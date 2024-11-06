الذئاب في قمة آسيا

الذئاب في قمة آسيا
التاريخ
11/6/2024 2:36:48 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تمسك التعاون بصدارة المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2، بتغلبه على مضيفه ألتين أسير التركماني، 4 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد عشق أباد، لحساب الجولة الرابعة، سجل للذئاب موسى بارو "36، 67"، وسلطان مندش "40"، وأحمد باحسين "88"، ليرفع السكري رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، وظل ألتين أسير بلا نقاط رابعا.
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