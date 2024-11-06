سفارة فلسطين بالقاهرة تفتتح معرضغزة..لون وفلك وبعث للأطفال القادمين من قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) القاهرة /PNN / افتتح الثقافة عماد حمدان المعرض الفني "غزة..لون وفلك وبعث"، والذي نظمته سفارة دولة فلسطين بالقاهرة بالتعاون مع مركز ميرا لتنمية المهارات ، والمتضمن لوحات فنية رسمها الأطفال القادمون من قطاع غزة، وذوي شهداء حرب الإبادة الجماعية.

هدف المعرض إلى تسليط الضوء على معاناة الأطفال الفلسطينيين عبر إفساح

مساحات للتعبير الفني للأطفال لتجسيد تجاربهم

وتفاصيل الحياة اليومية

تحت الحرب في قطاع غزة ، وثمن الوزير حمدان المنجز الإبداعي للأطفال

التي تعبر عن

المردود النفسي لأطفال قطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية المستمرة والتي تهدف إلى طمس الوجود الفلسطيني ، متمنيا أن يحتفى الأطفال بانتهاء الحرب عما قريب وينعمون بسلام وحرية كباقي أطفال العالم ويمارسون حقوقهم الانسانية البديهية كباقي أطفال العالم .

وسلم وزير الثقافة عماد حمدان ، و

رئيس دائرة شؤون اللاجئين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أبو هولي ، وسفير دولة فلسطين في مصر دياب اللوح ، والمستشار الثقافي ناجي الناجي، شهادات تكريم للأطفال المشاركين في المعرض ؛ مثمنين جهود الأطفال وذويهم والسيدة وجدان دياب مديرة مركز ميرا ؛ ومؤكدين استمرار دعم إبداعات أطفال فلسطين في كافة القطاعات .

سفارة فلسطين تنظم احتفالية تسليم جوائز "الكاتب المبدع" للقصة القصيرة للفائزين من أطفال قطاع غزة

على صعيد ذات صلة نظمت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة فعالية تسليم جوائز مسابقة القصة القصيرة،

للأطفال الفائزين المشاركين في مسابقة " الكاتب المبدع" للقصة القصيرة للأطفال القادمين من قطاع غزة؛

بالتعاون مع المبادرة التطوعية لتعليم طلاب غزة بالخارج VIGSA " فيجزا".

و سلم جوائز المسابقة وزير ثقافة دولة فلسطين عماد حمدان ،ورئيس دائرة شؤون اللاجئين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي ، وسفير دولة فلسطين في مصر دياب اللوح ، والمستشار الثقافي للسفارة ناجى الناجي ، وممثلة المبادرة التطوعية "فيجزا " فاطمة موسى .

وأشاد الوزير حمدان بالمنتج الثقافي الإبداعي للأطفال رغم حداثة سنهم ، إلا أنهم تمكنوا من سرد معاناتهم وتجسيد

انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال لحقوقهم الإنسانية البسيطة ومحاولات سلبهم حقهم في الحياة ، ونجحوا في التعبير عنه بمنتج أدبي لغوي مميز ، مؤكدا أن فلسطين تستند دائما على طاقاتها اليافعة

وعزيمة

أبنائها التي لا تفتر رغم كل محاولات طمس صوت الحق الفلسطيني ؛ إلا أن الطفل الفلسطيني يرسخ آيات الصبر والصمود في سبيل حفاظه على أرضه وذاكرته وأصله وروايته الفلسطينية الحقيقية .