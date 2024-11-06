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معرض البناء السعودي يبحث دور الذكاء الاصطناعي في البناء والتشييد

11/6/2024 2:36:49 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد اليوم الثالث من فعاليات معرض البناء السعودي لهذا العام جلسات علمية مكثفة تناولت أحدث الابتكارات والتوجهات في قطاع البناء والتشييد، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي والأتمتة ومواد البناء الذكية والحلول الرقمية التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030، وتسهم في إحداث تحول نوعي في البنية التحتية والقطاع الإنشائي بالمملكة.
وتناولت الجلسة الأولى محور الذكاء الاصطناعي ودوره في صناعة البناء، مستعرضة أحدث الحلول المبتكرة في مجال المصاعد، مشيرة إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة ودورها في دعم هذا المجال الحيوي، مع التركيز على تمكين الصناعيين وتحفيز البنوك للمساهمة في تحسين البنية التحتية وتعزيز الأتمتة. وأكد المشاركون على أهمية المحتوى المحلي في تطوير الصناعات المستقبلية للمصاعد، موضحين أن رؤية 2030 تستهدف تحويل القطاع الصناعي بالكامل نحو الأتمتة، ما يسهم في تعزيز سوق المصاعد بوصفه مجالاً واعداً ينمو بشكل متسارع.
وركزت الجلسة الثانية على مستقبل مواد البناء، حيث جرى النقاش حول التنافسية والخبرة في قطاع البناء والتشييد، وأهمية توفير مواد بناء ذكية ومتطورة تسهم في تحقيق الاستدامة. وتطرقت الجلسة إلى دور الشركات السعودية في دعم المشاريع الكبرى بمواد موفرة للطاقة تلبي أعلى المعايير، مع التشديد على ضرورة الإنتاج المحلي لتحقيق الكفاءة في التوريد.
وأشار المتحدثون إلى الحاجة لتصميمات مستدامة ومواد بناء مبتكرة تخفض استهلاك الطاقة، وتدعم مصادر الطاقة البديلة، رغم تحديات دمج المصانع المحلية والدولية، والحاجة إلى تحسين اللوائح ودعم العملاء.
فيما سلطت الجلسة الثالثة الضوء على "الأتمتة في البنية التحتية واتجاهات هندسة البناء"، واستعرض المتحدثون خلالها دور الأتمتة والتحكم في البناء وأثرها على الاستدامة، وتركز النقاش حول تحقيق توازن بين الأتمتة ورفع مهارات القوى العاملة لزيادة الإنتاجية والكفاءة. وتناول المشاركون استراتيجيات التصنيع خارج الموقع، حيث وصلت نسبته إلى 95% في بعض المشاريع، مؤكدين أهمية تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع الإضافي في إحداث تحول كبير في البناء والتشييد.
فيما ناقشت الجلسة الرابعة أفضل الممارسات في صناعة المقاولات: دراسة حالة، مستشهدة بنمذجة معلومات البناء (BIM) بوصفها تقنية أساسية في مشاريع البناء الكبرى، ودورها في تقليل التغييرات وتحسين نتائج المشاريع. وأشار المتحدثون إلى أهمية إدارة المخاطر مثل سوء فهم النطاق وإدارة المعلومات بشكل فعال، فيما قدمت فيديك إرشادات للاستفادة المثلى من هذه التقنية، مثل تطوير نموذج مشترك وتحديد توقعات المناقصة، ما يعزز من شفافية المشاريع ويقلل من مخاطر التكنولوجيا الرقمية.
وفي محور "الاتجاهات الجديدة في الأثاث والاكسسوارات وحلول إنهاء الأعمال" ناقشت الجلسة الخامسة الأثاث الذكي وحلول إنهاء الأعمال، وركزت على تحسين جودة الحياة في المملكة من خلال طرح حلول مبتكرة للمفروشات تدعم المنازل الذكية، وتلبي احتياجات العملاء، وتركز على الراحة والكفاءة. وشهدت الجلسة عرضاً لأحدث تقنيات المنزل الذكي، مع الإعلان عن الإطلاق الوشيك لحلول شاملة للمنازل الذكية في المملكة.
وفي الجلسة الختامية، استعرض المتحدثون محور التصميم الداخلي الذكي، وأثره على جودة الحياة، مع مناقشة سبل نقل المعرفة وبناء القدرات وتبني حلول مبتكرة. وركزت الجلسة على أهمية نقل المعرفة وتطوير المحتوى المحلي، إلى جانب تطبيق الحلول المستدامة ومراقبة الجودة في التصاميم، لتعزيز التناغم بين السياسات وأهداف الاستدامة.
يُذكر أن معرض البناء السعودي في نسخته الـ 34 يستمر حتى يوم غد الخميس، ويهدف إلى توفير منصات للنقاش وتبادل الأفكار حول مستقبل البناء والتطوير العمراني في المملكة، مع تركيز خاص على الابتكار والاستدامة.

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