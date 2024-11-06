رئيس الوزراء: نسعى لعودة الاقتصاد المصرى إلى مسار النمو المُتسارع

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف خلال فترة المُراجعة الحالية مع صندوق النقد الدولى ، كيفية عودة الاقتصاد المصرى لمسار النمو المُتسارع.

وأشار إلى أن معدل النمو العام الماضى سجل 2.4%، وذلك فى إطار ما يتم تطبيقه من سياسات لترشيد الإنفاق، وتخفيض الاستثمارات العامة.

موضوعاتمدبولى: الحكومة لن تتخذ إجراءات جديدة تزيد الأعباء على المواطنين تعديل طريقة احتساب سعر الفائدة لاتفاقيات التمويل لدى“التنمية الأفريقى” الحكومة توافق على قانون العمل الجديد

أضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أن دولة مثل مصر تحتاج إلى تحقيق المزيد من النمو، موضحاً أن خطة العام الجارى تستهدف تجاوز الـ 4% على الأقل كمعدل نمو، وهو ما أشارت إليه كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، من أن هناك تحسناً فى العديد من المؤشرات التى تخص الاقتصاد المصرى، مؤكداً ضرورة العمل على زيادة معدلات النمو، لمواجهة احتياجات الدولة فى ظل الزيادة السكانية.

وأوضح رئيس الوزراء أن المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى أكدت أن التقديرات والمراجعات المبدئية للصندوق تشير إلى أن معدل التضخم فى سبيله للانخفاض، وأنه سيصل بنهاية العام المالى الحالي، إلى 16% أو 17%، مقارنة بمعدلاته سابقاً، حيث سجل معدلا نحو 40%، كما جدد الإشارة إلى أن الحكومة تستهدف بنهاية عام 2025 وبداية عام 2026 الوصول إلى معدل تضخم 10%، وهو ما أكدت عليه تقديرات الصندوق من أن مؤشرات الاقتصاد المصرى تسير نحو المسار الصحيح السليم والإيجابى.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن برنامج زيارة جورجييفا، لمصر شمل عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مجموعة من رجال الأعمال، ومجموعة من مسئولى شركات ريادة الأعمال، وعددٍ من المواطنين المُستفيدين من مشروعات المُبادرة الرئاسية“حياة كريمة”.

كما لفت إلى مجريات لقاء المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، مع كل من مجتمع الأعمال، والشباب أصحاب الشركات الناشئة وريادة الأعمال، الذين أكدوا لها على المناخ الإيجابى فى ظل الإصلاحات الكبيرة التى نجحت الحكومة المصرية فى تحقيقها، وعازمة على الاستمرار فيها خلال الفترة القادمة، رغم ما ذكروه عن بعض التحديات التى لا تزال قائمة، مؤكداً أننا ندرك هذه التحديات والمشكلات بالفعل ونعمل على إيجاد الحلول لها، والذى تبلور جزء منه فى مجموعة من الإصلاحات الضريبية التى تم الإعلان عنها وتم الانتهاء من مناقشتها فى مجلس الوزراء وإرسالها للبرلمان، مضيفاً أن هناك أيضاً مجموعة أخرى من الإصلاحات التى تعهدنا بالإعلان عنها فى القريب العاجل تخص الجمارك وبعض الضرائب العقارية، فضلاً عن مجموعة من الإجراءات التى من شأنها التيسير على القطاع الخاص والشباب وريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وفى الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مسئولى الصندوق تفهموا الوضع جيداً فى مصر، لافتاً إلى أننا سنناقش مع لجنة فى ختام المراجعة الرابعة عدداً من المُستهدفات التى نعمل خلالها على عدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولى للحديث عن نقطة أخرى تتعلق بأداء الاقتصاد الوطني، حيث اطمأنت مديرة الصندوق على انخفاض مستوى الدين؛ سواء الخارجى أو الإجمالي، وأننا حققنا أرقاماً كبيرة خلال الفترة الماضية، لافتاً فى هذا السياق إلى أن إجمالى الدين العام الماضى كان يمثل أكثر من 96% من إجمالى الناتج المحلي، وفى يونيو 2024 تراجع إلى ما دون 90% وتحديداً 89.6%، ونستهدف أن يتراجع هذا العام إلى ما دون 85%، وهو ما لاقى استحساناً من مسئولة الصندوق، ودعت إلى إسراع الخطى فى زيادة مستهدفاتنا فى هذا الشأن، بما يخدم الاقتصاد المصرى.