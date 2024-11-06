وقاء يكافح الجراد في بارق والمجاردة

(MENAFN
- Al Watan)
نفذ المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) أعمال مكافحة جراد الشجر في محافظتي المجاردة وبارق بمنطقة عسير خلال الفترة من 12 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2024. وقد بلغ عدد المزارع التي زارتها فرق المركز وقدمت الخدمة لها 194 مزرعة بمساحة 2723 دونما، حيث قامت 6 فرق مكافحة بمسح واستكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي، بينما غطت 4 فرق استكشاف 180040 هكتارا.
يعدّ الجراد جزءا من مجموعة كبيرة من الحشرات تسمى عادة ((الجنادب)). لكن يختلف الجراد عن الجنادب، فهو يستطيع تغيير سلوكه وعاداته، ويمكن أن يهاجر لمسافات طويلة، وتشكيل أسراب كثيفة تتحرك بسرعة، وأن يطير بسرعة تبلغ 150 كلم في اليوم عندما تكون الرياح المواتية.
المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) هو مركز مستقل إداريا وماليا، ويرتبط بمجلس إدارة يرأسه وزير البيئة والمياه والزراعة، ويُعني بالوقاية النباتية والأمراض الحيوانية، وحماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ونواقل الأمراض.
ويهدف ((وقاء)) إلى تطبيق وتنفيذ ما يحقق سياسات الوزارة المعتمدة لمكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية، لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.
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