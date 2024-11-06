النساجون الشرقيون وجيمناى أفريقيا يطلقان برنامج نساجون المستقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة النساجون الشرقيون عن تعاون مع شركة جيمناى أفريقيا لإطلاق برنامج“نساجون المستقبل”، أول برنامج ريادى ابتكارى مصمم لبناء نظام أعمال شامل لتعزيز ونمو صناعة النسيج والسجاد والوظائف الداعمة لها.
ويهدف البرنامج إلى التوسع فى المجالات الجديدة والمبتكرة من خلال برنامج متكامل لدعم الشباب وأصحاب الشركات الناشئة، لتمكين جيل جديد رائد فى صناعة النسيج والسجاد، ويعد هذا البرنامج أول منصة عالمية لإطلاق مبادرات مستقبلية للنهوض بصناعة السجاد، مما يضمن استمرارها ونمو قدرتها التنافسية.
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قالت ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد:“انطلاقًا من كوننا فى طليعة الإبداع والابتكار، تعتز النساجون الشرقيون باتخاذها خطوة جديدة لتأهيل جيل جديد من المبتكرين عن طريق دعمنا لبرنامج نساجون المستقبل”.
أضافت:“لا يقتصر دعمنا للبرنامج على الاستثمار فى المشاريع فقط، ولكنه يعتبر استثمار فى مستقبل صناعة النسيج والسجاد فى مصر بشكل عام، ومن خلال تعاوننا مع منظمات تشاركنا الرؤية والأهداف مثل شركة جيمناى إفريقيا، والجامعة البريطانية فى مصر، سنتمكن من توفير بيئة تعليمية تدعم أهداف التنمية المستدامة، مثل التعليم الجيد والنمو الاقتصادى المستدام، مما يساهم فى تحويل الحرف التقليدية إلى مشاريع مبتكرة”.
وقال المهندس عدلى توما، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة جيمناى إفريقيا، إن برنامج“نساجون المستقبل” يُعد أول برنامج يقوم بتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة فى مجال السجاد والنسيج.
أضاف أن الشركات تجمع بين خبراء عالم الأعمال ورواد الصناعة من مجموعة النساجون الشرقيون لتأهيل رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة فى هذا المجال، وتطوير أفكارهم بطريقة منهجية حديثة، وتحويل مشاريعهم إلى واقع عملى يتناسب مع احتياجات الصناعة.
وعلى مدار 18 شهرًا، يمتد نشاط البرنامج ليشمل تأهيل عدد من الشركات الناشئة لتصبح رائدة فى صناعة النسيج والسجاد فى المجالات المختلفة، وذلك عن طريق استخدام الأفكار المبتكرة والتقنية الحديثة والتحول الرقمى للنهوض بصناعة السجاد والنسيج والأنشطة المرتبطة بها مثل المتاجر الذكية، والأثاث المنزلى والأنسجة الذكية بالإضافة لطرق التسويق والترويج الحديثة وغيرها من المجالات ذات صلة، لمواكبة التطور التكنولوجى السريع كما ستتمكن الشركات الناشئة المشاركة فى البرنامج من الاستفادة بالإمكانات والخبرات الهائلة لمجموعة النساجون الشرقيون، المتميزة عالميا فى الابتكار والحرفية والتوسع فى الأسواق العالمية.
يتألف برنامج“نساجون المستقبل” من ثلاث مراحل رئيسية لدعم الشركات الناشئة، ويشمل العديد من التدريبات والاستشارات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية للشباب ورواد الأعمال، بالإضافة إلى التوجيه المباشر من خبراء صناعة السجاد وإدارة الأعمال فى النساجون الشرقيون، بهدف تقديم الدعم اللازم لتطوير أفكار الشباب ومشاريعهم بما يتماشى مع متطلبات السوق واحتياجات الصناعة، كما يوفر البرنامج التدريبات التقنية، ودعمًا مكثفًا للشركات التى تسعى للتوسع والنمو فى الأسواق العالمية.
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