود والبرامج التزام بنك التنمية الاجتماعية برفع مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد الوطني، ودعم المحتوى المحلي وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية لريادة الأعمال، إلى جانب دعم القطاعات الواعدة مثل التقنيات المالية والرياضات والألعاب الإلكترونية.

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