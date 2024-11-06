كليف تكشف عن الذاكرة الجديدة كلياً URBANE V RGB DDR5 للألعاب/زيادة سرعة التشغيل

اكتشف أداء الألعاب الفائق مع نظام تبريد متقدم، متوافق بالكامل مع معالجات إنتل من الجيل الخامس عشر

HONG KONG, November 6, 2024 /EINPresswire / -- Essencore، يسعدها الإعلان عن إطلاق ذاكرة URBANE V RGB DDR5 الجديدة للألعاب وزيادة سرعة التشغيل. مثالية لإنشاء المحتوى المتقدم والألعاب الاحترافية.

تصميم أنيق مع إدارة حرارية فعّالة

مستوحاة من القوس والسهم التقليديين، تجسد ذاكرة URBANE V RGB DDR5 للألعاب/زيادة سرعة التشغيل جوهر السرعة، الاستقرار، والدقة. تجمع بسلاسة بين الأناقة والوظيفية، مع منحنيات تعبر عن القوس، وجمالية بيضاء أنيقة تذكر بالريشة، ودقة الرماية التي تجسد معداتها المتطورة المصممة بدقة، مما يرمز إلى إمكانيات غير محدودة - مما يجعلها ملائمة لأي نظام. مصنوعة من مكونات عالية الجودة، تتميز بمبرد ألمنيوم بسمك 2 مم مع أخاديد خطية أنيقة وحواف منحنية مصقولة وارتفاع منخفض يبلغ 42.5 مم، مما يضمن كفاءة تبريد فائقة وجمالية ملفتة. مصممة بدقة، تحسّن تبديد الحرارة لتنظيم درجات الحرارة أثناء الألعاب المكثفة. يوفر الإضاءة RGB القابلة للتخصيص بالكامل 16 مليون لون وتأثيرات متزامنة، وتتكامل بسلاسة مع برامج RGB الرئيسية للوحة الأم لإضفاء طابع شخصي غير محدود.

ميزات لا مثيل لها للمستخدمين المحترفين

تتفوق ذاكرة URBANE V RGB الجديدة في تقديم أداء استثنائي لجميع الاستخدامات. مع سرعات تصل إلى 8400MT/s وقيم تأخير منخفضة للغاية، تضمن URBANE V RGB تشغيلًا سلسًا حتى في ظل الأحمال الشديدة. بفضل اللوحة PCB ذات 10 طبقات القوية، توفر تحسينات في استقرار الإشارة وتسمح بمعالجة بيانات عالية السرعة وبشكل متواصل.

تتوفر في مجموعات من 32 جيجابايت (16 جيجابايت × 2)، 48 جيجابايت (24 جيجابايت × 2)، و64 جيجابايت (32 جيجابايت × 2) مع إعدادات جهد منخفضة للغاية تتراوح من 1.1 فولت إلى 1.45 فولت حسب السرعة، هذه الذاكرة هي أداة مثالية للمبدعين المحترفين واللاعبين الجادين الذين يطلبون الموثوقية والقوة القوية من أنظمتهم.

توافق واسع ووظائف متعددة الاستخدامات

تعمل ذاكرة URBANE V RGB DDR5 بسلاسة عبر كل من منصات Intel وAMD، بما في ذلك معالجات Intel من الجيل الخامس عشر وZen 5 من AMD. متوافقة بالكامل مع جميع اللوحات الأم الرئيسية (تم اختبار QVL)، وتدعم Intel XMP 3.0 وAMD EXPO لسهولة زيادة سرعة التشغيل وضبط النظام. سواء كنت تبني منصة ألعاب أو نظامًا يركز على الإبداع، فإن التصميم الأنيق والغني بالميزات ل URBANE V RGB يجعله مثاليًا للمستخدمين الذين يطلبون أداءً عاليًا مع الحفاظ على مظهر أنيق وعصري.

الضمان والتوافر

تأتي وحدات ذاكرة URBANE V RGB DDR5 للألعاب/زيادة سرعة التشغيل من كليف مع ضمان محدود مدى الحياة وستكون متاحة KLEVV محليًا ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي

مزيد من المعلومات

URBANE V RGB DDR5 –

حول ESSENCORE

تأسست شركة ESSENCORE Limited في عام 2014 وتهدف إلى أن تصبح المزود الرائد عالميًا لوحدات DRAM ومنتجات تطبيقات NAND flash. مع مهمة "تغيير العالم وأن تكون رائدة في توزيع أشباه الموصلات"، تركز استراتيجية العمل لـ ESSENCORE على تبني أحدث التقنيات للتميز عن المنافسين، وتقديم منتجات ذاكرة متخصصة، وتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات لضمان بقاء العملاء في المنافسة.



حول KLEVV

KLEVV هي علامة تجارية متميزة من ESSENCORE، المزود الرئيسي لوحدات الذاكرة ومنتجات تطبيقات NAND Flash. تركز مجموعة KLEVV على وحدات ذاكرة الألعاب عالية الجودة ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة. تلتزم KLEVV بتقديم منتجات من الطراز العالمي بجودة عالية، وجميع المنتجات مصممة للمتحمسين الذين يبحثون عن أفضل الأشياء في الحياة. حصلت ذاكرة KLEVV/SSD على جوائز Red Dot Design وiF Design في ألمانيا لتصاميم منتجاتها المبتكرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .

Yue Tong Lin

Yunly International Marketing

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