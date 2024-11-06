أرباح قناة السويس للتكنولوجيا السنوية تقفز إلى 1.3 مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة“قناة السويس لتوطين التكنولوجيا” بنسبة 54% خلال عامها المالي المنتهي في أغسطس الماضي، لتصل 1.32 مليار جنيه، مقارنة بربح 860.8 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وزادت إيرادات الشركة إلى 2.07 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 1.55 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
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وارتفعت أرباح شركة“قناة السويس لتوطين التكنولوجيا” بنسبة 18% خلال النصف الأول من عامها المالي الماضي، لتصل 716.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 608.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عامها المالي الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل 1.18 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات 875.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عامها المالي المقارن.
وارتفعت أرباح شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 33% خلال الربع الأول، لتصل 545.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 411 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 737.2 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات 572.5 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2022.
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