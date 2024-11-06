277 مليار جنيه مبيعات الأدوية فى مصر خلال 12 شهراً

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجلت مبيعات سوق الأدوية بمصر نحو 277 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى سبتمبر الماضى وفقاً لتقديرات هيئة الدواء المصرية.
قال الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن إجمالى مبيعات السوق الدوائى المصرى من أكتوبر 2023 إلى سبتمبر 2024 بلغ 3.6 مليار عبوة.
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أضاف أن مصر من أكبر الأسواق الدوائية بالشرق الأوسط وأفريقيا بمعدلات نمو واضحة، والهيئة حريصة على تطوير نظام التتبع الدوائى، والاهتمام بنظام التسجيل الموحد.
أوضح أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على مواجهة جميع التحديات المتراكمة منذ 2022 وحتى مارس 2024، وهو ما أدى إلى ضمان توافر الأدوية فى السوق واستعادة المخزون الاستراتيجى للخامات الدوائية والمستحضرات المهمة، ومتابعة العمل بخطوط الإنتاج مع المراجعة المستمرة للمستحضرات الدوائية.
وقال خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الاستراتيجية الواعية لترشيد الاستهلاك الدوائى، أسهمت فى حل أزمة نقص الأدوية والحد من ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، ونشر التوعية بالاستخدام الصحيح للأدوية.
أضاف خلال الاجتماع الـ14 لمجلس إدارة هيئة الدواء، أن مصر من أوائل الدول فى الاستهلاك الدوائى، طبقاً للتقارير العالمية لذلك تسعى الحكومة باستمرار إلى الاهتمام بالصحة العامة والتوعية والترشيد الدوائى.
وأكد ((عبدالغفار)) أهمية وضع خطة زمنية لتعزيز الإنتاج المحلى للأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على الواردات، موجهاً مجلس إدارة هيئة الدواء بضرورة متابعة مذكرات التفاهم والنظر إلى النتائج الملموسة التى تحققها على أرض الواقع.
من جانبه، أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اهتمام الدولة بدعم التنمية الصناعية وتوطين صناعة الدواء، وتذليل أى تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبى الاحتياجات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
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