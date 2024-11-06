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أرباح قناة السويس للتكنولوجيا السنوية تقفز إلى 1.3 مليار جنيه - جريدة البورصة

11/6/2024 2:36:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة“قناة السويس لتوطين التكنولوجيا” بنسبة 54% خلال عامها المالي المنتهي في أغسطس الماضي، لتصل 1.32 مليار جنيه، مقارنة بربح 860.8 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وزادت إيرادات الشركة إلى 2.07 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 1.55 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

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وارتفعت أرباح شركة“قناة السويس لتوطين التكنولوجيا” بنسبة 18% خلال النصف الأول من عامها المالي الماضي، لتصل 716.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 608.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عامها المالي الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل 1.18 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات 875.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عامها المالي المقارن.

وارتفعت أرباح شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 33% خلال الربع الأول، لتصل 545.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 411 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 737.2 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات 572.5 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2022.

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