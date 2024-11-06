السعودية للاستثمار الجريء تستثمر 20 مليون دولار في صندوق بيكو كابيتال للاستثمار الجريء

(MENAFN
- JUMMAR PR) الرياض، المملكة العربية السعودية – 06 نوفمبر 2024: أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمار 20 مليون دولار في صندوق "بوستر IV"، وهو صندوق استثمار الجريء تديره شركة بيكو كابيتال، التي تعنى بالاستثمار في المراحل الأولية بمنطقة الخليج وتدير أصولًا بقيمة 495 مليون دولار أمريكي عبر أربعة صناديق.
يستهدف صندوق بوستر IV من بيكو كابيتال الاستثمار في الشركات الناشئة القادرة على النمو السريع أو إحداث تغييرات جذرية في قطاعاتها. ويركز الصندوق على المراحل الأولية من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الجولة التمويلية (أ) في كافة القطاعات، مع التركيز الجغرافي على المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج.
وقال الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC: "إن استثمارنا في صندوق بوستر IV الذي تديره بيكو كابيتال هو جزء من برنامجنا للاستثمار في الصناديق بما يتماشى مع استراتيجيتنا لدعم الصناديق التي تستثمر في الشركات الناشئة بالسعودية، خصوصًا خلال مراحل نموها المبكرة".
وقال داني فرحة، المؤسس المشارك والشريك الإداري في شركة بيكو كابيتال "نحن متحمسون للغاية للشراكة مع SVC، وهي مؤسسة نحترمها كثيرًا ونتفق معها ليس فقط في مهمتنا لدعم المنظومة المزدهرة في المملكة العربية السعودية، ولكن أيضًا في قيمنا وأخلاقياتنا كشركة. هذه الشراكة مع فريق SVC هي خطوة مهمة إلى الأمام، ونتطلع إلى تعظيم التأثير الذي يمكننا معًا إحداثه لمؤسسي الشركات السعودية في السنوات القادمة."
تعتبر SVC شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.
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