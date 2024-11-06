Spotify يُقدّم مبادرة "Fresh Finds Saudi: Class 2k24" لتمكين المواهب المحليّة الصاعدة

(MENAFN
- Red Havas) 6 نوفمبر 2024 - الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلن Spotify، أشهر خدمة اشتراك في البث الصوتي في العالم، عن إطلاق مبادرة "Fresh Finds Saudi: Class 2k24"، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز المواهب الصاعدة في السعودية. وتُسلّط هذه المبادرة الضوء على الأنواع الموسيقيّة المتنوّعة الناشئة في المملكة وتهدف إلى تمكين الفنانين الناشئين في السعودية بالمهارات والمعرفة والموارد الأساسية اللازمة للنمو في القطاع الموسيقي.
تقديم الدعم للفنانين الناشئين في السعودية لشق طريقهم
يضم المبادرة مجموعة مُختارة من أربعة فنانين من قائمة أغاني "Fresh Finds Saudi: Class 2k24"، والتي اشتهرت بقدرتها على تحفيز المواهب الناشئة بكونها نقطة انطلاق مهمة لاكتشاف النجوم الواعدين، حيث تجذب المعجبين والمحترفين في المجال الموسيقي الذين يتطلعون للعثور على النجم الكبير القادم. كما وتُمثّل المجموعة المختارة من الفنانين طيفاً واسعاً من الأساليب الموسيقية وقد أثبتوا تفانيهم من خلال إصدارات استثنائية اظهرت قدرتهم على التواصل مع الجمهور والتزامهم بتطوير مسيرتهم الموسيقية. سيحصل الفنانون على الدعم والتوجيه والموارد القيّمة والمفيدة طوال فترة المبادرة، والتي من شأنها أن تدفع نموّهم إلى الأمام وتوسّع قاعدتهم الجماهيرية ومعجبيهم.
ومن جهته قال أكشات هاربولا، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا في Spotify: "نحن ملتزمون بتمكين الجيل القادم من المبدعين من خلال مبادرات وأدوات مبتكرة تُسهم في تعزيز اكتشافهم. تم تصميم مبادرة Fresh Finds Saudi: Class 2k24 خصيصاً لتزويد المواهب المحلية الصاعدة بكل ما يحتاجونه للارتقاء بمسيرتهم المهنية إلى آفاق جديدة."
وأضاف قائلاً: "نحن نصمم منهجاً يحفز الإبداع من خلال صنع فرص للتواصل والتعاون وورش العمل المتخصصة التي تغطي جميع جوانب رحلة الفنان الموسيقي، بما في ذلك جلسات استوديو حصرية لإنتاج الموسيقى. هذا جزء من التزامنا الأوسع برعاية الإبداع الفني ودعم تطوير الفنانين المحليين. تزخر المملكة العربية السعودية بمواهب غنية ومتنوعة، وتقدم هذه المبادرة لمحة عن الأنواع الموسيقية والأصوات الفريدة التي تنبثق من المملكة."
ستنطلق مبادرة "Fresh Finds Saudi: Class 2k24" من 6 نوفمبر 2024. سيتم تسجيل الأغاني التي يتم التعاون عليها خلال فترة المبادرة في "مرواس"، أكبر مصنع فني وترفيهي في العالم العربي والذي يقدم مرافق حديثة وإرشاداً مُتخصّصاً، مما يمنح مساحة للفنانين لتحقيق رؤاهم الفنيّة. ومن المتوقع إصدار الأغاني التعاونية في وقت لاحق من هذا العام.
وفي هذا السياق قالت الرئيس التنفيذي لـمرواس ندى التويجري، "في مرواس، نحن ملتزمون برعاية وتنمية المواهب وتوفير الأدوات والبيئة اللازمة للفنانين لإطلاق إمكاناتهم الإبداعية. مبادرة ’Fresh Finds Saudi: Class 2k24' تتماشى تماماً مع رؤيتنا في دعم المواهب الناشئة في المملكة والمنطقة. نتطلع إلى سماع الموسيقى التي سيتم إنتاجها خلال هذه الاستضافة وإلى أن نكون جزءاً من رحلتهم نحو النجاح."
الفنانون الصاعدون المشاركون في "Fresh Finds Saudi: Class 2k24":
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