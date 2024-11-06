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فى ندوة لـالمصرى للدراسات: عمق السوق تحد يواجه سوق المال المصرى

11/6/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة مؤشرات البورصة تكسر حواجز المقاومة مع عودة ترامب للبيت الأبيض “مصر للزيوت” تتكبد خسائر 12.5 مليون جنيه في الربع الأول “قناة السويس للتكنولوجيا” تقترح توزيع 8.75 جنيه للسهم ناقش المركز المصرى للدراسات الاقتصادية رؤيته لأسواق المال خلال الربع الثالث، وتوقعات الأداء بالربع المقبل، فى ندوة بعنوان“نظرة على الأسواق المالية”. الشنيطى: رواج أسواق المال الناشئة مرتبط بخفض أسعار الفائدة قال عمر الشنيطى الشريك التنفيذى بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن رواج أسواق المال الناشئة مرتبط بانخفاض معدلات التضخم، وأسعار الفائدة خاصة أن السوق المصرى يواجه عددا من التحديات الاقتصادية.وأضاف الشنيطى، أن الأسواق المالية العالمية شهدت تذبذبات خاصة فى السوق الأمريكى نتيجة اضطرابات أسهم شركات التكنولوجيا، وفى الأسواق الناشئة أيضًا، منوهًا بأن الدول التى انخفضت بها معدلات التضخم عملت على اتباع سياسية نقدية.وقال إن هناك تباينا فى أسعار السلع الأساسية عالمياً، حيث نجد أن أسعار البترول والغاز فى تصاعد مدفوع بالتوترات الجيوسياسية، مشيراً إلى أن خام الحديد فى منحنى هبوطى بسبب توقعات التباطؤ الاقتصادى.وذكر أن الذهب كسر حاجز 2700 دولار للأوقية، نتيجة التوترات الجيوسياسية والانتخابات الأمريكية، متوقعًا نزوله بعد فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية.وأشار إلى أن انحسار معدلات التضخم مدفوع بانخفاض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالى هبوط معدلات الفائدة. سامى: أسعار الأسهم فى البورصة متدنية وتظهر فى صفقات الاستحواذ قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، إن نسبة القيمة السوقية للشركات فى البورصة إلى حجم الاقتصاد غير مرضية، مشيرًا إلى ظاهرة تسيطر على سوق المال المصرى وهى تخارج شركات من البورصة من خلال استحواذات ومن ثم شطب معظمها، لصالح الاستثمار المباشر الذى يشهد نشاطا عالمياً، حتى انه فى بعض فترات النمو السريعة تفضل إعادة الهيكلة والنمو خارج السوق ومن ثم طرحها بالبورصة.ولفت إلى أن الأسعار المتدنية للشركات المدرجة والتى يظهرها التداول اليومى تحتاج إلى دور أكبر من مسئولى علاقات المستثمرين فى الشركات للتوسع أكثر فى جذب المستثمرين للأسهم والترويج لها.وتابع أن السوق المصرى تحتاج لطرح كيانات كبرى، حيث كلما زادت الكيانات الكبيرة بالبورصة أصبح أفضل، مستشهدا بأن هناك ما يقرب من 240 سهما بالسوق لا يوجد غير 30 أو 40 شركة يمكن للمستثمر المؤسسى التداول عليها.وأضاف أنه يجب تجنيب برنامج طروحات الحكومة والتركيز على طروحات خاصة كبيرة، إلى جانب الطروحات العامة، حيث تمثل هذه الكيانات وقودًا للبورصة.وقال إنه لكى تستطيع المؤسسات ضخ استثمارات تتراوح بين 10 و15 مليون دولار تحتاج لقيم سوقية لشركات تتخطى 10 مليارات جنيه، وإلا فإن طرح الكيانات الصغيرة والمتوسطة لن يؤثر.وأوضح أن الأموال الساخنة غير سيئة ولكن السيئ هو استخدامها غير الرشيد مثلما حدث فى السنوات السابقة، مرجحا أن يحرص البنك المركزى على استخدامها برشد فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أهميتها فى تيسير طريق التجارة.وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج مؤشر إيجابى يعكس ثقة المصريين فى العملة المحلية، يظهر فى عدم توجههم نحو المسارات غير الرسمية للتحويل.وأضاف أن صناديق الاستثمار العقارى من الممكن أن تصبح قيمة مضافة لإدارة الأصول غير المستغلة، وتعد هذه الصناديق معفاة من الضرائب، وبذلك ستسمح هذه الصناديق بزيادة أصول الدولة فى الموازنة بقيمة عشرات المليارات بحكم تقييمها مرتين كل عام.ولفت إلى أن القطاع الزراعى مازال غير مؤسسى ويحتاج العديد من الإصلاحات، وبالتالى به عدة فرص قيمة مضافة أكبر وباستطاعته التقليل من الواردات. نافع: إعادة توزيع المحافظ الاستثمارية بالبورصة يعكس رؤية إيجابية قال مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة، إن إعادة توزيع المحافظ الاستثمارية تعكس رؤية مختلفة عن الربع السابق ويعكس بداية التيسير النقدى فى الولايات المتحدة الأمريكية، ونشير إلى اقتراب نهاية التباطؤ الاقتصادى وبداية نمو اقتصادى جديد، مدعومة أيضا بالحزمة التحفيزية فى الصين وحسم الانتخابات الأمريكية لصالح الجمهوريين.وقال نافع إن الزيادة فى تكاليف الإنتاج ساهمت فى زيادة التضخم، إضافة إلى معدلات الطلب التى يغذيها المعروض النقدى وارتفاعه بشكل أكبر من معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الاسمى وهو ما يوضح وجود فائض سيولة بشكل كبير.وقال إن هناك عاملا إضافيا وراء التضخم يجرى إغفاله وهو النزوح السريع من دول الجوار إلى مصر خلال الفترة الماضية والذى أدى إلى نمو غير طبيعى فى الطلب نتيجة زيادة عدد المستهلكين بشكل كبير خلال فترة قصيرة.وأضاف نافع أنه يوجد مغذيات للتضخم مثل رفع الأجور باستمرار بدون وجود إنتاج حقيقى، ورفع الدعم بشكل مرتبط بطباعة النقود، فضلاً عن أن التوقعات للتضخم تسبب المزيد من التضخم فى المراحل القادمة، مشيراً أن كل تلك العناصر تؤثر فى زيادة معدلات التضخم مما يسبب حسم السياسة النقدية التشددية والسياسة المالية التقشفية.وبالحديث عن اعتمادنا على الأموال الساخنة، أشار نافع الى ضرورة توظيف تلك الأموال بشكل أفضل أو وجود بدائل لها إذا لم نستطع توظيفها، فيجب وجود بدائل لها مثل تدفقات من الاستثمار المباشر حتى لا نصبح عرضة لنوع من أنواع الصدمات الناتجة عن هروب الأموال الساخنة والتى عانينا منها نحو 4 مرات بسبب أحداث مختلفة.وأشار إلى أنه إذا كان السوق تنافسيا فلن يستطيع أحد أن يحمل كل زيادة على المستهلك لأن المنافسة ستحول دون تحميل المستهلك كامل التكلفة. توفيق: الأموال الساخنة ليست كلها شرًا قال هانى توفيق الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تستهدف خفض الفائدة لتصل إلى 10%، مشيرًا إلى أن الأموال الساخنة ليست كلها شراً، ولكن يجب الاستعداد لها بأن توجه نحو العملية الإنتاجية، وتمويل الشركات لعمليات التصدير والاستيراد.وعن تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، يرى أنه تقرير ائتماني، وليس اقتصادياً لأنه يتأثر بحالة السيولة ولا يصدر عن جهة اقتصادية.وتابع أنه لا يتفق مع مصطلح الحياد التنافسى وشدد على أهمية وحدة الموازنة العامة والإصلاح الهيكلى والمؤسسى لتخفيض الديون والقضاء على عجز الموازنة.

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