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الذئاب في قمة آسيا

11/6/2024 2:36:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تمسك التعاون بصدارة المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2، بتغلبه على مضيفه ألتين أسير التركماني، 4 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد عشق أباد، لحساب الجولة الرابعة، سجل للذئاب موسى بارو "36، 67"، وسلطان مندش "40"، وأحمد باحسين "88"، ليرفع السكري رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، وظل ألتين أسير بلا نقاط رابعا.

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