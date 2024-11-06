مؤشرات البورصة تكسر حواجز المقاومة مع عودة ترامب للبيت الأبيض

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت مؤشرات المصرية أداءً إيجابيًا مع صعود مؤشرات بورصة وول ستريت على خلفية فوز الرئيس الأمريكى الـ47 للولايات المتحدة“دونالد ترامب” بماراثون الانتخابات الأمريكية.

وكشر المؤشر الرئيسى EGX30 حاجز المقاومة عند 30.7 ألف نقطة مسجًلا 31045.26 نقطة بنسبة 0.82%، ومؤشر الشريعة الإسلامية بنحو 1.01% ليصل إلى 3206.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.08% ليصل إلى 8203.9 نقطة، كما قفز مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.16% ليصل إلى 11445.85 نقطة.

موضوعاتفى لـ”المصرى للدراسات”: عمق السوق تحد يواجه سوق المال المصرى “مصر للزيوت” تتكبد خسائر 12.5 مليون جنيه في الربع الأول “قناة السويس للتكنولوجيا” تقترح توزيع 8.75 جنيه للسهم

قال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن الأسواق فى تلك الفترة كانت متأهبة وتترقب حسم ماراثون الانتخابات الأمريكية، إلى جانب ترقب قرارات الفيدرالى الامريكى بشأن أسعار الفائدة.

وأضاف فريج، أن مؤشرات السيولة بالسوق ستبدأ بالتحسن تدريجيًُا بعدما صعدت أعلى 31 ألف نقطة، وبات المستهدف على المدى المتوسط 34500 نقطة.

وأكد أنه طالما المؤشر أعلى مستوى 29200 نقطة فالسوق يسير بشكل إيجابى، وهو ما ظهر في جلسة الأربعاء مع اختراق مستوى 31050 نقطة مغلقًا بالقرب منها، واستطاع المؤشر السبعيني الاستقرار فوق القمة التاريخية له عند 7900 نقطة، كما حافظ مؤشر EGX100 على موقعه بمنطقة 10900 نقطة واختراقها لأعلى والثبات فيها.

وأشار إلى أن حديد عز، والسويدي حققا أداء جيدا في الجلسة، في حين بدأت أسهم التجاري الدولي وأسهم القطاع العقاري مثل مصر الجديدة وطلعت مصطفى في استعادة الأداء الجيد من جديد ومحاولة اختراق المقاومات.

وشهد السوق تداولات بقيمة 4.182 مليار جنيه، من خلال تداول 1.698 مليار سهم، بتنفيذ 107.1 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 210 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 112 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الإسكندرية بنسبة 19.59%، وأوراسكوم المالية القابضة بنسبة 10.12%.

وتراجعت أسعار 66 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا حق اكتتاب شركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-2 بنحو 7.14%، وسهم كوبر للاستثمار التجارى والتطوير العقارى بنحو 6.94%، فيما لم تتغير أسعار 32 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.242 تريليون جنيه بمكاسب تفوق الـ 16 مليار جنيه.

قال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي انتعش وأغلق عند مستوى 31040 نقطة وهو مستوى فيصلي لاستمرار الإيجابية وتأكيد اختراقه سيتوقف على الأداء خلال الجلسات المقبلة.

ويرى أن مستهدفات المؤشر الرئيسي تجاوز منطقة المقاومة المقبلة عند مستوى 21 ألف نقطة، بدعم من القوى الشرائية المرتقب دخولها بعد تحسن أداء المؤشرات العالمية والبورصة المصرية.

ونصح المسثمرين بالتركيز على تكوين مراكز شرائية، وتفعيل مستويات وقف الخسائر فى حال التراجعات، واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 71.1 مليون جنيه و57.9 مليون جنيه مستحوذين على نسب 90.07% و5.42%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 129.1 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 4.51%.

وسجل الأفراد 79.71% من التعاملات، حيث سجل العرب صافي شراء بقيمة 80.6 مليون جنيه، في حين سجل المصريون والأجانب صافي بيع بقيمة 122.2 مليون جنيه و804 آلاف جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 20.28% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المصرية صافى شراء بقيمة 193.3 مليون جنيه، في حين حققت المؤسسات العربية والأجنبية صافي بيع بقيمة 22.6 مليون جنيه و128.3 مليون جنيه.