Saturday, 09 November 2024 02:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقترحات لتشغيل المصانع المتعثرة فنيًا

11/6/2024 2:36:16 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “النساجون الشرقيون” و”جيمناى أفريقيا” يطلقان برنامج“نساجون المستقبل” 277 مليار جنيه مبيعات الأدوية فى مصر خلال 12 شهراً “كوفيكاب إيجيبت” لتصنيع الأسلاك الكهربائية تحصل على“الرخصة الذهبية” قدم اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقترحات إلى الحكومة لدعم المصانع المتعثرة فنيًا فقط.وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد، إن المبادرة التى بصدد إطلاقها وزير الصناعة خلال الفترة المقبلة لدعم المتعثرة، تحتاج إلى التركيز على الجانب الفنى بجانب تركيزها على توفير التمويلات المالية المطلوبة.وأكد أهمية إعداد دراسات تفصيلية لأسباب تعثر المصانع حيث إن الأمر لا يقتصر على التعثر المالى فقط بل هناك جوانب فنية مرتبطة بعملية التصنيع ومن أهمها ضعف دراسات السوق ومعدلات العرض والطلب وأماكن التسويقونقص المواد الخام وتقادم التكنولوجيا المستخدمة.وشدد ((السقطي))، على ضرورة عدم المساواة فى طرق الدعم المقدمة للمصانع المتعثرة حتى لا تتفاقم أزمة تعثر المصانع المالية وتتراكم مديونيات جديدة فى حالة لم يتم معالجة الأسباب الرئيسية.وأشار إلى أن المصانع تحتاج إلى تقديم دعم إدارى من الدولة لإنهاء إجراءات استيراد المواد الخام أو الماكينات وسرعة جلبها من الخارج لاستمرار العملية الإنتاجية.كما طالب بتقديم دعم فنى عن كيفية دخول المناقصات المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المطروحة من الحكومة فى مجالات التنمية الشاملة فى المحافظات لضمان عمليات التوريد.وأضاف أنه من الضرورى توجيه المصانع التى تقوم بتصنيع منتجات غير مطلوبة فى السوق بسبب الحداثة إلى تصنيع المنتجات التى تم تحديدها فى قائمة إحلال الواردات المستوردة فى السوق المصرى.

MENAFN06112024000202011048ID1108858055

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث