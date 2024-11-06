مقترحات لتشغيل المصانع المتعثرة فنيًا

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“النساجون الشرقيون” و”جيمناى أفريقيا” يطلقان برنامج“نساجون المستقبل” 277 مليار جنيه مبيعات الأدوية فى مصر خلال 12 شهراً “كوفيكاب إيجيبت” لتصنيع الأسلاك الكهربائية تحصل على“الرخصة الذهبية” قدم اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقترحات إلى الحكومة لدعم المصانع المتعثرة فنيًا فقط.وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد، إن المبادرة التى بصدد إطلاقها وزير
الصناعة خلال الفترة المقبلة لدعم المتعثرة، تحتاج إلى التركيز على الجانب الفنى بجانب تركيزها على توفير التمويلات المالية المطلوبة.وأكد أهمية إعداد دراسات تفصيلية لأسباب تعثر المصانع حيث إن الأمر لا يقتصر على التعثر المالى فقط بل هناك جوانب فنية مرتبطة بعملية التصنيع ومن أهمها ضعف دراسات السوق ومعدلات العرض والطلب وأماكن التسويقونقص المواد الخام وتقادم التكنولوجيا المستخدمة.وشدد ((السقطي))، على ضرورة عدم المساواة فى طرق الدعم المقدمة للمصانع المتعثرة حتى لا تتفاقم أزمة تعثر المصانع المالية وتتراكم مديونيات جديدة فى حالة لم يتم معالجة الأسباب الرئيسية.وأشار إلى أن المصانع تحتاج إلى تقديم دعم إدارى من الدولة لإنهاء إجراءات استيراد المواد الخام أو الماكينات وسرعة جلبها من الخارج لاستمرار العملية الإنتاجية.كما طالب بتقديم دعم فنى عن كيفية دخول المناقصات المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المطروحة من الحكومة فى مجالات التنمية الشاملة فى المحافظات لضمان عمليات التوريد.وأضاف أنه من الضرورى توجيه المصانع التى تقوم بتصنيع منتجات غير مطلوبة فى السوق بسبب الحداثة إلى تصنيع المنتجات التى تم تحديدها فى قائمة إحلال الواردات المستوردة فى السوق المصرى.
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