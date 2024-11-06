مصر إيطاليا تنشىء مركز إبداع ثقافى فى العاصمة الإدارية

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة مصر إيطاليا إنشاء مركز إبداع ثقافى فى العاصمة الإدارية خلال الربع الأول من العام المقبل.

قال المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن الشركة وقعت عقد مع شركة Creative Summit المتخصصة فى الصناعة الإبداعية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنشاء مركز إبداع ثقافى فى العاصمة الإدارية.

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أضاف العسال، أنه سيتم البدء فى إنشاء المركز خلال الربع الأول من العام المقبل، وتابع:“الهدف من إنشاء مركز إبداع ثقافى هو أن يكون هناك مكان مخصص ويعمل طوال العام يلتقى فيه رواد الأعمال والمبدعين ويتناولون أفكارهم والرؤى المختلفة وليس خلال حدث أو حدثين فى العام”.

أوضح أن شركة مصر إيطاليا تتبنى هذه الرؤية وتشجع الشباب وصغار المصنعين على تبادل الخبرات وعرض رؤيتهم وخططهم المستقبلية لتحقيق أقصى استفادة.

وأشار إلى أن المركز الثقافى سوف يتم إنشاؤه داخل مشروع الشركة“البوسكو” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال إن مصر إيطاليا استضافت ملتقى صناعة الإبداع Creative Industry Summit للمرة الثالثة على التوالى خلال الأيام الماضية بمشاركة واسعة من مئات المتخصصين فى مجالات الصناعات الإبداعية وتجمع ضمن فعالياتها قادة الفكر ورجال الأعمال والمبتكرين فى مختلف المجالات.