طيران الإمارات تتعاون مع "سبوتيفاي" لتوفير محتوى صوتي مميز في الأجواء

(MENAFN
- Emirates) دبي، 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024: أطلقت طيران الإمارات، تعاوناً جديداً مع "سبوتيفاي"، خدمة البث الصوتي الأكثر شعبية في العالم، لتتاح الآن على متن رحلاتها إلى 140 وجهة. وتوفر خدمة "سبوتيفاي" للعملاء مجموعة واسعة من حلقات البودكاست وقوائم التشغيل أثناء السفر، ويمكن لجميع العملاء الاستمتاع بها عبر نظام طيران الإمارات للترفيه على متن الطائرة ice.
وسيتضمن المحتوى المنسق من "سبوتيفاي" مجموعة من قوائم تشغيل الموسيقى الشهيرة، بالإضافة إلى أفضل حلقات البودكاست باللغات الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والهندية والتاغالوغية والألمانية، مع إضافة المزيد من اللغات في عام 2025، لتواكب قاعدة عملاء طيران الإمارات العالمية، وستتم إضافة حلقات البودكاست والموسيقى الجديدة بشكل منتظم، لاستكمال مكتبة طيران الإمارات الحالية التي تضم أكثر من 3500 ساعة من الموسيقى العالمية والمحادثات المثيرة للتفكير.
يمكن لعملاء طيران الإمارات الآن استكشاف مكتبة البودكاست المتنوعة على "سبوتيفاي" والتي تضم أكثر من 140 حلقة من الأعمال والرياضة والترفيه والجرائم الحقيقية، والتي تعرض أشهر الشخصيات، مثل What Now مع تريفور نواه، حيث يجري الممثل الكوميدي محادثات صريحة مع المشاهير وقادة الفكر مثل سام ألتمان من " OpenAI"، وحلقاتThe Bill Simmons Podcast للمناقشات حول الرياضة والثقافة الشعبية مع ضيوف بارزين مثل توم هانكس وآدم ساندلر ولاري ديفيد، وCase 63، وهو البودكاست الشهير المعروف بسرد القصص، وThe Journal، وهو البودكاست المخصص حول المال والأعمال والسلطة، من سبوتيفاي و"وول ستريت جورنال".
ولضمان حصول عملاء طيران الإمارات على تجربة سفر مخصصة، هناك قائمة تشغيل لمحبي كل نوع من أنواع الموسيقى. وتُعرض قوائم التشغيل الأكثر شعبية على "سبوتيفاي" في شكل شرائط مختلطة تم اختيارها من قبل خبراء التحرير في "سبوتيفاي"، مثل RapCaviar Mixtape، الذي يضم أحدث موسيقى الهيب هوب والتي حفظها أكثر من 16 مليون من محبي الموسيقى، وPeaceful Piano Mixtape للموسيقى الهادئة، وViva Latino Mixtape للموسيقي النابضة بالحياة، وAll Out 90s Mixtape، وarabic Classics Mixtape الشهير، وKids Pop Hits Mixtape وJazz Classics Mixtape.
وقال إيان جيلر، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في سبوتيفاي: "نسعى في سبوتيفاي أن نتواجد مع مستمعينا في كل مكان، ومن هذ المنطلق، نحن سعداء بالشراكة مع طيران الإمارات لتقديم أفضل قوائم التشغيل والترفيه الصوتي للمسافرين في جميع أنحاء العالم، من قوائم التشغيل المميزة إلى أفضل حلقات البودكاست، نقدم لعملاء طيران الإمارات تجربة ملهمة ومختارة - على ارتفاع أكثر 30 ألف قدم".
وتعد "سبوتيفاي" أحدث إضافة إلى نظام طيران الإمارات الشهير للترفيه على متن الطائرة والحائز على العديد من الجوائز ice، والذي يتيح للعملاء اختيار ما يحلو لهم من بين أكثر من 6500 قناة ترفيهية حسب الطلب بأكثر من 40 لغة تلبي مختلف الأذواق والاهتمامات. حيث يحظى المسافرون بإمكانية الاختيار من بين أكثر من 4000 ساعة من الأفلام وبث القنوات التلفزيونية، وما يصل إلى 3500 ساعة من الموسيقى والبودكاست، وأكثر من 2000 من أفلام هوليوود وأشهر الأفلام العالمية، و250 قناة مخصصة للأطفال والعائلات ومئات المسلسلات التلفزيونية والمجموعات الكاملة بما في ذلك أحدث العروض من "بارامونت +، إتش بي أو ماكس"، "ديسكفري"، "بي بي سي"، "بلومبيرغ أوريجنالز" و"شاهد".
كما تحظى طيران الإمارات بشكل منتظم بإشادات عن تميز قدرات الاتصال في الأجواء، حيث يمكن لجميع المسافرين الأعضاء في برنامج سكاي واردز طيران الإمارات التمتع بشبكة الواي فاي المجانية أثناء سفرهم.
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