إم جي موتور تطلق مركبتها الرياضية متعدّدة الاستعمالات المميزة MG RX9 الجديدة كلّيا

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- Performance Communications) 6 نوفمبر 2024 – أعلنت ’إم جي موتور‘ (MG Motor) عن إطلاق مركبة MG RX9 الجديدة كلّياً بعد ظهورها في ’معرض جدّة الدولي للسيارات‘ من ضمن إطلاق دولي . وتُعدّ MG RX9 مركبة رياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) راقية تجمع بين التصميم الأنيق والتقنيات المتطوّرة وأداء القيادة القوي، وهي تتوفر بثلاث فئات مختلفة: STD 2.0 Turbo للفئة الأساسية، COM 2.0 Turbo للفئة المتوسّطة، وLUX 2.0 Turbo للفئة العُليا. و لقد جرى تصميم MG RX9 لتلبية احتياجات العائلات العصرية وعشّاق التنقُّل والسائقين الذين يرغبون بالراحة والأداء المميز بتصميم 7 مقاعد.
تبدأ أسعار MG RX9 الجديدة كليا، والتي توفر جمعاً رائعاً بين التصميم العصري الاداء العالي والعملانية المتميّزة، من 26,000 دولار أمريكي (دون احتساب ضريبة القيمة المضافة)، مما يضمن أن يوفر الطراز الجديد قيمة بارزة ضمن فئتها. علاوة على هذا، سيستفيد العملاء من الضمان المميّز لمدّة 6 سنوات/مسافة 200,000 كلم من المصنِّع، مما يمنح مستويات استثنائية من راحة البال.
يضمن التصميم الخارجي الجريء والملفت لمركبة MG RX9 أن تتفرّد عن غيرها على الطريق. ضمن هذا السياق، وبفضل عرضها البالغ 1967 ملماً، فإنها تكون بذلك تحوي الهيكل الأعرض ضمن فئتها، بحيث تمنح حضوراً قوياً وفي الوقت ذاته أنيقاً على الطريق. الشبك الأمامي المستوحى من النجوم (Starburst Wing) ، والمدمَج مع التصميم الانسيابي للأضواء الأمامية التي تشتمل على 245 وحدة LED مصقولة بالليزر، فيعزّز أكثر الشكل الظلّي الأمامي الأخّاذ. وتكمّل هذه الواجهة الأمامية الديناميكية عجلات بحجم 21 بوصة، والتي لا ترتقي فقط بمظهر المركبة بل تضمن أيضاً الثبات والأداء على مختلف التضاريس. وتأتي MG RX9 مع ستة ألوان خارجية مستوحاة من الطبيعة وتوفر خياراً يلائم كل ما يفضّله السائقون.
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