إم أو تي تطرح 30 وحدة تجارية للإيجار بمشروع تطوير سور نادى السكة

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة إم أو تى للاستثمار والتنمية الذراع الاستثمارية لوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، طرح 30 وحدة تجارية ضمن مشروع تطوير سور وبوابات نادى السكة الحديد بمدينة نصر والذى يشمل (إنشاء وحدات تجارية النصر بوليفارد – باكيات إعلانية – بوابات النادى).

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن المشروع مكون من دور أرضى وأول لعدد 30 وحدة تجارية بإجمالى مساحة 4828 م2 ومحطة للسوبر جيت بالدور الأرضى وساحة انتظار خاصة بمساحة حوالى 135 م2، كما تتضمن الـ30 وحدة عدد 4 وحدات تجارية بالدور الأرضى تخدم داخل نادى السكة الحديد بمساحة حوالى 25 م2 لكل وحدة.

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وأوضحت أنه يوجد نحو 3 وحدات تجارية بدور أرضى فقط على شارع الفردوس بمساحة حوالى 49 م2 لكل وحدة بالاضافة لعدد 23 وحدة تجارية بمساحات مختلفة وسلم داخلى للربط بين الدورين مع امكانية ضم أكثر من وحدة مع الالتزام باستثمار الوحدة متصلة بدورين أرضى وأول.

وأشارت إلى أن الشركة اشترطت لتأجير الوحدات التجارية أن تتراوح مدة التعاقد من 5 إلى 15 عاما وأن تكون الزيادة السنوية بنحو 10% مركبة كما حددت وديعة الصيانة بقيمة 1.5% من إجمالى قيمة التعاقد على الوحدة التجارية، كما حددت غرامة التأخير على السداد بنسبة 1.5% شهريا.

ولفتت إلى أن الشركة حددت الدفعة المقدمة بقيمة 3 شهور من السنة الأولى على أن يكون التأمين النهائى 10% من إجمالى قيمة أول 3 سنوات بالإضافة إلى فروق الزيادة السنوية عن باقى مدة التعاقد، كما قررت أن تكون طريقة السداد ربع سنوى مقدما.

وألزمت الشركة المتعاقد بتوصيل المرافق وسداد قيمة استهلاك المرافق والضرائب بالإضافة إلى المحافظة على المرافق العامة وإنشاءات المول أثناء قيامه بالتشطيبات الداخلية للوحدة الخاصة به وفى حال وجود تلفيات بالمول أثناء عمليات تشطيب الوحدة الخاصة يلتزم بسداد قيمة التلفيات وفقا لتقديرات الشركة.

وفى سياق متصل، طرحت“إم أو تى” جراجا متعدد الطوابق بمحطة بشتيل بالإضافة إلى موقف الحافلات بسعة 38 باكية كبيرة وصغيرة على شركات القطاع الخاص كوحدة واحدة، وحددت 28 نوفمبر الجارى موعدًا لجلسة المزايدة لمدة تأجير تتراوح بين 10 و15 عامًا وزيادة سنوية مركبة تتراوح بين 8 و10%، مع فترة سماح بين 3 و6 أشهر.

يُذكر أن“إم أو تى” حققت إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه فى عام 2023، مقارنة مع 943 مليون جنيه فى عام 2022، وتسعى الشركة لتعظيم موارد السكك الحديدية عبر استغلال الأصول غير التشغيلية.