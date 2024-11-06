مصر إيطاليا تنشىء مركز إبداع ثقافى فى العاصمة الإدارية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة مصر إيطاليا إنشاء مركز إبداع ثقافى فى العاصمة الإدارية خلال الربع الأول من العام المقبل.
قال المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن الشركة وقعت عقد مع شركة Creative industry Summit المتخصصة فى الصناعة الإبداعية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنشاء مركز إبداع ثقافى فى العاصمة الإدارية.
موضوعات متعلقة
ياسين منصور: الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص نقلة نوعية فى القطاع العقارى 77.24 مليار جنيه تمويلات عقارية لعملاء“الإسكان الاجتماعى” هشام طلعت مصطفى: مبيعات المجموعة سجلت 470 مليار جنيه منذ بداية 2024
أضاف العسال، أنه سيتم البدء فى إنشاء المركز خلال الربع الأول من العام المقبل، وتابع:“الهدف من إنشاء مركز إبداع ثقافى هو أن يكون هناك مكان مخصص ويعمل طوال العام يلتقى فيه رواد الأعمال والمبدعين ويتناولون أفكارهم والرؤى المختلفة وليس خلال حدث أو حدثين فى العام”.
أوضح أن شركة مصر إيطاليا تتبنى هذه الرؤية وتشجع الشباب وصغار المصنعين على تبادل الخبرات وعرض رؤيتهم وخططهم المستقبلية لتحقيق أقصى استفادة.
وأشار إلى أن المركز الثقافى سوف يتم إنشاؤه داخل مشروع الشركة“البوسكو” بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال إن مصر إيطاليا استضافت ملتقى صناعة الإبداع Creative Industry Summit للمرة الثالثة على التوالى خلال الأيام الماضية بمشاركة واسعة من مئات المتخصصين فى مجالات الصناعات الإبداعية وتجمع ضمن فعالياتها قادة الفكر ورجال الأعمال والمبتكرين فى مختلف المجالات.
MENAFN06112024000202011048ID1108858057
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.