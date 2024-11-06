افتتاح معرض الصين الدولى السابع للاستيراد فى شانغهاى

MENAFN - Al-Borsa News) افتتحت الدورة الأحدث من الصين الدولى للاستيراد فى شانغهاى، وهو أول معرض على المستوى الوطنى فى العالم مخصص للاستيراد.

وألقى رئيس مجلس الدولة الصينى لى تشيانغ خطابا رئيسيا فى حفل افتتاح معرض الصين الدولى السابع للاستيراد ومنتدى هونغتشياو الاقتصادى الدولى.

موضوعاتالمغرب: ارتفاع معدل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصين تتعهد بانفتاح أوسع أمام الشركات ذات التمويل الأجنبى “TSMC” عملاق صناعة الرقائق التايوانية في أزمة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء

وقال لى، إن الصين واصلت ترجمة أقوالها إلى أفعال فيما يتعلق بتوسيع الانفتاح، مضيفا أنه تم خفض إجمالى مستوى التعريفات الجمركية الصينية إلى 7.3%، لتتجاوز هدفها المحدد بنسبة 9.8%.

وتابع لى، قائلا إن بلاده طبقت بشكل كامل جميع إجراءات الانفتاح التى تم الإعلان عنها فى معرض الصين الدولى السادس للاستيراد، بما فى ذلك إلغاء جميع العناصر الخاصة بالصناعات التحويلية المدرجة فى القائمة السلبية الوطنية للاستثمار الأجنبى.

وأضاف أن الصين مستعدة لفتح سوقها الضخمة بشكل أكبر، وستواصل توسيع وصول السوق بطريقة منظمة إلى قطاعات من بينها وسائل الاتصالات والإنترنت والتعليم والثقافة والرعاية الصحية.

وقال لى إن الأسس السليمة للاقتصاد الصينى لا تزال كما هى، وإن البلاد قادرة على تعزيز النمو السليم والمطرد للاقتصاد، مضيفا أن الصين واثقة من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام والتنمية المستقبلية لاقتصادها.

واجتذب معرض الصين الدولى السابع للاستيراد، الذى ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر الجارى، نحو 3500 عارض من 129 دولة ومنطقة، كما سجل رقما قياسيا جديدا مع حضور 297 شركة من شركات“فورتشن جلوبال 500” إلى جانب قادة الصناعة.

ومن المقرر الكشف عن أكثر من 400 منتج جديد، وتقنيات وخدمات جديدة خلال المعرض.