افتتاح معرض الصين الدولى السابع للاستيراد فى شانغهاى

(MENAFN
- Al-Borsa News) افتتحت الدورة الأحدث من معرض
الصين الدولى للاستيراد فى شانغهاى، وهو أول معرض على المستوى الوطنى فى العالم مخصص للاستيراد.
وألقى رئيس مجلس الدولة الصينى لى تشيانغ خطابا رئيسيا فى حفل افتتاح معرض الصين الدولى السابع للاستيراد ومنتدى هونغتشياو الاقتصادى الدولى.
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وقال لى، إن الصين واصلت ترجمة أقوالها إلى أفعال فيما يتعلق بتوسيع الانفتاح، مضيفا أنه تم خفض إجمالى مستوى التعريفات الجمركية الصينية إلى 7.3%، لتتجاوز هدفها المحدد بنسبة 9.8%.
وتابع لى، قائلا إن بلاده طبقت بشكل كامل جميع إجراءات الانفتاح التى تم الإعلان عنها فى معرض الصين الدولى السادس للاستيراد، بما فى ذلك إلغاء جميع العناصر الخاصة بالصناعات التحويلية المدرجة فى القائمة السلبية الوطنية للاستثمار الأجنبى.
وأضاف أن الصين مستعدة لفتح سوقها الضخمة بشكل أكبر، وستواصل توسيع وصول السوق بطريقة منظمة إلى قطاعات من بينها وسائل الاتصالات والإنترنت والتعليم والثقافة والرعاية الصحية.
وقال لى إن الأسس السليمة للاقتصاد الصينى لا تزال كما هى، وإن البلاد قادرة على تعزيز النمو السليم والمطرد للاقتصاد، مضيفا أن الصين واثقة من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام والتنمية المستقبلية لاقتصادها.
واجتذب معرض الصين الدولى السابع للاستيراد، الذى ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر الجارى، نحو 3500 عارض من 129 دولة ومنطقة، كما سجل رقما قياسيا جديدا مع حضور 297 شركة من شركات“فورتشن جلوبال 500” إلى جانب قادة الصناعة.
ومن المقرر الكشف عن أكثر من 400 منتج جديد، وتقنيات وخدمات جديدة خلال المعرض.
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