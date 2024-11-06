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الجيش الإسرائيلي يصعد من هجماته تلبية لدعوة نتنياهو

11/6/2024 2:36:47 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد الاحتجاجات التي أثارها إقالت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوزير الدفاع يوآف غالانت في إعلان مفاجئ، دعا نتنياهو إلى استمرار الضغط العسكري على حماس وحزب الله.
وهو بالضبط ما قام به الجيش الإسرائيلي حيث تسببت غارة في قصف مبنى سكني قالت أجهزة الدفاع المدني في لبنان إنها انتشلت 30 جثة من تحت، ولاتزال جهود البحث مستمرة ولم يتضح عدد الناجين أو الجثث التي لا تزال محاصرة تحت الأنقاض.
غارة مفاجئة
وجاءت الغارة الجوية دون سابق إنذار. ولم يصدر أي بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن الغارة، ولم يتضح على الفور الهدف المقصود.
وخلف غالانت وزير الخارجية إسرائيل كاتس، وهو موال لنتنياهو منذ فترة طويلة ووزير مخضرم في الحكومة.
ويقول جالانت إن القوة العسكرية خلقت الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مؤقت على الأقل من شأنه إعادة الرهائن المحتجزين لدى الجماعة المسلحة إلى ديارهم. وهو ما يتعارض مع خطط نتنياهو.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 40 شخصًا خلال الاحتجاجات التي جرت في وقت سابق عندما أغلق المتظاهرون الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب.
وتواصل جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات بدون طيار نحو إسرائيل. وأسفرت الصواريخ عن مقتل 72 شخصا في إسرائيل حتى الآن، بينهم 30 جنديًا، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
صفارات الإنذار
ومن جهه أخرى دوت صفارات الإنذار في شمال ووسط إسرائيل، بما في ذلك منطقة تل أبيب الحضرية المكتظة بالسكان، بعد أن أطلق حزب الله 10 صواريخ تجاه إسرائيل.
وقالت خدمات الإنقاذ الإسرائيلية نجمة داوود الحمراء إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وسقطت أجزاء كبيرة من صاروخ على سيارة متوقفة في مدينة رعنانا بوسط إسرائيل.

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