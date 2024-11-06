إم أو تي تطرح 30 وحدة تجارية للإيجار بمشروع تطوير سور نادى السكة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة إم أو تى للاستثمار والتنمية الذراع الاستثمارية لوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، طرح 30 وحدة تجارية ضمن مشروع تطوير سور وبوابات نادى السكة الحديد بمدينة نصر والذى يشمل (إنشاء وحدات تجارية النصر بوليفارد – باكيات إعلانية – بوابات النادى).
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن المشروع مكون من دور أرضى وأول لعدد 30 وحدة تجارية بإجمالى مساحة 4828 م2 ومحطة للسوبر جيت بالدور الأرضى وساحة انتظار خاصة بمساحة حوالى 135 م2، كما تتضمن الـ30 وحدة عدد 4 وحدات تجارية بالدور الأرضى تخدم داخل نادى السكة الحديد بمساحة حوالى 25 م2 لكل وحدة.
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وأوضحت أنه يوجد نحو 3 وحدات تجارية بدور أرضى فقط على شارع الفردوس بمساحة حوالى 49 م2 لكل وحدة بالاضافة لعدد 23 وحدة تجارية بمساحات مختلفة وسلم داخلى للربط بين الدورين مع امكانية ضم أكثر من وحدة مع الالتزام باستثمار الوحدة متصلة بدورين أرضى وأول.
وأشارت إلى أن الشركة اشترطت لتأجير الوحدات التجارية أن تتراوح مدة التعاقد من 5 إلى 15 عاما وأن تكون الزيادة السنوية بنحو 10% مركبة كما حددت وديعة الصيانة بقيمة 1.5% من إجمالى قيمة التعاقد على الوحدة التجارية، كما حددت غرامة التأخير على السداد بنسبة 1.5% شهريا.
ولفتت إلى أن الشركة حددت الدفعة المقدمة بقيمة 3 شهور من السنة الأولى على أن يكون التأمين النهائى 10% من إجمالى قيمة أول 3 سنوات بالإضافة إلى فروق الزيادة السنوية عن باقى مدة التعاقد، كما قررت أن تكون طريقة السداد ربع سنوى مقدما.
وألزمت الشركة المتعاقد بتوصيل المرافق وسداد قيمة استهلاك المرافق والضرائب بالإضافة إلى المحافظة على المرافق العامة وإنشاءات المول أثناء قيامه بالتشطيبات الداخلية للوحدة الخاصة به وفى حال وجود تلفيات بالمول أثناء عمليات تشطيب الوحدة الخاصة يلتزم بسداد قيمة التلفيات وفقا لتقديرات الشركة.
وفى سياق متصل، طرحت“إم أو تى” جراجا متعدد الطوابق بمحطة بشتيل بالإضافة إلى موقف الحافلات بسعة 38 باكية كبيرة وصغيرة على شركات القطاع الخاص كوحدة واحدة، وحددت 28 نوفمبر الجارى موعدًا لجلسة المزايدة لمدة تأجير تتراوح بين 10 و15 عامًا وزيادة سنوية مركبة تتراوح بين 8 و10%، مع فترة سماح بين 3 و6 أشهر.
يُذكر أن“إم أو تى” حققت إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه فى عام 2023، مقارنة مع 943 مليون جنيه فى عام 2022، وتسعى الشركة لتعظيم موارد السكك الحديدية عبر استغلال الأصول غير التشغيلية.
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