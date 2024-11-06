الرئيس يهنئ الرئيس ترمب بفوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN /هنأ الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، السيد دونالد ترمب، بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، متمنيا له النجاح .

وأعرب الرئيس في برقية التهنئة، عن تطلعه إلى العمل مع الرئيس من أجل السلام والأمن في المنطقة.

واكد الرئيس عباس التزام شعبنا بالسعي إلى الحرية وتقرير المصير والدولة، وفق القانون الدولي.

وقال الرئيس: "سنظل ثابتين في التزامنا بالسلام، ونحن على ثقة بأن الولايات المتحدة ستدعم تحت قيادتكم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".