Saturday, 09 November 2024 03:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر للزيوت تتكبد خسائر 12.5 مليون جنيه في الربع الأول - جريدة البورصة

11/6/2024 2:36:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت شركة“مصر للزيوت والصابون” إلى خسارة 12.5 مليون جنيه في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بربح 87 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق .

وزادت إيرادات مصر للزيوت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 785.47 مليون جنيه، مقابل 677.05 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

موضوعات متعلقة فى ندوة لـ”المصرى للدراسات”: عمق السوق تحد يواجه سوق المال المصرى مؤشرات البورصة تكسر حواجز المقاومة مع عودة ترامب للبيت الأبيض “قناة السويس للتكنولوجيا” تقترح توزيع 8.75 جنيه للسهم

وكانت اعتمدت شركة“مصر للزيوت والصابون”، إجراءات بيع مساحة 1062 متر مربع الكائنة في شارع بورسعيد مدينة ميت غمر محافظة الدقهلية.

وقررت الشركة ترسية المزاد على عباس محمد رضا عباس الطوخي لبيع جزء من أرض مصنع العلف بميت غمر كقطعة واحدة بمساحة 1062 مربع تحت العجز والزيادة بسعر 44.5 ألف جنيه للمتر.

وكشفت شركة“مصر للزيوت والصابون”، عن طرح مصنع العلف الكائن في مدينة غمر بالدقهلية في مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم طرح مصنع العلف البالغ مساحته 1062 متراً بما عليه من مباني.

MENAFN06112024000202011048ID1108858067

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث