النساجون الشرقيون وجيمناى أفريقيا يطلقان برنامج نساجون المستقبل

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة النساجون الشرقيون عن تعاون مع شركة جيمناى أفريقيا لإطلاق برنامج“نساجون المستقبل”، أول برنامج ريادى ابتكارى مصمم لبناء نظام أعمال شامل لتعزيز ونمو صناعة النسيج والسجاد والوظائف الداعمة لها.

ويهدف البرنامج إلى التوسع فى المجالات الجديدة والمبتكرة من خلال برنامج متكامل لدعم الشباب وأصحاب الشركات الناشئة، لتمكين جيل جديد رائد فى صناعة النسيج والسجاد، ويعد هذا البرنامج أول منصة عالمية لإطلاق مبادرات مستقبلية للنهوض بصناعة السجاد، مما يضمن استمرارها ونمو قدرتها التنافسية.

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قالت ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد:“انطلاقًا من كوننا فى طليعة الإبداع والابتكار، تعتز النساجون الشرقيون باتخاذها خطوة جديدة لتأهيل جيل جديد من المبتكرين عن طريق دعمنا لبرنامج نساجون المستقبل”.

أضافت:“لا يقتصر دعمنا للبرنامج على الاستثمار فى المشاريع فقط، ولكنه يعتبر استثمار فى مستقبل صناعة النسيج والسجاد فى مصر بشكل عام، ومن خلال تعاوننا مع منظمات تشاركنا الرؤية والأهداف مثل شركة جيمناى إفريقيا، والجامعة البريطانية فى مصر، سنتمكن من توفير بيئة تعليمية تدعم أهداف التنمية المستدامة، مثل التعليم الجيد والنمو الاقتصادى المستدام، مما يساهم فى تحويل الحرف التقليدية إلى مشاريع مبتكرة”.

وقال المهندس عدلى توما، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة جيمناى إفريقيا، إن برنامج“نساجون المستقبل” يُعد أول برنامج يقوم بتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة فى مجال السجاد والنسيج.

أضاف أن الشركات تجمع بين خبراء عالم الأعمال ورواد الصناعة من مجموعة النساجون الشرقيون لتأهيل رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة فى هذا المجال، وتطوير أفكارهم بطريقة منهجية حديثة، وتحويل مشاريعهم إلى واقع عملى يتناسب مع احتياجات الصناعة.

وعلى مدار 18 شهرًا، يمتد نشاط البرنامج ليشمل تأهيل عدد من الشركات الناشئة لتصبح رائدة فى صناعة النسيج والسجاد فى المجالات المختلفة، وذلك عن طريق استخدام الأفكار المبتكرة والتقنية‏ الحديثة والتحول الرقمى للنهوض بصناعة السجاد والنسيج والأنشطة المرتبطة بها مثل المتاجر الذكية، والأثاث المنزلى والأنسجة الذكية بالإضافة لطرق التسويق والترويج الحديثة وغيرها من المجالات ذات صلة، لمواكبة التطور التكنولوجى السريع كما ستتمكن الشركات الناشئة المشاركة فى البرنامج من الاستفادة بالإمكانات والخبرات الهائلة لمجموعة النساجون الشرقيون، المتميزة عالميا فى الابتكار والحرفية والتوسع فى الأسواق العالمية.

يتألف برنامج“نساجون المستقبل” من ثلاث مراحل رئيسية لدعم الشركات الناشئة، ويشمل العديد من التدريبات والاستشارات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية للشباب ورواد الأعمال، بالإضافة إلى التوجيه المباشر من خبراء صناعة السجاد وإدارة الأعمال فى النساجون الشرقيون، بهدف تقديم الدعم اللازم لتطوير أفكار الشباب ومشاريعهم بما يتماشى مع متطلبات السوق واحتياجات الصناعة، كما يوفر البرنامج التدريبات التقنية، ودعمًا مكثفًا للشركات التى تسعى للتوسع والنمو فى الأسواق العالمية.