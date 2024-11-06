Saturday, 09 November 2024 03:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل تحصل أوكرانيا على الدعم

11/6/2024 2:36:47 PM
(MENAFN- Al Watan) مازال الجنود في بطارية المدفعية الأوكرانية على الخطوط الأمامية في شرق البلاد، حيث تطلق بطاريات المدفعية المتحصنة في تحصيناتها النار على القوات الروسية يوميا ــ وتتعرض لإطلاق النار في كثير من الأحيان تقريبًا، وفي اليوم الآخر فقط نجحت إحدى شبكاتهم العلوية في اصطياد طائرة روسية بدون طيار، وعلى الرغم من أن فوز ترمب يثير الشكوك حول الدعم الأمريكي لأوكرانيا.
دعم متفاوت
ففي عهد ترمب، أرسلت الولايات المتحدة لأول مرة أسلحة إلى أوكرانيا في حربها ضد روسيا في عام 2017. وكانت صواريخ جافلين المضادة للدبابات حاسمة لقدرة أوكرانيا على صد الغزو الكامل في عام 2022، لكن ترمب بشكل عام حذر من تورط الولايات المتحدة في الصراعات الأجنبية.
وترمب الذي أشاد بعلاقته الطيبة مع الرئيس فلاديمير بوتن، ووصف الزعيم الروسي بأنه ((ذكي للغاية)) لغزوه أوكرانيا، انتقد مرارًا وتكرارًا الدعم الأمريكي لأوكرانيا، ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه ((أعظم بائع على وجه الأرض))؛ لفوزه بالمساعدات الأمريكية، ولكن كان زيلينسكي من بين أوائل زعماء العالم الذين هنأوا ترمب علنًا، وقال إن الاثنين ناقشا كيفية إنهاء ((العدوان الروسي ضد أوكرانيا)) عندما التقيا في سبتمبر.
التنازل للسلام
وفي كييف، التي تتعرض لهجمات الطائرات بدون طيار الروسية بشكل شبه يومي، كانت فيكتوريا زوبريتسكا، البالغة من العمر 18 عامًا عملية بشأن توقعاتها للرئيس الأمريكي القادم؛ فهي تعتقد أن أوكرانيا ستضطر إلى التنازل عن الأراضي مقابل السلام في ظل رئاسة ترمب، لكنها قالت إنها تفضل ذلك على ما أسمته الأمل الكاذب الذي قدمته إدارة بايدن.

MENAFN06112024000089011017ID1108858074

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث