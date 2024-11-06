آل عبدالغني موتورز توسع شبكة مراكزها بافتتاح مركز خدمة الخور الجديد

(MENAFN
- Ogilvy) الدوحة، قطر، 5 نوفمبر 2024: أعلنت شركة آل عبدالغني موتورز، الوكيل الحصري لسيارات تويوتا ولكزس في قطر، عن افتتاحها أحدث مراكز الخدمة التابعة لها في مدينة الخور. ويأتي المركز الجديد والمتطور في إطار التزام آل عبدالغني موتورز بتقديم خدمات عالية الجودة لعملاء تويوتا ولكزس في الشمال.
وتبلغ مساحة مركز الخدمة الذي تم افتتاحه حديثاً ,00025 متر مربع، ويتميز بتجهيزاته المتكاملة التي تجعل منه ثلاثة مراكز ضمن مركز واحد حيث يضم ورش للأعمال الميكانيكية وورش لإصلاح الهياكل ومركز لبيع قطع الغيار. وبفضل التكنولوجيا المتطورة التي تم تجهيزه بها، يقدم المركز أعمال صيانة وإصلاح عالية الجودة وقطع الغيار الأصلية.
وتم افتتاح المركز بحضور السيد عبدالغني ناصر آل عبدالغني، الرئيس التنفيذي لشركة آل عبدالغني موتورز، والسيد عبدو سويدان، مدير العمليات، والسيد يزن مصطفى، مدير عام أول. كما حضر حفل الافتتاح ممثلون عن شركات ومجموعة من عملاء تويوتا ولكزس وممثلي الصحافة ووسائل الإعلام. وقام الضيوف بجولة تفقدية عبر مرافق المركز تعرفوا خلالها على الخدمات التي يقدمها.
وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، قال السيد عبدالغني ناصر آل عبدالغني، الرئيس التنفيذي لشركة آل عبدالغني موتورز: "يأتي تدشين المركز الجديد ضمن خططنا الاستراتيجية في آل عبدالغني موتورز للتوسع في إنشاء مراكز الخدمة وتأكيد ريادتنا في تقديم أفضل مستويات خدمة متاحه لما بعد البيع لعملائنا في جميع أنحاء قطر. يجسد مركز الخدمة هذا التزامنا الراسخ في آل عبدالغني موتورز بتقديم خدمات متميزة لعملائنا من مالكي سيارات تويوتا ولكزس في المناطق الشمالية من قطر".
ويضم مركز خدمة الخور 22 حجرة لإصلاح الهياكل و24 حجرة للأعمال الميكانيكية ومركزاً مجهزاً لبيع قطع الغيار وقاعة انتظار للعملاء في الطابق العلوي. كما تم تجهيز هذه الحجر بأحدث الأدوات والتقنيات، بالإضافة إلى الاستعانة بالفنيين من ذوي الخبرة والكفاءة، مما يضمن تلبية جميع احتياجات أعمال الإصلاح والصيانة التي يحتاجها عملاء تويوتا ولكزس. ويوفر مركز بيع قطع الغيار للعملاء مجموعة متكاملة من قطع غيار تويوتا ولكزس. ويتم تقديم خدمات هياكل السيارات والطلاء من خلال منطقة استقبال خاصة تتوفر بها مجموعة شاملة من الخيارات التي تلبي جميع احتياجات إصلاح الهياكل وأعمال الطلاء.
ويمكن للعملاء أيضاً الاستفادة من الخدمات التي يوفرها المركز من خلال خياري خدمة القيادة للداخل حيث يمكنهم ركن سياراتهم مباشرة أمام مكاتب مستشاري الخدمة. بالأضافة الى خدمة تغيير الزيوت السريعة والتي من خلالها يمكن للعملاء الوصول سريعاً إلى خدمات التشحيم.
ويقع المركز على مسافة 5 إلى 10 دقائق فقط من طريق الشمال ومدينة الخور، فيما يقدم خدماته للعملاء من السبت إلى الخميس، ومن الساعة 6 صباحاً إلى 10 مساءً، حيث يغطي بذلك مدينة الخور وبعض المناطق الأخرى المجاورة مثل سميسمة وراس لفان والذخيرة والرويس.
ولحجز مواعيد الخدمة أو التعرف على حزمة الخدمات المتكاملة التي يقدمها المركز الجديد، يمكن لمالكي سيارات تويوتا الاتصال على 8001800، فيما يمكن لمالكي سيارات لكزس الاتصال على 8002929.
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