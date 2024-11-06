ياسين منصور: الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص نقلة نوعية فى القطاع العقارى

MENAFN - Al-Borsa News) قال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز ، إن نموذج الشراكة بين القطاع الخاص والدولة ممثلة فى وزارة الإسكان ساهم فى دفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة فى جميع أنحاء البلاد.

أضاف أن الدولة توسعت فى تطبيق هذا النموذج عام 2015 من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالشراكة مع المطورين مما انعكس على تسريع وتيرة المشاريع العقارية من خلال استغلال مخصصات قيمة الأرض فى الإنفاق على تنفيذ البنية التحتية والخدمات المتكاملة للسكان، مما يسهم فى تنمية المدن الجديدة وتوفير فرص عمل.

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جاء ذلك بكلمة ياسين منصور، خلال مشاركته ممثلًا عن القطاع الخاص العقارى المصرى بالمائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة، التى استضافتها ونظمتها الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى وبدعم فنى من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فى المتحف المصرى الكبير، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضرى العالمى ((WUF12))، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وبدأ ياسين منصور كلمته بالإشادة بإنجازات الحكومة المصرية الضخمة فى تطوير البنية التحتية، وأهمها إنشاء شبكة ضخمة من الطرق الجديدة بلغت أكثر من 7 آلاف كيلو متر، مما ساهم فى سهولة انتقال المواطنين بين المدن الجديدة، وعزز من رغبة القطاع الخاص فى الإقبال على الفرص الاستثمارية المطروحة بالشراكة مع الدولة، كما ساهمت شبكة الطرق الجديدة وكذلك مشروعات البنية التحتية الأخرى فى توقيع مصر أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخها وهى صفقة تطوير رأس الحكمة بالشراكة مع شركات إماراتية.

وأشار منصور، إلى أن نموذج الشراكة اعتمد على آلية جديدة لبيع الأراضى للقطاع الخاص، ما يسمح للمطورين العقاريين بتخصيص جزء أكبر من استثماراتهم فى البناء والتطوير، بدلاً من دفع مبالغ كبيرة لشراء الأراضى، لافتًا إلى أن هذا التغيير شجع الشركات على التوسع فى مشاريعها وزيادة حجم مبيعاتها.

ويرى منصور، أن نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمثل نقلة نوعية فى القطاع العقارى المصرى، كونه يوفر بيئة استثمارية جاذبة للشركات المحلية والأجنبية ويسهم أيضًا فى تسريع وتيرة التنمية العمرانية، كما أتاح للشركات المصرية تنمية مشاريع ضخمة باستخدام أحدث التقنيات العالمية، ما أسهم فى تقليص تكاليف المعيشة للسكان بنسبة تصل إلى 30% استنادًا على تقنيات مبتكرة لإعادة تدوير المياه وتقليل درجات الحرارة، ما قلل من استهلاك الطاقة بشكل كبير.

ولفت إلى أن الشراكة مع الحكومة المصرية مكنت شركة بالم هيلز من تنفيذ مشاريع ضخمة، مثل مشروع مدينة“باديا”، والذى يعد نموذجًا للتنمية المستدامة مصمم ليحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث إنها تعد أول مدينة مستدامة فى مصر وأول مدينة ذكية فى غرب القاهرة، وتقام مدينة باديا على مساحة 12.6 مليون متر مربع وستستوعب حوالى 230 ألف نسمة عند اكتمالها فى عام 2034.

أشار إلى أن المخطط العام لمدينة باديا قائم على تنفيذ مفهوم“6+1′′، حيث يتم تطوير المشروع على 6 مراحل كل مرحلة تتوافر بها كل الاحتياجات اليومية للسكان، وتترابط جميع المراحل ببعضها، مما يعزز من جودة الحياة ويقلل من الاعتماد على السيارات ويسهم فى توفير بيئة صحية للسكان.