ترامب يعيد تشكيل المشهد الأمريكى برسوم جمركية وملاحقة المهاجرين

MENAFN - Al-Borsa News) يعود دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من جديد مع خطط اقتصادية تعد بتغييرات واسعة للاقتصاد الأمريكى، حيث تعهّد بفرض رسوم جمركية شاملة على جميع الواردات الأمريكية، وإطلاق أكبر عملية ترحيل جماعية للمهاجرين فى التاريخ.

إضافةً إلى ذلك، يسعى ترامب للحصول على نفوذ أكبر فى سياسات مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى.

موضوعات“المركزي” يُقر إعادة تشكيل مجلس إدارة“التجاري الدولي” برئاسة“نيفين صبور” مالكة برجر كينج تُحقق أرباحاً دون التوقعات في الربع الثالث النفط يغلق مرتفعًا ويحقق مكاسب شهرية بنحو 2%

ويرى العديد من الاقتصاديين أن هذه السياسات قد تؤدى إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادى.

وتركز خطط ترامب الاقتصادية بشكل رئيسى على الرسوم الجمركية؛ حيث هدد بفرضها على الحلفاء والخصوم على حد سواء، والتى قد تترك أثراً بدورها على الاقتصاد الأمريكى، بحسب المحللين.

وخلال ولايته الأولى، فرض ترامب رسوماً جمركية على ما يقرب من 380 مليار دولار من الواردات، لكنه الآن يعد برسوم أوسع تشمل ضريبة تتراوح بين 10% و20% على جميع السلع المستوردة، و60% على المنتجات الصينية، وفقاً لتقارير وكالة أنباء ((بلومبرج)).

يؤكد“ترامب”، أن هذه الرسوم ستسهم فى زيادة الإيرادات وتقليص العجز التجارى للولايات المتحدة، إلى جانب تعزيز الصناعة المحلية.

وكما أظهر فى ولايته الأولى، يمتلك الرئيس صلاحيات واسعة لفرض الرسوم الجمركية بشكل فردى.

وقال مارك زاندى، كبير الاقتصاديين لدى ((موديز أناليتكس)): ((ترامب سيبدأ بتنفيذ هذه السياسات بسرعة، وسيكون لها تأثيرات فورية)).

يرى معظم الاقتصاديين أن زيادة الرسوم ستؤدى إلى ارتفاع التضخم، حيث سيتحمل المستهلكون التكلفة الإضافية التى يمررها المستوردون؛ بسبب الرسوم الجمركية.

وقد توقعت ((موديز)) أن يصل التضخم إلى 3% على الأقل العام المقبل إذا تسلم ترامب السلطة، وقد يرتفع أكثر إذا حصل الجمهوريون على غالبية كاملة.

وفى حال الرد برسوم مضادة من الدول المستهدفة، قد يواجه الاقتصاد الأمريكى ((صدمة تضخمية معتدلة))، وفقاً لجاى بريسون، الاقتصادى فى ((ويلز فارجو))، ما قد يؤدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادى وارتفاع ضغوط الأسعار. ستضع هذه السياسات مجلس الاحتياطى الفيدرالى فى موقف صعب، بين الحاجة لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وخفضها لتجنب الركود، بحسب ما قاله جيسون فورمان، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وأشار إلى أنه ((فى الاقتصاد، هناك دائماً رابحون وخاسرون، وفى هذه الحالة، الخاسرون هم المستهلكون ومعظم الشركات))، مضيفاً أن ترامب سيكون لديه أيضاً بعض الأفكار حول كيفية استجابة البنك المركزى.

كما أكد ترامب فى حديثه لـ((بلومبرج))، أنه يجب أن يكون له دور فى تحديد أسعار الفائدة ((لأننى أعتقد أن لديّ حدساً جيداً)).

كما أن القلق بشأن ضغوط ترامب على الاحتياطى الفيدرالى يعود إلى أن التاريخ يشير إلى أن الدول التى تسمح للساسة بتوجيه السياسة النقدية غالباً ما تواجه تضخماً أعلى.

بشكل عام، يستبعد ترامب ومؤيدوه التوقعات المتشائمة التى تطرحها ((نخبة وول ستريت))، مشيرين إلى أن التضخم لم يرتفع خلال ولايته الأولى رغم فرضه الرسوم وتخفيضه الضرائب، كما حقق الاقتصاد نمواً قوياً حتى وصول جائحة كورونا.

ويقدر ((تحالف من أجل أمريكا مزدهرة)) الداعم للحمائية التجارية أن فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% إلى جانب التخفيضات الضريبية التى وعد بها ترامب، قد يضيف أكثر من 700 مليار دولار للناتج الاقتصادى ويوفر نحو 2.8 مليون وظيفة جديدة.

أوضح مايكل فولكندر، كبير الاقتصاديين فى ((معهد السياسات الأمريكية أولاً))، أن التوقعات السلبية لا تأخذ بعين الاعتبار تأثير أجندة ترامب لتحرير الاقتصاد من القيود وزيادة الإنتاج فى قطاع الطاقة.

ويرى فولكندر أن هذه الإجراءات يمكن أن تولد نمواً اقتصادياً بطريقة غير تضخمية، حيث قال: ((هناك الكثير من تخفيف الأعباء الاقتصادية وإزالة التكاليف الهيكلية التى يمكن أن تعزز النمو)).

كما وعد ترامب بجعل تخفيضات الضرائب التى أقرها فى 2017 دائمة للأسر والشركات الصغيرة ولتركات الأثرياء، والتى من المقرر أن تنتهى بنهاية عام 2025.

ومع أن سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب قد تكون غير مؤكدة، فإن هناك مجالاً للتوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين، خاصةً فى بعض الأمور التى حظيت بدعم الحزبين، مثل الإعفاءات الضريبية لرعاية الأطفال والإكراميات.

وأى مفاوضات من هذا النوع ستجرى فى ظل ضغوط من مواجهة جديدة بشأن سقف الديون، مع عودة الحدود القصوى للاستدانة العام المقبل، وفقاً للاتفاق الذى حل أزمة 2023.

ويعتقد مراقبو الكونجرس أن هناك مجالات أخرى للتوافق، لأن بعضها، مثل إعفاء ضريبى على رعاية الأطفال واستثناء للإكراميات، كان مدعوماً من كلا الحزبين خلال الحملة الانتخابية.

لكن بعض مقترحات ترامب، مثل خفض إضافى فى معدلات ضريبة الشركات، ستكون خارج طاولة المفاوضات إذا خسر الجمهوريون مجلس النواب.

تقدر ((بلومبرج)) أن التكاليف المترتبة على وعود ترامب بشأن الضرائب والإنفاق قد تصل إلى 10 تريليونات دولار خلال العقد القادم، حيث قال ترامب إنه سيعتمد على عائدات الرسوم الجمركية لتمويل هذه التكلفة، لكنَّ اقتصاديين فى معهد بيترسون يعتقدون أن العائدات لن تغطى سوى جزء بسيط من هذا المبلغ.

ويشكك العديد من الاقتصاديين فى قدرة السياسات التجارية لترامب على تعزيز التوظيف فى القطاع الصناعى بشكل سريع، إذ إن بناء المصانع يستغرق أعواماً، كما أن أتمتة التصنيع تعنى أنها تحتاج إلى عدد أقل من العمال.

وقد أظهرت دراسة من ((مكتب الأبحاث الاقتصادية الوطنى)) أن الرسوم الجمركية السابقة لترامب لم تؤدِ إلى زيادة الوظائف فى القطاعات المحمية بل أضرت بقطاعات أخرى.

أظهرت دراسة صادرة عن مكتب الأبحاث الاقتصادية الوطنى أن الرسوم الجمركية التى فرضها ترامب فى السابق لم تحقق زيادة فى الوظائف فى القطاعات التى حماها، بل أضرت بفرص العمل فى قطاعات أخرى تورطت فى الحرب التجارية.

وأوضح موريس أوبستفيلد، الرئيس السابق للخبراء الاقتصاديين فى صندوق النقد الدولى، خلال ندوة عُقدت فى 17 أكتوبر، أن ((الرسوم الجمركية لن تقلل من العجز التجارى ولن تعيد وظائف التصنيع، لكن الأمر سيستغرق أعواماً لاكتشاف ذلك، مع كثير من الآلام على طول الطريق)).

كما أن تهديد ترامب بترحيل الملايين من المهاجرين غير الشرعيين يثير قلق العديد من الاقتصاديين والشركات، إذ قد يؤدى هذا الإجراء إلى تقليص حجم القوى العاملة المتاحة للشركات التى تعانى نقصاً فى التوظيف.

وتشير تقديرات ((بلومبرج إيكونوميكس))، بحسب مذكرة كتبها كريس كولينز، إلى أن ترحيل المهاجرين الوافدين بعد عام 2020 يمكن أن يؤدى إلى تقلص الاقتصاد بنحو 3% بحلول الانتخابات المقبلة فى عام 2028، كما سيؤدى انخفاض الطلب الناجم عن تناقص السكان إلى خفض الأسعار.

ومن المرجح أن يتأثر قطاعا البناء والترفيه والضيافة بشكل كبير، وكذلك ولايات مثل تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا، التى تعتمد فيها تلك القطاعات على نسبة كبيرة من العمالة المهاجرة.

ولكن فى النهاية، غالباً ما تتلاشى وعود الحملات الانتخابية، وسيعتمد الأثر الاقتصادى الحقيقى لسياسات ترامب فى ولايته الثانية على أولوياته وقدرته على تنفيذ تلك السياسات.

يشكك كثيرون فى إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل وفق النطاق الذى اقترحه ترامب، حيث أشار إلى إمكانية الاستعانة بوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية أو حتى ((قانون الأعداء الأجانب)) الصادر فى عام 1798، الذى استخدم خلال الحرب العالمية الثانية لتبرير اعتقال الأجانب غير المواطنين، لكن هذه الخطط قد تواجه تحديات قانونية.

أما بخصوص الرسوم الجمركية، فقد أشار ترامب إلى أن الأرقام التى يعلن عنها غالباً ما تكون أدوات للتفاوض.

ومع ذلك، فإن مجرد التهديد بفرض الرسوم الجمركية سيتسبب فى اضطرابات واسعة، حيث ستسارع الشركات لإعادة التفاوض بشأن عقودها وإعادة تنظيم سلاسل التوريد لتجنب الرسوم المحتملة.

وعلقت ويندى إيدلبيرج، مديرة مشروع هاميلتون فى مؤسسة ((بروكينجز))، قائلةً: ((سنشهد حالة من الفوضى الكبيرة عبر المشهد التجارى بأكمله)).