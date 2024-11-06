مصر للزيوت تتكبد خسائر 12.5 مليون جنيه في الربع الأول - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت شركة“مصر للزيوت والصابون” إلى خسارة 12.5 مليون جنيه في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بربح 87 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق .

وزادت إيرادات مصر للزيوت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 785.47 مليون جنيه، مقابل 677.05 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

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وكانت اعتمدت شركة“مصر للزيوت والصابون”، إجراءات بيع مساحة 1062 متر مربع الكائنة في شارع بورسعيد مدينة ميت غمر محافظة الدقهلية.

وقررت الشركة ترسية المزاد على عباس محمد رضا عباس الطوخي لبيع جزء من أرض مصنع العلف بميت غمر كقطعة واحدة بمساحة 1062 مربع تحت العجز والزيادة بسعر 44.5 ألف جنيه للمتر.

وكشفت شركة“مصر للزيوت والصابون”، عن طرح مصنع العلف الكائن في مدينة غمر بالدقهلية في مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم طرح مصنع العلف البالغ مساحته 1062 متراً بما عليه من مباني.