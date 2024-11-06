مصر للزيوت تتكبد خسائر 12.5 مليون جنيه في الربع الأول - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت شركة“مصر للزيوت والصابون” إلى خسارة 12.5 مليون جنيه في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بربح 87 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق .
وزادت إيرادات مصر للزيوت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 785.47 مليون جنيه، مقابل 677.05 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
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وكانت اعتمدت شركة“مصر للزيوت والصابون”، إجراءات بيع مساحة 1062 متر مربع الكائنة في شارع بورسعيد مدينة ميت غمر محافظة الدقهلية.
وقررت الشركة ترسية المزاد على عباس محمد رضا عباس الطوخي لبيع جزء من أرض مصنع العلف بميت غمر كقطعة واحدة بمساحة 1062 مربع تحت العجز والزيادة بسعر 44.5 ألف جنيه للمتر.
وكشفت شركة“مصر للزيوت والصابون”، عن طرح مصنع العلف الكائن في مدينة غمر بالدقهلية في مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة.
وأوضحت الشركة أنه سيتم طرح مصنع العلف البالغ مساحته 1062 متراً بما عليه من مباني.
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