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فوز ترمب بين تهاني المؤيدين ومخاوف الصراع

11/6/2024 2:36:48 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق دونالد ترمب النصر بعد تجاوزه 270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة للفوز. وفي خطاب النصر الذي ألقاه قبل الإعلان الرسمي، تعهد بوضع بلاده ((في المقام الأول)) وتحقيق ((العصر الذهبي)) لأمريكا.
وكان قرار الناخبين الأمريكيين أكثر حسما مما توقعه معظم خبراء استطلاعات الرأي والخبراء. والآن ينتظر العالم ليرى ما إذا كان انتخاب ترمب رئيسا للمرة الثانية سيثبت أنه مزعزع للاستقرار كما يخشى العديد من حلفاء أمريكا.
وفيما يلي ردود أفعال القادة وغيرهم في مختلف أنحاء العالم:
الناتو متوتر
وهنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ترمب، قائلا: ((أتطلع إلى العمل معه مرة أخرى لتعزيز السلام من خلال القوة من خلال حلف شمال الأطلسي)) في مواجهة ((عدد متزايد من التحديات على مستوى العالم))، بما في ذلك ((التحالف المتزايد بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران)).
وكان ترمب من أشد المنتقدين لحلف شمال الأطلسي العسكري خلال ولايته الأولى، متهماً أعضاءه الآخرين بالفشل في القيام بواجباتهم.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال إن الولايات المتحدة لن تدافع عن أعضاء حلف شمال الأطلسي الذين لا يحققون أهداف الإنفاق الدفاعي.
وشدد روته على الجانب الإيجابي، وأشاد بترمب على عمله في إقناع الدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي، وقال إن حلف شمال الأطلسي أصبح الآن ((أقوى وأكبر وأكثر اتحادًا)).
أوكرانيا قلقةإن حلفاء أمريكا ــ وإن كان ذلك متأخراً، كما يقول البعض ــ يتصارعون الآن بشأن ما ينبغي لهم فعله إذا لم يعد بوسعهم الاعتماد على الولايات المتحدة في الدفاع

وتقول ليزلي فينجاموري، مديرة برنامج الولايات المتحدة والأميركيتين في مركز تشاتام هاوس للأبحاث: ((إن القلق الوجودي الذي يساور الأوروبيين الآن هو ما سيحدث لأوكرانيا، وما سيحدث لأمن أوروبا، وما سيحدث لالتزام أميركا تجاه حلف شمال الأطلسي؟ فهل ستكون أميركا حاضرة من أجل أوروبا؟)).
فالولايات المتحدة هي الداعم العسكري الأكبر لكييف في معركتها ضد الغزو الروسي، وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مثل روته، إنه يرحب بنهج ترمب ((السلام من خلال القوة)).
وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: ((هذا هو المبدأ الذي يمكن أن يؤدي عمليًا إلى إحلال السلام العادل في أوكرانيا. وأنا متفائل بأننا سنضعه موضع التنفيذ معًا. ونتطلع إلى عصر الولايات المتحدة الأمريكية القوية تحت القيادة الحاسمة للرئيس ترمب)).
ولم ترد أي تهنئة من موسكو، حيث أعلن المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتن، ديمتري بيسكوف، أن العلاقات الروسية الأمريكية وصلت إلى ((أدنى مستوى في التاريخ)).
التهاني الأوروبية
وسارع الزعماء الأوروبيون إلى تهنئة ترمب حتى قبل الإعلان رسميا عن فوزه ــ بعضهم كان أكثر حماسة من غيره.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فوز جونسون بأنه ((انتصار تاريخي في الانتخابات))، وقال إن ((المملكة المتحدة والولايات المتحدة باعتبارهما أقرب الحلفاء، ستواصلان العمل معًا لحماية قيمنا المشتركة المتمثلة في الحرية والديمقراطية)).
وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترمب بـ((الاحترام والطموح)). وهنأه المستشار الألماني الديمقراطي الاجتماعي أولاف شولتز، وقال إنه يريد استمرار العلاقات الوثيقة، حتى لو ((كانت العديد من الأمور مختلفة بالتأكيد في ظل إدارة يقودها ترمب)).
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تعتبر حكومتها التي يقودها اليمين المتطرف قريبة من ترمب سياسيا إلى حد ما، إن إيطاليا والولايات المتحدة لديهما ((رابطة إستراتيجية، وأنا متأكدة من أننا سنعززها الآن بشكل أكبر)).
ويحرص الزعماء الأوروبيون على التأكيد على أن العلاقات عبر الأطلسي تتجاوز السياسيين الأفراد، لكن ميول ترمب الاقتصادية الحمائية تسبب القلق.
وقال رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان، الذي سيعقد قمة في بودابست لنحو 50 من الزعماء الأوروبيين يوم الخميس: ((لقد هددوه بالسجن، واستولوا على ممتلكاته، وأرادوا قتله... ومع ذلك فقد فاز)).
تحدي الصين
ولم يصدر رد فعل فوري من الحكومة الصينية على فوز ترمب، لكن المحللين كانوا متشائمين، مشيرين إلى احتمال تصعيد الرسوم الجمركية وتكثيف المواجهة بشأن تايوان.
ويقول دا وي، مدير مركز الأمن والإستراتيجية الدولية بجامعة تسينغهوا في بكين: ((ليس كل شيء مظلماً، ولكن التحديات أكثر من الفرص. نحن واضحون بشأن التحديات. أما فيما يتعلق بالفرص، فإننا لم نرها بوضوح بعد)).
وتشكل النزاعات الإقليمية المستمرة منذ فترة طويلة في بحر الصين الجنوبي خط صدع دقيق في التنافس بين الولايات المتحدة والصين في آسيا، ومن المرجح أن تظل مصدر قلق كبير في السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي المقبل.
حلفاء واشنطن
وقال فيليبس أوبراين، أستاذ الدراسات الإستراتيجية في جامعة سانت أندروز، إن حلفاء واشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وحتى أستراليا، ((لم يعد بإمكانهم النظر إلى الولايات المتحدة كشريك موثوق به في الدفاع)).
وطالب حلفاء الولايات المتحدة في آسيا، الذين يشعرون بالقلق إزاء النفوذ المتزايد للصين، ترمب بالاهتمام في رسائل التهنئة.
تحولات متواضعة
وكان الناخبون السود - رجالا ونساء - هم الأساس للحزب الديمقراطي، وفي السنوات الأخيرة، انضم إليهم الناخبون اللاتينيون والشباب.
ولا تزال المجموعات الثلاث تفضل الديمقراطية كامالا هاريس. لكن البيانات الأولية من AP VoteCast، وهو استطلاع شمل أكثر من 120 ألف ناخب على مستوى البلاد، تشير إلى أن ترمب حقق مكاسب كبيرة.
و نجح ترمب بالفعل في تصوير الديمقراطيين على أنهم منفصلون ثقافيا عن الطبقة المتوسطة في أميركا. والآن أصبح الديمقراطيون يتساءلون كيف يمكنهم إعادة التواصل مع أجزاء من البلاد وشرائح من الناخبين الذين

أبرز نتائج فوز ترمب:
فاز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، مما يمثل عودته إلى البيت الأبيض بعد أن شغل منصب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.
حقق انتصارا حاسما في دولة منقسمة بشدة. كشف فوزه عن ضعف أساسي داخل القاعدة الديمقراطية.
تغلب على المخاوف بشأن إخفاقاته الأخلاقية، ليصبح أول رئيس أمريكي يُدان بارتكاب جناية.
نجح في كسب ثقة الناخبين المحبطين من خلال الوعود الجريئة التي أطلقها بأن نسخته النارية من الشعبوية الاقتصادية التي تضع أمريكا في المقام الأول وثقافته المحافظة سوف تجعل حياتهم أفضل.

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