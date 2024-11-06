المغرب:ارتفاع معدل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب ارتفاعا بشكل مطّرد خلال العقدين الماضييْن، بما جعل المغرب أحد أكبر وجهات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛وذلك بسبب الإصلاحات الجزئية لمناخ الاستثمار التى ينفذها المغرب.

وذكر تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD أنه رغم تقّلب التدفّقات الاستثمارية في فترات الاضطرابات الاقتصادية العالمية، خاصة فيما بين 2008 و2020، إلا أن المنحى ظل في الاتجاه الإيجابي دائما بالمغرب ،وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى 2018 أعلى مستوياتها بعدما وصلت إلى 3,6 مليارات دولار أمريكي، قبل أن تتراجع إلى حدود 1,4 مليار دولار أمريكي عام 2020، لترتفع مجددا إلى 2,3 مليار دولار أمريكي سنة 2022”.

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وذكر تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ساهمت في تطوير القطاع الخاص بالمغرب على مدار العقود الماضية، وذلك بسبب ارتباط فلسفتها بالإنتاجية والابتكار وخلق فرص العمل ؛ كما أنها تركزت بالقطاعات الأكثر إنتاجية، التي تتمتع بإمكانيات تشغيلية أكبر .

واقر تقرير”مراجعة سياسة الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”بكون الاستثمار الأجنبي المباشر بالمغرب مازال متركزا بالمراكز الاقتصادية الوطنية الرئيسية، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المغربية في وقت سابق بغرض توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر على نطاق واسع وخارج المراكز الاقتصادية .

وجاء في تقرير المنظمة أن مختلف الإصلاحات البنيوية التي تشكل جزءا من خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال فى المغرب ما بين 2023 و2026 مكنت من وضع سياسات أكثر تماسكا وإستراتيجيات أكثر تكاملا في ما يتعلق بالاستثمار والتنمية الإقليمية.

وثمن التقرير قيام المغرب بتطوير سياسات ملائمة لسلوك الأعمال المسؤول منذ الانضمام إلى إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات في 2008 .

وأوضح التقرير أن الشركات الأوروبية هي المستثمرة الرئيسية في المغرب، وتمثل 55 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر سنة 2022، في حين مثلت الشركات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 25% من المستثمرين في السنة نفسها، بينما تعتبر فرنسا المستثمر الأجنبي الرائد في المغرب، خصوصا في صناعات السيارات والسكك الحديدية، ثم الطاقات المتجددة مؤخرا.

كما سجّل التقرير أن الإمارات وإسبانيا تليان فرنسا في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، في وقت تسعى دول أخرى كسويسرا وبلجيكا والمملكة المتحدة إلى أن تصبح هي الأخرى من المستثمرين المهيمنين في المغرب”، موضحا أن هناك بعض التنوع في قاعدة الاستثمار بالمغرب، مع قدوم مستثمرين من آسيا ودول أوروبية.

وثمن التقرير دور القضاء المغربي في تعزيز التنافسية والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال محاكمِه التجارية المتخصصة في التعامل مع النزاعات التجارية والاقتصادية، إذ ساهمت المغرب في توفير آليات بديلة لحل هذا النوع من النزاعات، ولاسيما من خلال تخصيص قانون مفصل لمسائِل التحكيم والوساطة الاتفاقية.