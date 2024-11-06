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277 مليار جنيه مبيعات الأدوية فى مصر خلال 12 شهراً

11/6/2024 2:36:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجلت مبيعات سوق الأدوية بمصر نحو 277 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى سبتمبر الماضى وفقاً لتقديرات هيئة الدواء المصرية.

قال الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن إجمالى مبيعات السوق الدوائى المصرى من أكتوبر 2023 إلى سبتمبر 2024 بلغ 3.6 مليار عبوة.

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أضاف أن مصر من أكبر الأسواق الدوائية بالشرق الأوسط وأفريقيا بمعدلات نمو واضحة، والهيئة حريصة على تطوير نظام التتبع الدوائى، والاهتمام بنظام التسجيل الموحد.

أوضح أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على مواجهة جميع التحديات المتراكمة منذ 2022 وحتى مارس 2024، وهو ما أدى إلى ضمان توافر الأدوية فى السوق واستعادة المخزون الاستراتيجى للخامات الدوائية والمستحضرات المهمة، ومتابعة العمل بخطوط الإنتاج مع المراجعة المستمرة للمستحضرات الدوائية.

وقال خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الاستراتيجية الواعية لترشيد الاستهلاك الدوائى، أسهمت فى حل أزمة نقص الأدوية والحد من ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، ونشر التوعية بالاستخدام الصحيح للأدوية.

أضاف خلال الاجتماع الـ14 لمجلس إدارة هيئة الدواء، أن مصر من أوائل الدول فى الاستهلاك الدوائى، طبقاً للتقارير العالمية لذلك تسعى الحكومة باستمرار إلى الاهتمام بالصحة العامة والتوعية والترشيد الدوائى.

وأكد ((عبدالغفار)) أهمية وضع خطة زمنية لتعزيز الإنتاج المحلى للأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على الواردات، موجهاً مجلس إدارة هيئة الدواء بضرورة متابعة مذكرات التفاهم والنظر إلى النتائج الملموسة التى تحققها على أرض الواقع.

من جانبه، أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اهتمام الدولة بدعم التنمية الصناعية وتوطين صناعة الدواء، وتذليل أى تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبى الاحتياجات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

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