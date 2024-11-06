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تهيئة متنزهات أملج البحرية

11/6/2024 2:36:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تستعد محافظة أملج لاستقبال الزوار والسياح خلال الإجازة التي تبدأ الأحد، كونها إحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة لامتلاكها طبيعة ساحرة تجمع بين البحر والرمال الذهبية والجبال الشاهقة، واعتدال مناخها في هذه الفترة.
وعملت بلدية المحافظة على تجهيز الشواطئ والمتنزهات البحرية بجميع الخدمات التي يحتاجها الزائر من خلال خطة شاملة لرفع مستوى الخدمات، حيث شملت تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية وصيانة الحدائق والمتنزهات.
وتبرز ضمن الوجهات بمحافظة أملج شواطئ الدقم والنصبة والحرة، حيث تشهد عادة وعلى مدار العام توافد أعداد كبيرة من الزوار الذين يستمتعون بالأنشطة البحرية المتنوعة والأجواء المعتدلة، مما يعكس مكانة المحافظة كوجهة سياحية متميزة.

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