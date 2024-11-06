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وقاء يكافح الجراد في بارق والمجاردة

11/6/2024 2:36:47 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذ المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) أعمال مكافحة جراد الشجر في محافظتي المجاردة وبارق بمنطقة عسير خلال الفترة من 12 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2024. وقد بلغ عدد المزارع التي زارتها فرق المركز وقدمت الخدمة لها 194 مزرعة بمساحة 2723 دونما، حيث قامت 6 فرق مكافحة بمسح واستكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي، بينما غطت 4 فرق استكشاف 180040 هكتارا.
يعدّ الجراد جزءا من مجموعة كبيرة من الحشرات تسمى عادة ((الجنادب)). لكن يختلف الجراد عن الجنادب، فهو يستطيع تغيير سلوكه وعاداته، ويمكن أن يهاجر لمسافات طويلة، وتشكيل أسراب كثيفة تتحرك بسرعة، وأن يطير بسرعة تبلغ 150 كلم في اليوم عندما تكون الرياح المواتية.
المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) هو مركز مستقل إداريا وماليا، ويرتبط بمجلس إدارة يرأسه وزير البيئة والمياه والزراعة، ويُعني بالوقاية النباتية والأمراض الحيوانية، وحماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ونواقل الأمراض.
ويهدف ((وقاء)) إلى تطبيق وتنفيذ ما يحقق سياسات الوزارة المعتمدة لمكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية، لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.

MENAFN06112024000089011017ID1108858072

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