مؤشرات البورصة تكسر حواجز المقاومة مع عودة ترامب للبيت الأبيض

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجلت مؤشرات البورصة
المصرية أداءً إيجابيًا مع صعود مؤشرات بورصة وول ستريت على خلفية فوز الرئيس الأمريكى الـ47 للولايات المتحدة“دونالد ترامب” بماراثون الانتخابات الأمريكية.
وكشر المؤشر الرئيسى EGX30 حاجز المقاومة عند 30.7 ألف نقطة مسجًلا 31045.26 نقطة بنسبة 0.82%، ومؤشر الشريعة الإسلامية بنحو 1.01% ليصل إلى 3206.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.08% ليصل إلى 8203.9 نقطة، كما قفز مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.16% ليصل إلى 11445.85 نقطة.
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قال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن الأسواق فى تلك الفترة كانت متأهبة وتترقب حسم ماراثون الانتخابات الأمريكية، إلى جانب ترقب قرارات الفيدرالى الامريكى بشأن أسعار الفائدة.
وأضاف فريج، أن مؤشرات السيولة بالسوق ستبدأ بالتحسن تدريجيًُا بعدما صعدت أعلى 31 ألف نقطة، وبات المستهدف على المدى المتوسط 34500 نقطة.
وأكد أنه طالما المؤشر أعلى مستوى 29200 نقطة فالسوق يسير بشكل إيجابى، وهو ما ظهر في جلسة الأربعاء مع اختراق مستوى 31050 نقطة مغلقًا بالقرب منها، واستطاع المؤشر السبعيني الاستقرار فوق القمة التاريخية له عند 7900 نقطة، كما حافظ مؤشر EGX100 على موقعه بمنطقة 10900 نقطة واختراقها لأعلى والثبات فيها.
وأشار إلى أن حديد عز، والسويدي حققا أداء جيدا في الجلسة، في حين بدأت أسهم التجاري الدولي وأسهم القطاع العقاري مثل مصر الجديدة وطلعت مصطفى في استعادة الأداء الجيد من جديد ومحاولة اختراق المقاومات.
وشهد السوق تداولات بقيمة 4.182 مليار جنيه، من خلال تداول 1.698 مليار سهم، بتنفيذ 107.1 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 210 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 112 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الإسكندرية بنسبة 19.59%، وأوراسكوم المالية القابضة بنسبة 10.12%.
وتراجعت أسعار 66 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا حق اكتتاب شركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-2 بنحو 7.14%، وسهم كوبر للاستثمار التجارى والتطوير العقارى بنحو 6.94%، فيما لم تتغير أسعار 32 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.242 تريليون جنيه بمكاسب تفوق الـ 16 مليار جنيه. جمال الدين: تأكيد اختراق المقاومة سيظهر الجلسات المقبلة
قال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي انتعش وأغلق عند مستوى 31040 نقطة وهو مستوى فيصلي لاستمرار الإيجابية وتأكيد اختراقه سيتوقف على الأداء خلال الجلسات المقبلة.
ويرى أن مستهدفات المؤشر الرئيسي تجاوز منطقة المقاومة المقبلة عند مستوى 21 ألف نقطة، بدعم من القوى الشرائية المرتقب دخولها بعد تحسن أداء المؤشرات العالمية والبورصة المصرية.
ونصح المسثمرين بالتركيز على تكوين مراكز شرائية، وتفعيل مستويات وقف الخسائر فى حال التراجعات، واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 71.1 مليون جنيه و57.9 مليون جنيه مستحوذين على نسب 90.07% و5.42%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 129.1 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 4.51%.
وسجل الأفراد 79.71% من التعاملات، حيث سجل العرب صافي شراء بقيمة 80.6 مليون جنيه، في حين سجل المصريون والأجانب صافي بيع بقيمة 122.2 مليون جنيه و804 آلاف جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 20.28% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المصرية صافى شراء بقيمة 193.3 مليون جنيه، في حين حققت المؤسسات العربية والأجنبية صافي بيع بقيمة 22.6 مليون جنيه و128.3 مليون جنيه.
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