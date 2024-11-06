77.24 مليار جنيه تمويلات عقارية لعملاء الإسكان الاجتماعى

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- Al-Borsa News) بلغت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء مشروع الإسكان الاجتماعى 77.24 مليار جنيه موزعة على 600.96 ألف مستفيد، وفقاً لأحدث بيانات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن متوسط تمويل الوحدة بلغ 128.5 ألف جنيه.
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أضافت عبد الحميد لـ”البورصة”، أن 22 بنكاً تعمل ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل منحت تمويلات بقيمة 74.7 مليار جنيه لنحو 581.1 ألف عميل.
وأوضحت أن 8 شركات تمويل عقارى قدمت قروضاً بقيمة 2.5 مليار جنيه لنحو 19.7 ألف عميل.
وتصدر البنك الأهلى المصرى قائمة التمويلات بقيمة 19.2 مليار جنيه، يليه بنك مصر بقيمة 18.1 مليار جنيه، وبنك التعمير والإسكان بقيمة 7.6 مليار جنيه، وبلغت تمويلات بنك القاهرة 7.36 مليار جنيه.
وقدمت شركة التعمير للتمويل العقارى“الأولى” تمويلات بقيمة 991.9 مليون جنيه، وشركة كونتكت للتمويل العقارى تمويلات بـ838.7 مليون جنيه، وشركة الأهلى للتمويل العقارى 284.4 مليون جنيه، وشركة أملاك مصر للتمويل 252.1 مليون جنيه.
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