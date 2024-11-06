مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تدشن شركة AITC في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- TBWA RAAD) الرياض، 6 نوفمبر 2024: أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، عن التدشين الرسمي للشركة المتطورة العالمية التجارية AITC والمتخصصة في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة في المملكة العربية السعودية، وتأتي هذه الخطوة استجابةً للنمو السريع والزيادة الملحوظة في الطلب على السلع الاستهلاكية بفضل النمو السكاني، وارتفاع مستويات الدخل، والتوسع الحضري الذي يتماشى مع "رؤية السعودية 2030".
تعد شركة AITC إضافة نوعية للسوق السعودي، حيث ستسهم بشكل كبير في تحقيق تطور مميز في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة، من خلال توفير مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية والعالمية الشهيرة لتلبي شريحة واسعة من المستهلكين. وكمرحلة أولى من التدشين، أبرمت الشركة اتفاقيات توزيع جديدة مع شركات تشمل، Arma Group من مصر، وMama Sauce من السعودية، وSante من بولندا، وAnadol Anadolu Grubu’s Soft Drink Group من تركيا. تؤكد هذه الشراكات على استراتيجية AITC لتقديم العديد من المنتجات التي ستلبي مختلف احتياجات السوق.
وكجزء من استراتيجيتها، تلتزم شركةAITC ببناء رأس المال البشري للمواطنين السعوديين من خلال توفير فرص النمو الوظيفي، وخطط التطوير المصممة خصيصًا بأسلوب يتماشى مع "رؤية السعودية 2030”، والذي يهدف إلى رعاية المواهب المحلية لتعزيز مهاراتهم وتوفير برامج تسعى إلى دعم قدراتهم القيادية في العمل.
وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة AITC، جمال عبد الواسع هائل سعيد، عن ثقته في رؤية الشركة وقيادتها قائلاً: "يمثل إطلاق AITC نقلة استثنائية في مسيرة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه للابتكار والنمو في السوق السعودي. ويسعى فريق القيادة لدينا إلى تنفيذ استراتيجيتنا بشكل فعال، لتحقيق قيمة كبيرة في السوق السعودي، مع المساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية". وأضاف: "تركز مجموعتنا أيضًا على توسيع قائمة بعض من علاماتها التجارية المعروفة في المملكة، مثل تيشوب، والتي ستتوسع الآن إلى ما هو أبعد من منتجات البسكويت والحلويات لتشمل منتجات جديدة، مما يوفر خيارات متنوعة للمستهلكين وتجاربهم".
وأضاف عدنان داوود، الرئيس التنفيذي للشركة: " تتخذ شركة AITC نهجاً متعدد القنوات للوصول إلى المستهلكين، حيث ستوفر منتجاتها المختلفة عن طريق التجارة الحديثة، ومتاجر الخدمة الذاتية، ومتاجر الخصم، ومنافذ البيع بالجملة، وشركات تقديم الطعام، مما يضمن توافرها على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية".
بناءً على تواجد مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه في المملكة العربية السعودية منذ 45 عاماً، فإن إطلاق شركة AITC يؤكد التزام المجموعة بتوسيع أعمالها بما يتماشى مع "رؤية السعودية 2030". وأضاف جمال عبد الواسع هائل سعيد: "نشيد بالجهود العظيمة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتحول الرائد الذي يحدث في المملكة العربية السعودية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تقديم فرصًا هائلة في النمو والابتكار. وقد ساهمت بيئة العمل بشكل كبير في نمونا من خلال التحديثات الحاصلة في قوانين الاستثمار، والتي نتج عنها تسهيل الأعمال من قبل وزارة الاستثمار السعودية التي كان لها دورًا أساسيًا في توفير بيئة عمل متطورة ساعدتنا في إطلاق AITC بأنجح الأساليب وفي الوقت المناسب".
وفي ظل تدشين الشركة الجديدة، ستواصل المجموعة مسيرتها في عقد شراكات استراتيجية مع شركات محلية وعالمية، واغتنام الفرص في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة المزدهر في المملكة العربية السعودية، والمساهمة في دعم الجهود الاقتصادية في المملكة.
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