كليف تكشف عن الذاكرة الجديدة كلياً URBANE V RGB DDR5 للألعاب/زيادة سرعة التشغيل

اكتشف أداء الألعاب الفائق مع نظام تبريد متقدم، متوافق بالكامل مع معالجات إنتل من الجيل الخامس عشر

HONG KONG, November 6, 2024 /EINPresswire / -- Essencore، يسعدها الإعلان عن إطلاق ذاكرة URBANE V RGB DDR5 الجديدة للألعاب وزيادة سرعة التشغيل. مثالية لإنشاء المحتوى المتقدم والألعاب الاحترافية.

تصميم أنيق مع إدارة حرارية فعّالة

مستوحاة من القوس والسهم التقليديين، تجسد ذاكرة URBANE V RGB DDR5 للألعاب/زيادة سرعة التشغيل جوهر السرعة، الاستقرار، والدقة. تجمع بسلاسة بين الأناقة والوظيفية، مع منحنيات تعبر عن القوس، وجمالية بيضاء أنيقة تذكر بالريشة، ودقة الرماية التي تجسد معداتها المتطورة المصممة بدقة، مما يرمز إلى إمكانيات غير محدودة - مما يجعلها ملائمة لأي نظام. مصنوعة من مكونات عالية الجودة، تتميز بمبرد ألمنيوم بسمك 2 مم مع أخاديد خطية أنيقة وحواف منحنية مصقولة وارتفاع منخفض يبلغ 42.5 مم، مما يضمن كفاءة تبريد فائقة وجمالية ملفتة. مصممة بدقة، تحسّن تبديد الحرارة لتنظيم درجات الحرارة أثناء الألعاب المكثفة. يوفر الإضاءة RGB القابلة للتخصيص بالكامل 16 مليون لون وتأثيرات متزامنة، وتتكامل بسلاسة مع برامج RGB الرئيسية للوحة الأم لإضفاء طابع شخصي غير محدود.

ميزات لا مثيل لها للمستخدمين المحترفين

تتفوق ذاكرة URBANE V RGB الجديدة في تقديم أداء استثنائي لجميع الاستخدامات. مع سرعات تصل إلى 8400MT/s وقيم تأخير منخفضة للغاية، تضمن URBANE V RGB تشغيلًا سلسًا حتى في ظل الأحمال الشديدة. بفضل اللوحة PCB ذات 10 طبقات القوية، توفر تحسينات في استقرار الإشارة وتسمح بمعالجة بيانات عالية السرعة وبشكل متواصل.

تتوفر في مجموعات من 32 جيجابايت (16 جيجابايت × 2)، 48 جيجابايت (24 جيجابايت × 2)، و64 جيجابايت (32 جيجابايت × 2) مع إعدادات جهد منخفضة للغاية تتراوح من 1.1 فولت إلى 1.45 فولت حسب السرعة، هذه الذاكرة هي أداة مثالية للمبدعين المحترفين واللاعبين الجادين الذين يطلبون الموثوقية والقوة القوية من أنظمتهم.

توافق واسع ووظائف متعددة الاستخدامات

تعمل ذاكرة URBANE V RGB DDR5 بسلاسة عبر كل من منصات Intel وAMD، بما في ذلك معالجات Intel من الجيل الخامس عشر وZen 5 من AMD. متوافقة بالكامل مع جميع اللوحات الأم الرئيسية (تم اختبار QVL)، وتدعم Intel XMP 3.0 وAMD EXPO لسهولة زيادة سرعة التشغيل وضبط النظام. سواء كنت تبني منصة ألعاب أو نظامًا يركز على الإبداع، فإن التصميم الأنيق والغني بالميزات ل URBANE V RGB يجعله مثاليًا للمستخدمين الذين يطلبون أداءً عاليًا مع الحفاظ على مظهر أنيق وعصري.

الضمان والتوافر

تأتي وحدات ذاكرة URBANE V RGB DDR5 للألعاب/زيادة سرعة التشغيل من كليف مع ضمان محدود مدى الحياة وستكون متاحة KLEVV محليًا ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي

مزيد من المعلومات

URBANE V RGB DDR5 –

حول ESSENCORE

تأسست شركة ESSENCORE Limited في عام 2014 وتهدف إلى أن تصبح المزود الرائد عالميًا لوحدات DRAM ومنتجات تطبيقات NAND flash. مع مهمة "تغيير العالم وأن تكون رائدة في توزيع أشباه الموصلات"، تركز استراتيجية العمل لـ ESSENCORE على تبني أحدث التقنيات للتميز عن المنافسين، وتقديم منتجات ذاكرة متخصصة، وتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات لضمان بقاء العملاء في المنافسة.



حول KLEVV

KLEVV هي علامة تجارية متميزة من ESSENCORE، المزود الرئيسي لوحدات الذاكرة ومنتجات تطبيقات NAND Flash. تركز مجموعة KLEVV على وحدات ذاكرة الألعاب عالية الجودة ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة. تلتزم KLEVV بتقديم منتجات من الطراز العالمي بجودة عالية، وجميع المنتجات مصممة للمتحمسين الذين يبحثون عن أفضل الأشياء في الحياة. حصلت ذاكرة KLEVV/SSD على جوائز Red Dot Design وiF Design في ألمانيا لتصاميم منتجاتها المبتكرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .

